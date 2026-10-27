Previsões da semana de 25 a 31/10: Lua Cheia acende os ânimos depois do segundo turno

As previsões da semana de 25 a 31/10 começam com o segundo turno sob a Lua em Áries, que indica impaciência e clima de disputa. Na segunda, a Lua Cheia em Touro tende a acender ainda mais os ânimos.

Receba o Horóscopo do Dia no seu WhatsApp

A Lua Cheia chega junto com a tensão entre Sol e Plutão, e na sexta Mercúrio retrógrado tensiona Marte. O céu sinaliza uma semana para cuidar das palavras e da saúde emocional.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 25 a 31/10:

Domingo (25/10): Vênus retrógrado entra em Libra

Vênus retrógrado entra em Libra Segunda-feira (26/10): Lua Cheia em Touro

Lua Cheia em Touro Segunda-feira (26/10): Sol em quadratura com Plutão

Sol em quadratura com Plutão Sexta-feira (30/10): Mercúrio retrógrado em quadratura com Marte

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 25 a 31/10. Se preferir, assista ao vídeo:

Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa na reta final da Lua Crescente e tem como fase principal a Lua Cheia em Touro, na madrugada de segunda.

Domingo (25/10): Lua em Áries impaciência e competitividade

impaciência e competitividade Domingo (25/10): Lua em Touro busca por segurança

busca por segurança Terça-feira (27/10): Lua em Gêmeos conversas aceleradas

conversas aceleradas Quinta-feira (29/10): Lua em Câncer sensibilidade e acolhimento

O período mais sensível vai de domingo a terça, quando a Lua Cheia se soma à tensão entre Sol e Plutão.

Acompanhe todas as fases da Lua em 2026 no Calendário Lunar

Vênus retrógrado em Libra: diplomacia em teste no amor e nas relações

Vênus retrógrado volta a Libra no domingo (25/10), às 6h10, e fica no signo até 04/12. Até 13/11, Vênus retrógrado pede revisão no amor, no dinheiro e nos acordos.

Em Libra, Vênus realça a justiça e a diplomacia. No dia da votação, isso pode estimular parte das pessoas a pensar no que é justo para todos. Veja também as previsões para o segundo turno.

A Lua em Áries, porém, puxa para o lado oposto: pressa, ansiedade e clima competitivo. Os dois movimentos tendem a conviver, com momentos de calma e outros de explosão.

Como Mercúrio fica retrógrado no sábado (24/10), vale se organizar para votar. Separe os documentos, confira o local de votação e evite deixar tudo para a última hora.

Na vida pessoal, o período favorece reconciliações e acordos mais justos. O desafio é não agradar a todo custo nem adiar decisões difíceis só para manter a paz.

Para entender como você ama e o que busca numa relação, vale olhar a posição de Vênus no seu Mapa Astral.

O que pode acontecer:

Negociações e acordos diplomáticos ganham espaço no noticiário

Debates sobre direitos, justiça e responsabilidades compartilhadas

Reaproximações e conversas para rever acordos no amor

Revisão de gastos com estética, conforto e prazer

Sol-Plutão: disputas de poder e revelações

O Sol em Escorpião faz quadratura (aspecto tenso) com Plutão em Aquário na segunda (26/10), às 9h12. Os efeitos tendem a ser sentidos de 25 a 27/10.

O Sol representa a liderança, e Plutão fala de poder, crises e transformações profundas. A combinação intensifica disputas de poder, revelações e conflitos de autoridade.

Em Escorpião, o Sol evidencia o que estava oculto. Já Plutão em Aquário aponta para tecnologia, inteligência artificial e mudanças estruturais na sociedade.

Nas previsões da semana de 25 a 31/10, esse é o aspecto que mais conversa com o clima pós-eleição. Tensões entre lideranças e movimentos coletivos podem ganhar força no dia seguinte à votação.

Na vida pessoal, relações de controle e disputas por autonomia tendem a ficar mais evidentes. É hora de reconhecer padrões desgastados sem transformar divergências em batalhas.

