Mercúrio retrógrado começa hoje: o que evitar até 13 de novembro

Mercúrio ficou retrógrado em Escorpião às 4h12 deste sábado, 24 de outubro, e segue assim até 13 de novembro. São três semanas em que conversas, contratos, compras e aparelhos tendem a pedir mais atenção do que o normal.
E desta vez ele não está sozinho. Vênus também está retrógrada desde 3 de outubro e termina o movimento no mesmo dia que Mercúrio, por isso o cuidado tende a valer em dobro para dinheiro e relacionamentos.
Abaixo, veja o que costuma dar errado nesse período e o que fazer no lugar.
O que muda quando Mercúrio fica retrógrado?
Mercúrio é o planeta da comunicação, dos contratos, dos deslocamentos e da tecnologia. Na fase retrógrada, ele parece andar para trás no céu, visto da Terra, e a leitura simbólica muda: o período combina mais com revisar do que com começar.
Em Escorpião, o recorte fica mais específico. Segredos, assuntos mal resolvidos e conversas que ninguém queria ter tendem a voltar à tona.
Descubra pelo seu Ascendente em qual área da sua vida Mercúrio retrógrado vai passar.
5 coisas para evitar até 13 de novembro
1. Assinar no impulso
Contrato, matrícula, financiamento, aluguel: se não der para esperar até 13/11, leia tudo com calma redobrada e peça uma segunda opinião. Cláusula que passou despercebida é o tipo de coisa que costuma aparecer depois.
No lugar: use as próximas semanas para revisar propostas e tirar dúvidas. Fechar fica para depois do dia 13.
2. Começar do zero
Esta não é a melhor fase para lançar um projeto, trocar de emprego ou estrear algo grande. O período tende a favorecer o movimento contrário: retomar o que ficou parado, terminar o que está pela metade e ajustar o que já existe.
No lugar: faça a lista do que ficou pendente e comece por ali. O guia de Mercúrio retrógrado no trabalho mostra como aproveitar essa fase de revisão.
3. Discutir a relação por mensagem
Com Mercúrio e Vênus retrógrados juntos, mal-entendido no amor tende a crescer rápido. Um áudio no calor do momento ou uma DR por texto pode ser lido de um jeito que você não quis dizer.
No lugar: se o assunto é sério, prefira conversar ao vivo. E se um ex reaparecer, ouvir não compromete, mas decidir voltar tende a pedir mais tempo. Veja como os relacionamentos em Mercúrio retrógrado costumam reagir.
4. Confiar cegamente na tecnologia
Arquivo que some, atualização que trava, mensagem que vai para a pessoa errada: são os clássicos do período.
No lugar: faça backup do que importa, confira o destinatário antes de enviar e salve o documento em dois lugares antes de entregar.
5. Comprar por impulso
Vênus também fala de dinheiro e de valor, então a dupla de retrógrados tende a pegar no bolso. Compra grande feita na empolgação pode virar arrependimento, e cobrança errada costuma aparecer mais.
No lugar: confira valores e vencimentos, guarde notas e comprovantes e, se puder, deixe a compra planejada para depois de 13/11. Para entender o que muda com os dois planetas ao mesmo tempo, leia Mercúrio e Vênus retrógrados juntos.
Dicas personalizadas para você!
O retrógrado passa por uma área diferente do Mapa Astral de cada pessoa, e quem define isso é o Ascendente. Para uma, o tema pode ser trabalho. Para outra, família, dinheiro ou amor.
Veja pelo seu Ascendente onde Mercúrio retrógrado tende a aparecer para você até 13 de novembro.
Nem tudo é ruim
Mercúrio retrógrado também tem um lado útil: é uma boa fase para revisar textos, reorganizar a rotina e retomar contatos que valem a pena. A partir de 13 de novembro, quando os dois planetas voltam a andar, fica mais fácil colocar os planos em ação.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
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