O que é O-DGI: descubra o caminho do Despertar do Guerreiro Interno

Todos temos um guerreiro dentro de nós. Porém, nem sempre sabemos como ativá-lo. Foi para isso que nasceu O Despertar do Guerreiro Interno (O-DGI) — um método que criei para fortalecer essa presença em nós e que faz parte da filosofia da Arte Marcial do Viver.

Neste texto, compartilho como nasceu o O-DGI, quais são suas bases e como ele pode transformar a sua maneira de viver e se relacionar.

O que é O-DGI?

O-DGI é um método prático que propõe o despertar do guerreiro interno: aquela força silenciosa que sustenta a presença diante dos desafios, age com consciência e honra a própria verdade.

No O-DGI, trabalhamos para acordar esse estado de atenção plena, muitas vezes chamado de “observador interno”.

Assim, quando despertamos essa consciência, nossa maneira de agir, sentir e nos relacionar muda profundamente — trazendo mais autenticidade, clareza e fluidez para a vida.

Além disso, O-DGI é uma das práticas fundamentais dentro da Arte Marcial do Viver — filosofia que desenvolvi para integrar corpo, mente, emoções e espírito em um caminho de autoconhecimento e presença ativa.

Como nasceu o O-DGI

Minha paixão pelas artes marciais começou ainda na infância. Filmes de Bruce Lee e Van Damme me fascinavam — especialmente os momentos em que os lutadores meditavam antes do combate.

Então, ali que comecei a perceber uma força interior silenciosa que sempre me inspirou.

Aos 14 anos, comecei a treinar Jiu-Jitsu e, logo depois, entrei no mundo das competições. Competi intensamente até os 23 anos, quando uma grande depressão atravessou o meu caminho.

Busquei ajuda com medicamentos ansiolíticos, mas sabia que precisava de respostas mais profundas.

Foi então que mergulhei no autoconhecimento e comecei a unir a arte marcial com a meditação. Dessa fusão nasceu o O-DGI — O Despertar do Guerreiro Interno.

O propósito do O-DGI: despertar o Guerreiro Interno

A dificuldade em viver plenamente o presente está muitas vezes ligada a histórias do passado que não foram integradas.

No O-DGI, acreditamos que quanto mais alinhados estivermos às virtudes da alma, mais facilmente conseguimos sustentar o estado de presença.

Por isso, quando curamos e integramos nossa história, liberamos energia vital que nos permite viver o agora com mais leveza, coragem e verdade.

Assim, fortalecemos um dos pilares essenciais da Arte Marcial do Viver: viver cada momento com verdade e consciência.

Entenda melhor com no vídeo do Manifesto O-DGI:

As 7 virtudes do Despertar do Guerreiro Interno

No caminho do O-DGI, trabalhamos sete virtudes fundamentais, que são desenvolvidas através de práticas corporais, meditativas e energéticas:

Ancestralidade — Reconhecer e honrar as raízes que nos sustentam. Integridade — Viver de forma alinhada entre sentir, pensar e agir. Coragem — Agir com o coração, mesmo diante do medo. Honra — Honrar a própria verdade e os compromissos assumidos. Fluidez — Adaptar-se às mudanças mantendo o centro. Intuição — Escutar a sabedoria interna que guia com verdade. Espiritualidade — Conectar-se com algo maior, dentro e fora de si.

Cada virtude é desenvolvida através do corpo

Por exemplo, trabalhamos a ancestralidade fortalecendo a base dos pés, simbolizando a nossa conexão com o solo e com as nossas raízes.

Assim, através do movimento consciente, do autoconhecimento e da presença, vamos despertando a força do guerreiro que habita em nós.

Como o O-DGI transforma vidas

A transformação que o O-DGI traz é visível:

Relações mais verdadeiras e saudáveis

Mais clareza diante dos desafios

Abertura de caminhos profissionais e pessoais

Maior vitalidade e conexão consigo mesmo

Tudo isso a partir de práticas simples, que fortalecem o corpo, a presença e a consciência — bases que também sustentam a filosofia da Arte Marcial do Viver.