Exercício para acabar com a preguiça em minutos

Se você quer acabar com a preguiça de forma prática, rápida e sem cobranças excessivas, saiba que existe um caminho simples e eficaz para despertar sua energia e presença no dia a dia.
Sentir-se sem vontade de agir ou sem energia é mais comum do que parece, e essa sensação pode estar ligada a emoções reprimidas e bloqueios internos.
Por isso, compartilho aqui um exercício inspirado nas Artes Marciais que desperta sua vitalidade, promove presença e renova o entusiasmo.
O que é a preguiça, afinal?
No meu entendimento e da filosofia da Arte marcial do viver, a preguiça vai além da falta de disposição física. Ela é um sinal de resistência interna, resultado de medos e emoções não resolvidas que travam o fluxo da vitalidade.
Por isso, acabar com a preguiça passa por reconhecer esses bloqueios e transformar esse estado em presença ativa e consciente.
Exercício para acabar com a preguiça: postura Kamae
Uma forma eficaz de acabar com a preguiça é praticar a postura Kamae, inspirada nas artes marciais japonesas.
Essa postura representa prontidão, autocontrole e conexão com a força interior. Eu a utilizo no O-DGI, método que eu criei e que une respiração, movimentos e simbolismo corporal para despertar a consciência do seu “guerreiro interno”.
Passo a passo da postura Kamae:
- Posicione os pés firmemente no chão, com os joelhos levemente flexionados, criando uma base estável.
- Então, traga os braços à frente do peito, com as mãos abertas, protegendo o coração.
- Mantenha a coluna ereta e o olhar tranquilo, focando na respiração.
- Assim, respire lenta e profundamente, renovando a energia a cada inspiração.
- Permaneça na postura por um minuto, atento às sensações do corpo.
Esse exercício simples pode ser feito em casa, em poucos minutos, e ajuda a transformar a preguiça em ação consciente e autoconfiança.
Assista ao vídeo com o passo a passo:
Mais do que um exercício, um caminho de autoconhecimento
O O-DGI é um método que une movimentos corporais, respiração e simbolismo para despertar o guerreiro interno — uma presença que observa e age com verdade.
- O método ajuda a identificar medos que limitam o movimento e a transformá-los em força.
- Além disso, desenvolve a presença ativa, que é estar inteiro no presente, sem reagir automaticamente.
- Por fim, ainda estimula relações autênticas e escolhas alinhadas com a própria verdade.
O foco não é lutar contra a preguiça, mas acolhê-la com consciência para que se torne um impulso de transformação.
Comece agora: pratique e observe os efeitos
Basta um minuto de prática diária para começar a perceber mudanças. Você pode fazer a postura antes de sair de casa, como um ritual de alinhamento energético.
Teste no seu tempo, sem pressa, e veja como esse exercício pode ajudar a transformar a forma como você se sente — e age — no dia a dia.
Vamos juntos nessa jornada de despertar da presença?
Se quiser seguir comigo nesse caminho, eu compartilho práticas simples, reflexões e ferramentas no grupo gratuito do WhatsApp Arte Marcial do Viver. É um espaço vivo, pra quem quer aplicar a filosofia da Arte Marcial do Viver no dia a dia.
Nos vemos por lá.
Com Reverências,
Sensei Fernando Belatto
Fernando Belatto
Sensei Fernando Belatto é artista marcial há 27 anos, terapeuta corporal e idealizador da Arte Marcial do Viver e do método O-DGI (Despertar do Guerreiro Interno) — uma proposta de saúde integrativa que une princípios das artes marciais, neurociência, filosofias orientais e ferramentas de autoconhecimento.
fernandobelatto@gmail.com
O post Exercício para acabar com a preguiça em minutos apareceu primeiro em Personare.