Mercúrio retrógrado de julho em Leão: o que esperar?

Mercúrio retrógrado em Leão começa em 18 de julho e vai até 11 de agosto de 2025. Durante esse período, é comum surgirem mal-entendidos, revisões de projetos criativos, bloqueios na comunicação e desafios no modo como você se expressa.

Por isso, criamos este guia para você entender os principais efeitos de Mercúrio retrógrado em Leão, como ele age especificamente na sua vida, além de dicas práticas para lidar com a fase de forma mais leve e consciente.

Resumo sobre Mercúrio retrógrado de julho:

Período : de 18 de julho a 11 de agosto

: de 18 de julho a 11 de agosto Signo: em Leão

em Graus : começa no grau 15 de Leão e retrograda até o grau 4

: começa no grau 15 de Leão e retrograda até o grau 4 Áreas mais impactadas : comunicação, relações interpessoais, expressão criativa e identidade, mas também pessoas do passado podem ressurgir

: comunicação, relações interpessoais, expressão criativa e identidade, mas também pessoas do passado podem ressurgir Desafios : evite decisões impulsivas, revise contratos e duvide de promessas vagas

: evite decisões impulsivas, revise contratos e duvide de promessas vagas Oportunidades: excelente para retomar projetos antigos, revisar falas, alinhar o que se diz ao que se sente

Leia também:

Quando é o próximo Mercúrio retrógrado?

A retrogradação do planeta da mente e da comunicação se repete três vezes em 2025. Depois da de março, temos Mercúrio retrógrado em julho.

O trânsito começa dia 18 de julho e vai até 11 de agosto de 2025.

Depois, teremos o último Mercúrio retrógrado de 2025 em novembro – veja aqui as datas.

O que significa Mercúrio retrógrado em Leão?

Mercúrio está retrógrado quando o planeta desacelera e parece estar andando pra trás. Astrologicamente, isso significa que os temas de Mercúrio – mente, comunicação, tecnologia e transportes – podem não funcionar da melhor forma.

O signo de Leão é um signo do elemento fogo regido pelo Sol, ligado ao brilho pessoal, confiança, prazer e autenticidade.

Por isso, quando Mercúrio retrograda nesse signo, é hora de revisar a forma como você se mostra, se expressa e lidera suas criações.

O propósito de Mercúrio retrógrado em Leão é colocar aquelas suas ideias criativas à prova uma segunda e até uma terceira vez.

Isso porque, quando este planeta ficar direto, lá no dia 11 de agosto, essas ideias poderão estar sustentadas sobre um pilar mais firme porque foram aperfeiçoadas.

Reaparecimento de pessoas do passado

Logo que Mercúrio entra em retrogradação, o primeiro aspecto que faz é com Vênus em Gêmeos — o signo da conversa, do flerte e das trocas rápidas.

Esse encontro logo no início da retrogradação já dá o tom: relações antigas podem reaparecer, mensagens inesperadas podem surgir e papos mal resolvidos podem voltar à pauta.

É aquele famoso “e aí, sumida(o)” que chega do nada. A tentação pode ser grande, especialmente se você estiver carente ou com saudade. E não há problema nenhum em conversar, mas é essencial ir sem expectativa.

Você mesma pode sentir vontade de procurar alguém com quem ficou algo mal resolvido, ou então relações antigas podem ressurgir com falsa sensação de nostalgia ou desejo.

Dica da astróloga: se está sozinha e sentindo falta de conexão, permita-se viver o momento — mas sem cobrar nada além do presente.

Irritação e carência

Durante Mercúrio retrógrado de julho, o estado emocional pode oscilar bastante. Isso porque Leão rege o ego, a autoestima, o desejo de ser visto e reconhecido.

E Mercúrio, retrógrado nesse signo, faz a gente olhar para tudo isso com lupa: como estamos nos comunicando com o mundo — e com a gente mesma?

Nos primeiros dias do trânsito, o astral já entrega um certo desconforto emocional, especialmente por volta dos dias 18 e 19 de julho.

Pode rolar uma sensação de baixa autoestima, irritação e carência emocional, como se algo dentro de nós estivesse tentando provar valor, sem saber bem por quê.

