O que o seu Ascendente significa? Guia dos 12 signos

Saber o signo de uma pessoa é uma parte importante nas conversas com amigos, quando se está conhecendo alguém ou até batendo papo com colegas de trabalho. Afinal, nos ajuda a entender a personalidade uns dos outros e até a compatibilidade sexual. Para participar dessa conversa, saber o que o seu Ascendente significa é parte fundamental.
Para descobrir o seu Ascendente, você precisa de data, hora exata e cidade de nascimento. Veja como funciona na calculadora de Ascendente.
Pensando nisso, te contamos a seguir tudo que você precisa saber sobre o significado do Ascendente com um guia das características dos 12 signos ascendentes do Mapa Astral.
O que é o Ascendente?
O signo Ascendente é aquele que estava “ascendendo” no horizonte leste no momento em que você nasceu, por isso recebe esse nome e é o signo que fica na primeira Casa do seu Mapa Astral.
Portanto, é a partir do Ascendente que todas as outras 11 Casas astrológicas são definidas. Neste guia completo, você aprende sobre os significados das Casas astrológicas, da 1 a 12.
Mas não é só por isso que ele é importante. O Ascendente revela a primeira impressão que passamos às outras pessoas e como queremos ser vistos. Além disso, mostra nosso jeito de vestir, a aparência física e todas as nossas características mais marcantes.
Por isso muitas pessoas se identificam mais com o seu Ascendente do que com o signo solar, que revela características mais profundas nossas, como propósito de vida e nossa essência.
Vale destacar, ainda, que os horóscopos dos signos, desses que você lê diariamente em sites e jornais ou nas previsões semanais, mensais e anuais, são geralmente feitos para cada signo Ascendente, e não para o solar.
Por isso, se torna ainda mais importante saber seu Ascendente – e a gente te conta como a seguir. Após confirmar o seu, aproveite já para ler aqui as previsões para 2024 baseadas no seu Ascendente.
Como descobrir seu Ascendente?
Para descobrir o seu Signo Ascendente, você precisa saber, além da data e cidade, a hora exata de nascimento. Isso porque, diferentemente do Sol, que demora cerca de 30 dias para passar por cada signo, o Ascendente muda a cada duas horas.
Portanto, os minutos são importantes, pois podem mudar não só o posicionamento do Ascendente, como de todas as Casas astrológicas.
Com essas informações em mãos, você pode descobrir seu Ascendente gratuitamente. É só seguir o passo a passo:
- Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui.
- Abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico.
- Na lista, procure por Ascendente na parte final da lista de planetas.
- Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa tem Ascendente em Touro, significa que as suas características mais marcantes são taurinas.
Agora que você já sabe o seu signo Ascendente, veja abaixo o guia com o significado de cada um.
O que o seu Ascendente significa?
Ascendente Áries: Coragem em Movimento
Para aqueles com Ascendente em Áries, a abordagem da vida é frontal e destemida. A sinceridade é uma marca registrada, expressando pensamentos de maneira direta. A aparência de coragem muitas vezes é real, mas a ansiedade também faz parte do pacote. A energia competitiva e a tendência à impulsividade delineiam uma personalidade que valoriza o tempo e favorece atividades esportivas.
Ascendente Touro: Estabilidade e Apreciação
O Ascendente em Touro emana estabilidade e paz. Evita desperdícios financeiros, mas não hesita em investir no próprio conforto. Aprecia as coisas boas da vida, sendo meticuloso ao tomar decisões. A reação demorada a situações revela a ponderação característica, enquanto a busca pelo familiar e duradouro permeia todas as áreas da vida.
Ascendente Gêmeos: Mente Curiosa em Ação
A abordagem do Ascendente em Gêmeos é marcada por uma mente inquisitiva e sociável. A expressão é animada, transmitindo uma sociabilidade muitas vezes além da realidade. A dificuldade em manter o interesse a longo prazo contrasta com a habilidade de se comunicar, frequentemente gestualizando com as mãos. Atividade constante e uma necessidade de variedade definem essa personalidade vibrante.
Ascendente Câncer: Sensibilidade e Cautela
O Ascendente em Câncer revela uma personalidade delicada e materna. A capacidade automática de gerar identificação é uma marca registrada, acompanhada de uma reação instintiva de recuo diante de ataques. A aversão ao confronto e a atenção cuidadosa às palavras destacam uma firmeza reconfortante para os outros, enquanto a esquiva de discussões denota uma natureza cautelosa.
