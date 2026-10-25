Marte entra em Sagitário: ousadia e paixão em alta

Marte entra em Sagitário no dia 04 de novembro de 2025 e traz uma energia vibrante que vai transformar sua vida de maneira intensa e inesperada.

É o momento de romper barreiras e se entregar à paixão pelo desconhecido, seja em novos projetos, novas relações ou até mesmo se jogando em experiências fora da sua zona de conforto.

Se você estava esperando um empurrãozinho para dar aquele passo à frente, Marte em Sagitário traz exatamente o que você precisa: coragem, ousadia e um desejo irresistível de ir mais longe.

Quando ocorre Marte em Sagitário?

Marte em Sagitário 2025 começa em 04 de novembro, às 10h01, e vai até dia 15 de dezembro, quando passa para Capricórnio.

Significado de Marte em Sagitário

O arquétipo sagitariano remete a ampliar visão, viajar, estudar, ensinar, arriscar com sentido e falar com franqueza.

No corpo simbólico, Sagitário associa-se às coxas e ao ato de avançar — imagem que traduz a proposta do período: dar um passo a mais em direção a metas.

Atividades ao ar livre

Aqui temos a primeira dica de Marte em Sagitário: use e abuse (claro, com consciência) dos esportes, em especial ao ar livre. Vale bicicleta, stand up padle, remo, equitação, corrida, caminhada, caiaque, surf, ginástica na areia, yoga em espaços abertos, kite surf, escalada.

Esse signo adora se sentir livre, além de se inspirar por paisagens! Quanto mais exuberantes, mais animado fica.

Arrisque-se

Marte em Sagitário é época extraordinária para darmos um passo adiante, passo que não vai acontecer se você não tentar.

Por exemplo, você terminou um longo casamento e quer “voltar para a pista”. A primeira reação é a de receio, afinal, você está destreinado, um pouco mais velho (a) e muitas coisas mudaram nos códigos das paqueras.

Mas se você não se arriscar, a chance maior é que nada vai acontecer, também, e não é isso que você quer. Portanto, faça algo que Marte em Sagitário aprecia e endossa: realize o que tiver de fazer com medo mesmo.

Só avança quem tenta: esse é o lema de Marte em Sagitário, e avançar é uma das coisas melhores da vida.

Disposição para o sexo

Em especial, para o sexo com aventura, sem tanto planejamento e com muita energia. Pessoas solteiras com perfil ousado podem curtir esta época naturalmente “caliente”. E pode surgir um lance com alguém de fora da sua cidade e do seu país, em viagens.

O que FAZER durante Marte em Sagitário

Há algumas atividades que são típicas de Sagitário e que estão muito cotadas para você ter começos, recomeços ou iniciativas. Aqui vão algumas delas:

cursos de idiomas

intercâmbios

começar a estudar novos assuntos

qualquer coisa ligada a conhecimento e formação, como ingressar em uma faculdade

gastar energia (ajudando inclusive a emagrecer )

) viagens (todas elas, Sagitário simplesmente ama viajar)

Além disso, Marte em Sagitário favorece qualquer coisa que te empurre para a frente:

uma cobiçada vaga de emprego

um novo projeto

O que EVITAR com Marte em Sagitário

Autoconfiança, coragem e ousadia são qualidades maravilhosas. Mas tudo o que é demais não é bom. Por isso, vamos falar das armadilhas de Marte em Sagitário:

Imprudência disfarçada de coragem (trilha desconhecida sem guia, dirigir cansada, “dar um jeito” em normas).

disfarçada de coragem (trilha desconhecida sem guia, dirigir cansada, “dar um jeito” em normas). Arrogância no discurso: franqueza não precisa ferir.

no discurso: franqueza precisa ferir. Brigas ideológicas estéreis: priorize pontes em vez de “vencer debates”.

estéreis: priorize em vez de “vencer debates”. Exageros de agenda: entusiasmo é ótimo; overbooking drena energia e atrapalha a constância.

No mais, este trânsito tende a ser positivo e empurrar adiante, podendo fazer com que você avance em uma área em que estava mais estagnado e abre novas frentes.

Cuidados em 2025

Em 2025, especificamente, logo após o ingresso, Marte em Sagitário faz oposição a Urano em Gêmeos ao longo da semana. Esse desenho celeste costuma trazer:

Mudanças bruscas de rota (reuniões remarcadas, deslocamentos alterados).

(reuniões remarcadas, deslocamentos alterados). Tensões em transportes e meios de locomoção (faça revisões, cheque itinerários).

(faça revisões, cheque itinerários). Clima e fenômenos meteorológicos podendo bagunçar agendas (tenha plano alternativo).

podendo bagunçar agendas (tenha plano alternativo). Rupturas que abrem espaço para o novo, guiadas por ideais mais amplos (marca de Sagitário).

Como atravessar bem essa fase inicial:

Evite promessas no calor do entusiasmo; confirme por escrito .

. Redobre atenção no trânsito e em atividades com velocidade/altura.

e em atividades com velocidade/altura. Backup de dados e planos B para viagens e entregas.

Como Marte em Sagitário será para você?

O trânsito de Marte em Sagitário acontece para todos os signos, mas cada um sente de maneira diferente. Isso porque Marte “conversa” com a área que você tem Sagitário no Mapa Astral.

Para entender isso, consulte seu Horóscopo Personalizado. É fácil, grátis e ele analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa.

Para entender, siga este passo a passo:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuitamente .

. Procure pelo trânsito de Marte. O planeta estará em uma casa astrológica – na imagem abaixo, por exemplo, Marte está na Casa 12.

Aí é só clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Conclusão

Marte em Sagitário 2025 abre uma janela de ação com sentido. Use a coragem com método, ajuste a mira (meta clara), aceite flexibilidade na 1ª semana e avance — um passo consistente hoje vale mais do que prometer dez amanhã.

Próximo passo: escolha uma meta que expanda seus horizontes e dê o primeiro passo ainda nesta semana.

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Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

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