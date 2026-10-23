Cansaço emocional: como ouvir o corpo e criar pausas para se cuidar

Você sente que o corpo está dando sinais de esgotamento, mas continua empurrando o dia? Dores, indisposições e até pequenos resfriados podem ser formas do corpo sinalizar que algo precisa de atenção. Esse estado tem nome: cansaço emocional.

E aprender a reconhecer esses alertas é o primeiro passo para cuidar de si com mais consciência.

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O que é o cansaço emocional?

O cansaço emocional vai além do físico. É quando a mente e o corpo entram em sobrecarga por demandas constantes, falta de pausa e dificuldade de colocar limites. Ele pode se manifestar como:

Dores de cabeça recorrentes

Problemas gastrointestinais

Problemas gastrointestinais Irritabilidade ou apatia

Sensação constante de fadiga, mesmo após o sono

Esses sinais são, muitas vezes, formas de somatização – ou seja, expressões físicas de estados emocionais não acolhidos.

Como o corpo dá sinais de esgotamento?

Nos acostumamos a dizer “eu dou conta” de tudo, o tempo todo. Mas o corpo não mente: quando ultrapassamos nossos próprios limites, ele encontra formas de nos parar.

Um resfriado que surge do nada, um enjoo sem explicação, uma insônia repentina — tudo isso pode ser um pedido de atenção.

Como diz Lao-Tzu: “As pequenas paradas nos fazem ficar no aqui e agora de maneira sagrada.”

Pequenas pausas ajudam a recuperar a presença

Criar o hábito de parar, mesmo que por poucos minutos, faz uma enorme diferença na rotina. Não é preciso mudar tudo, basta incluir momentos de reconexão consigo durante o dia.

Uma prática simples e poderosa que recomendo aos meus pacientes é o abraço terapêutico.

Prática do abraço terapêutico e respiração consciente

Essa prática é um convite para sair do modo automático. Faça agora mesmo:

Envolva os braços ao redor do próprio corpo e se dê um abraço acolhedor Inspire e expire profundamente três vezes, contando até quatro entre as respirações Sinta o corpo, o momento, você

Repita esse gesto ao longo do dia, sempre que puder:

Ao amanhecer

Na hora do almoço

Ao pôr do sol

Ao anoitecer

E quantas vezes mais quiser. Não tem contraindicação.

Criar limites: escolha o essencial e desacelere

Quando o cansaço emocional é acolhido de forma amorosa, abrimos espaço para escolher o que é essencial no dia e desacelerar. A vida nos chama, sim, para muitas coisas — mas é preciso sabedoria para não se perder no ritmo frenético.

Como disse Swami Vivekananda em seu livro Os Quatro Yogas da Autorrealização:

“O mundo é como uma grande roda. É quase impossível não entrar nela. Mas o segredo é não se contaminar.”

Nos contaminamos fácil: por pensamentos, demandas, informações em excesso. Estar no mundo exige atenção.

Sua casa interior é um templo sagrado

Cultivar o silêncio, o descanso e o abastecimento interior é essencial. Meditação, yoga, contemplação ou qualquer prática que faça sentido para você pode ser sua âncora para manter o centro em meio ao caos externo.

“Orai e vigiai.”

Que você escolha estar presente com leveza, com respeito aos seus ciclos e necessidades.

Perguntas frequentes (FAQ)

Como saber se estou com cansaço emocional?

Se você sente fadiga constante, sem razão aparente, dificuldade de foco, dores frequentes ou queda de imunidade, pode ser sinal de cansaço emocional.

O que é somatização?

É quando emoções e tensões não expressas se manifestam fisicamente no corpo. Exemplo: ansiedade que vira dor no estômago.

Como criar pausas mesmo com rotina cheia?

Inclua pequenas práticas de autocuidado: respiração consciente, silêncio ao acordar, pausas intencionais para alongar ou tomar água. Pequenos gestos fazem grande diferença.

Dê o primeiro passo: ouça seu corpo hoje

O corpo fala. Às vezes, ele grita para ser ouvido. Comece agora com um abraço em si e três respirações conscientes. Repita essa prática todos os dias. Você merece.

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Rosana da Silva Ferreira

Psicóloga especializada em Psicossomática com quase 30 anos de experiência, Rosana da Silva Ferreira é facilitadora da Mesa Quântica Estelar e idealizadora do Projeto Amar.

rosanaferreira8@yahoo.com.br

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