Ascendente Leão: Energia Inconfundível
A presença do Ascendente em Leão é notável, atraindo as pessoas com uma energia calorosa e generosa. A expressividade emocional pode tender ao dramático, mas a autoestima e otimismo permeiam a personalidade. Essa energia se reflete na capacidade de elevar aqueles ao redor, tornando-se o centro das atenções com facilidade.
Ascendente Virgem: Praticidade em Ação
O Ascendente em Virgem revela uma pessoa pronta para resolver problemas com uma abordagem prática. Atividade constante e ideias práticas definem essa personalidade detalhista. Cuidado especial com a saúde e um semblante tranquilo coexistem com uma tendência à crítica construtiva. A humildade e a urgência nas ações delineiam a personalidade desse ascendente.
Ascendente Libra: Beleza e Equilíbrio
Gente com Ascendente em Libra é conhecida pela harmonia, diplomacia e busca incessante pelo equilíbrio nas relações. A sociabilidade e a atenção às necessidades alheias destacam uma personalidade carismática. A facilidade em fazer amigos, a colaboração e o forte sentido de justiça são acompanhados pela indecisão decorrente da ponderação excessiva em situações diversas.
Ascendente Escorpião: Reserva e Lealdade
O Ascendente em Escorpião entra nos ambientes de maneira reservada, observando antes de se integrar. A introversão é uma característica marcante, acompanhada por uma postura autoprotetora diante de incertezas. A lealdade marca suas relações, sendo uma presença confiável e comprometida, especialmente nos momentos difíceis.
Ascendente Sagitário: Idealismo e Inspiração
A essência do Ascendente em Sagitário é a fé no futuro, trazendo otimismo e vitalidade aos lugares que frequenta. Sua energia o torna a alma da festa, enquanto sua habilidade em contar histórias cativa a todos. A busca por assuntos impactantes, como política, filosofia e religião, reflete um idealismo livre e inspirador.
Ascendente Capricórnio: Perseverança e Segurança
Quem possui Ascendente em Capricórnio não começa algo até ter certeza absoluta de que pode levá-lo adiante. A atitude reservada, a ausência de pressa e a aversão a riscos caracterizam essa personalidade perseverante. A crença de que as coisas boas levam tempo, combinada com a preferência por objetivos de longo prazo, reflete uma abordagem pragmática à vida.
Ascendente Aquário: Seletividade e Inovação
O Ascendente em Aquário aparenta desinteresse, mas é social e aberto ao novo. A seletividade em relações é uma consequência do medo da perda de liberdade. Amigo de todos e colaborador inovador em equipe, mantém uma distância protetora em suas interações.
Ascendente Peixes: Compaixão e Adaptabilidade
Ascendente em Peixes revela facilidade em se mesclar e se adaptar, com uma disposição compassiva para ajudar. O idealismo pode comprometer a praticidade, tornando-o um ouvinte excepcional e uma presença simpática na vida de outros.
Saiba mais sobre você
- O Sol no Mapa Astral é uma das peças centrais no quebra-cabeça astrológico, representando a essência do seu ser, sua individualidade e sua vitalidade.
- A Lua no Mapa Astral desempenha um papel crucial ao iluminar as dimensões emocionais, instintivas e subconscientes da sua personalidade.
- Mercúrio no Mapa Astral mostra a forma com que você se expressa, se comunica e aprende.
- Entender Vênus no Mapa Astral ajuda você a aprimorar suas habilidades em relacionamentos, apreciação estética e autoestima.
- Marte no Mapa Astral representa ação, energia e paixão. Ou seja, é como um motor interno que impulsiona suas iniciativas e determinação.
- Júpiter no Mapa Astral representa sua busca pela felicidade emocional e espiritual e, por isso, é relacionado diretamente a oportunidades, crescimento pessoal e objetivo de vida.
- Saturno no Mapa Astral é a representação das suas inseguranças, suas dificuldades e seus medos. Ao mesmo tempo, o planeta sugere lições e aprendizados.
- Urano no Mapa Astral representa liberdade e independência. Mas não necessariamente da maneira como se pensa sobre esses temas.
- Netuno no Mapa Astral sinaliza em quais circunstâncias você tende a ficar mais vulnerável a se iludir.
- Plutão no Mapa Astral mostra fraquezas e onde temos mais medo de mudar, a fim de nos deixar mais fortes para isso.
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