Esse trânsito pode trazer à tona feridas antigas ligadas à autoconfiança, visibilidade e pertencimento. É como se você estivesse mais sensível a tudo que diz respeito ao seu valor pessoal — especialmente se já vem passando por dúvidas internas ou inseguranças.

Dica da astróloga: O trânsito de Mercúrio retrógrado em Leão não quer derrubar seu brilho, mas sim refiná-lo. Ele te convida a resgatar sua luz própria — não para ser aplaudida, mas para se sentir inteira.

Conversas significativas

Apesar de todos os alertas e tropeços que um Mercúrio retrógrado pode trazer, esse trânsito também abre espaço para diálogos que realmente importam, especialmente quando se trata de pendências emocionais, sentimentos guardados e mal-entendidos antigos.

Mas atenção: essas conversas só terão valor real se forem feitas com disposição emocional para ouvir, não para provar ponto ou cobrar algo.

Em vez de querer vencer uma discussão, esse é o momento de se mostrar com vulnerabilidade e escutar com empatia. Pode ser desafiador, mas também curativo.

Tom mais emocional do que racional

Durante Mercúrio retrógrado em Leão, as emoções falam mais alto do que a razão — e nem sempre da forma mais clara.

Como Leão é um signo de fogo regido pelo Sol, os temas ligados ao ego, ao orgulho e ao desejo de reconhecimento ficam mais evidentes. E, com Mercúrio retrógrado, o risco é comunicar a partir da carência e não da consciência.



Tudo isso mostra que o filtro racional pode estar comprometido. Ou seja, mesmo que a fala do outro seja tranquila, você pode receber como crítica. Mesmo que o assunto seja simples, pode soar como ameaça à sua imagem.

Dica da astróloga: O convite aqui é para reconhecer as emoções sem se tornar refém delas. Leão nos ensina sobre presença e brilho, mas também sobre o risco de se queimar tentando brilhar demais.

Desafios com Mercúrio retrógrado em Leão

Alguns desafios tendem a acontecem com Mercúrio Retrógrado em Leão. Saiba quais são e prepare-se para que você possa vivê-los de maneira leve – e talvez nem senti-los:

Dramas e exageros na comunicação : conversas tendem a soar mais teatrais, com foco no ego e menos na escuta.

: conversas tendem a soar mais teatrais, com foco no ego e menos na escuta. Dificuldade de aceitar críticas : pode haver mais sensibilidade em relação às ideias e criações.

: pode haver mais sensibilidade em relação às ideias e criações. Bloqueios criativos : a mente pode oscilar entre o excesso de ideias e a falta de foco para concretizá-las.

: a mente pode oscilar entre o excesso de ideias e a falta de foco para concretizá-las. Necessidade excessiva de atenção : a carência por reconhecimento pode atrapalhar relações e parcerias.

: a carência por reconhecimento pode atrapalhar relações e parcerias. Decisões impulsivas: cuidado com julgamentos baseados só na emoção ou na vaidade.

Como lidar com as frustrações dessa fase do ano

Sempre que Mercúrio retrogradar, não importa o signo, é importante que você se certifique de comunicar suas necessidades e preocupações de forma clara e direta para evitar mal-entendidos.

Mas vamos a algumas dicas práticas:

Seja paciente com você e com os outros — essa é a principal dica. Afinal, essa é uma fase em que atrasos e obstáculos inesperados ocorrem. Então, mantenha a calma, seja paciente consigo com você e com as outras pessoas e tente estar aberta (o) a ouvir.

— essa é a principal dica. Afinal, essa é uma fase em que atrasos e obstáculos inesperados ocorrem. Então, mantenha a calma, seja paciente consigo com você e com as outras pessoas e tente estar aberta (o) a ouvir. Reconheça suas emoções : se sentir irritada, frustrada ou incompreendida é natural. Reconhecer isso é o primeiro passo para lidar com esses sentimentos.