O que pode acontecer:

Manifestações e contestações após o resultado das eleições

Revelação de escândalos, segredos ou informações que estavam escondidas

Notícias sobre mortes de figuras públicas ou tragédias com grande repercussão

Crises envolvendo tecnologia, redes sociais ou inteligência artificial

Embates de poder no trabalho e em casa

Lua Cheia em Touro: colheita, dinheiro e emoções à flor da pele

A Lua Cheia em Touro acontece na segunda (26/10), à 1h12, em oposição ao Sol em Escorpião. Os efeitos tendem a ser sentidos do fim da noite de domingo até a madrugada de segunda.

Toda Lua Cheia traz uma culminância: é quando aparecem os resultados do que foi plantado. Se o resultado não agrada, é um bom momento para repensar o que fazer nos próximos ciclos.

Em Touro, ela coloca em evidência dinheiro, segurança material, conforto e prazer. Debates sobre custo de vida, recursos e estabilidade podem ganhar força no coletivo.

O Sol em Escorpião, por outro lado, convida a olhar para crises, dependências e interesses pouco explícitos. A oposição revela o conflito entre preservar o que existe e transformar o que não funciona.

Como acontece sob a tensão entre Sol e Plutão, essa Lua Cheia pode intensificar disputas por recursos e controle. Touro também indica teimosia e resistência a mudanças.

O emocional tende a ficar à flor da pele. Contato com a natureza, menos tempo de tela e uma boa leitura podem ajudar a recuperar o equilíbrio nesses dias.

O que pode acontecer:

Notícias sobre economia, inflação, preços e custo de vida

Decisões importantes sobre dinheiro, bens e investimentos

Términos ou renegociações em relações que se apoiavam só na segurança

Teimosia travando acordos em casa e no trabalho

Resultados concretos de projetos iniciados nos últimos meses

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

A Lua Cheia ativa um eixo de Casas no seu Mapa Astral: o Sol ilumina uma área e a Lua, a oposta. No eixo das Casas 2 e 8, por exemplo, o foco tende a ser dinheiro; no eixo 4 e 10, família e carreira.

Descubra no seu Horóscopo Personalizado a Casa ativada no seu Mapa Astral

Mercúrio-Marte: cuidado com as palavras ditas no calor do momento

Mercúrio retrógrado em Escorpião faz quadratura com Marte em Leão na sexta (30/10), às 14h20. Os efeitos tendem a ser sentidos de 29 a 31/10.

Mercúrio rege a comunicação, e Marte, a ação e o impulso. Com Mercúrio retrógrado, pensamentos e falas podem sair confusos, e a tensão com Marte tende a acirrar discussões.

Em Leão, Marte intensifica o orgulho e a necessidade de reconhecimento. Críticas podem ser interpretadas como ataques pessoais, e debates tendem a ganhar proporções maiores.

Esse aspecto completa uma configuração tensa entre os quatro signos fixos: Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Isso sinaliza resistência a ceder e dificuldade de mudar de posição.

Na vida pessoal, conversas delicadas podem reacender conflitos antigos. Vale revisar o que foi dito, esclarecer mal-entendidos e lembrar que nem toda provocação exige resposta imediata.

Marte também pede movimento. Praticar esportes ajuda a descarregar a tensão, mas sem exagero: a raiva acumulada pode aumentar o risco de lesões.

Veja as previsões de Mercúrio retrógrado para o seu signo

O que pode acontecer:

Declarações impulsivas e discussões acaloradas nas redes sociais

Circulação de informações incompletas, boatos e acusações

Brigas por orgulho em casa, no trabalho e entre amigos

Atrasos, falhas de comunicação e problemas no trânsito

Lesões por excesso de esforço em treinos

Previsões da semana de 25 a 31/10: emoções intensas pedem pausa e cuidado

O céu indica uma semana de tensão acumulada, com disputas de poder, emoções à flor da pele e conversas difíceis. Coletivamente, o clima pós-eleição tende a seguir agitado.

As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e lidar melhor com os desafios. Quem decide o que fazer com essa energia é você: escolha onde vale a pena colocar a sua força.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

O post Previsões da semana de 25 a 31/10: Lua Cheia acende os ânimos depois do segundo turno apareceu primeiro em Personare.