: se sentir irritada, frustrada ou incompreendida é natural. Reconhecer isso é o primeiro passo para lidar com esses sentimentos. Conecte-se com sua criatividade: você pode se surpreender com soluções para os desafios que você tem enfrentado. Uma forma pode ser ter um diário para acompanhar e processar suas emoções, frustrações e ansiedades.

você pode se surpreender com soluções para os desafios que você tem enfrentado. Uma forma pode ser ter um diário para acompanhar e processar suas emoções, frustrações e ansiedades. Foque no amor-próprio: Leão nos ensina a nos amarmos mais, a priorizarmos o que nos dá prazer. Por isso, aproveite Mercúrio Retrógrado em Leão para praticar autocuidado e fazer coisas que deixem você feliz e relaxada (o).

Aprofunde:

Como aproveitar Mercúrio retrógrado de julho

Nenhum trânsito é totalmente ruim — nem necessariamente bom. Tudo depende de como você o encara e decide agir conscientemente.

Apear dos desafios, Mercúrio retrógrado em Leão é um período para:

Revise seus projetos criativos: retome ideias antigas, reescreva roteiros, reformule apresentações.

retome ideias antigas, reescreva roteiros, reformule apresentações. Cuide da forma como você se expressa: reflita se sua fala está vindo de um lugar de verdade ou só da vontade de impressionar.

reflita se sua fala está vindo de um lugar de verdade ou só da vontade de impressionar. Pratique escuta ativa : evite monopolizar conversas ou falar demais de si.

: evite monopolizar conversas ou falar demais de si. Tenha um diário criativo ou emocional : escrever ajuda a processar sentimentos, driblar bloqueios e organizar a mente.

: escrever ajuda a processar sentimentos, driblar bloqueios e organizar a mente. Busque prazer consciente: Leão nos convida ao autocuidado, diversão e conexão com aquilo que aquece o coração.

Quais os signos mais afetados por Mercúrio retrógrado de julho?

Esse Mercúrio retrógrado em Leão de julho 2025 será especialmente importante para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou muitos planetas entre os graus 4 e 15 dos signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário.

Além disso, também é mais relevante para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem ou Gêmeos, porque são os signos regidos por Mercúrio.

Então, confere no seu Mapa Astral gratuito do Personare se você tem planetas nesses graus de algum desses signos. Por exemplo, a pessoa abaixo tem Sol no grau 12 de Touro.

Se for o seu caso também, abre ainda mais o olho sobre todos os temas que abordei acima.

Mas não se engane se você não tiver esses posicionamentos no seu Mapa – porque todas as pessoas e todos os signos devem sentir (talvez de forma menos intensa) as típicas confusões de Mercúrio retrógrado, especialmente numa área da vida.

É o que você aprende a seguir.

Como esse trânsito afeta sua vida?

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre o Mapa Astral de cada pessoa. A área da vida em que você tem Leão pode “sofrer” um pouco mais com atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Mercúrio Retrógrado pode ativar temas como, por exemplo:

Família e lar (Casa 4)

Carreira e exposição (Casa 10)

Relacionamentos (Casa 7)

Rotina e saúde (Casa 6)

Só no Personare você tem a previsão personalizada e gratuita para o seu Mapa para Mercúrio retrógrado de julho, com as possibilidades do que pode ocorrer nesse período, mas também dicas de como se preparar para esta fase.

Basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

No exemplo acima, perceba que a pessoa tem 14 trânsitos ativos (no menu que está à direita, bem no topo), e está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 4.

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio (na lista à direita), você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida (esquerda).

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida com Mercúrio Retrógrado em Leão.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que fazer durante Mercúrio Retrógrado em Leão?

Revisar ideias, refinar projetos criativos, praticar paciência na comunicação e, além disso, se reconectar com seu prazer e autenticidade.

2. Posso começar algo novo durante esse período?

O ideal é revisar o que já está em andamento. Mas se precisar começar algo, esteja preparada para ajustes futuros.

3. Como Mercúrio retrógrado afeta meu signo?

Mais importante que o signo solar é saber em que Casa do seu Mapa está o signo de Leão. Isso mostrará a área impactada. Portanto, consulte o Horóscopo Personalizado.

4. Mercúrio retrógrado sempre traz problemas?

Não. Na verdade, é um período que pede revisão, pausa e reorganização. Por isso, se você acolher esse movimento, pode sair dele mais preparada e segura.

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Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

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