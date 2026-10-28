Exercício para acabar com a preguiça em minutos

Se você quer acabar com a preguiça de forma prática, rápida e sem cobranças excessivas, saiba que existe um caminho simples e eficaz para despertar sua energia e presença no dia a dia.

Sentir-se sem vontade de agir ou sem energia é mais comum do que parece, e essa sensação pode estar ligada a emoções reprimidas e bloqueios internos.

Por isso, compartilho aqui um exercício inspirado nas Artes Marciais que desperta sua vitalidade, promove presença e renova o entusiasmo.

O que é a preguiça, afinal?

No meu entendimento e da filosofia da Arte marcial do viver, a preguiça vai além da falta de disposição física. Ela é um sinal de resistência interna, resultado de medos e emoções não resolvidas que travam o fluxo da vitalidade.

Por isso, acabar com a preguiça passa por reconhecer esses bloqueios e transformar esse estado em presença ativa e consciente.

Exercício para acabar com a preguiça: postura Kamae

Uma forma eficaz de acabar com a preguiça é praticar a postura Kamae, inspirada nas artes marciais japonesas.

Essa postura representa prontidão, autocontrole e conexão com a força interior. Eu a utilizo no O-DGI, método que eu criei e que une respiração, movimentos e simbolismo corporal para despertar a consciência do seu “guerreiro interno”.

Passo a passo da postura Kamae:

Posicione os pés firmemente no chão, com os joelhos levemente flexionados, criando uma base estável. Então, traga os braços à frente do peito, com as mãos abertas, protegendo o coração. Mantenha a coluna ereta e o olhar tranquilo, focando na respiração. Assim, respire lenta e profundamente, renovando a energia a cada inspiração. Permaneça na postura por um minuto, atento às sensações do corpo.

Esse exercício simples pode ser feito em casa, em poucos minutos, e ajuda a transformar a preguiça em ação consciente e autoconfiança.

Assista ao vídeo com o passo a passo:

Mais do que um exercício, um caminho de autoconhecimento

O O-DGI é um método que une movimentos corporais, respiração e simbolismo para despertar o guerreiro interno — uma presença que observa e age com verdade.

O método ajuda a identificar medos que limitam o movimento e a transformá-los em força.

Além disso, desenvolve a presença ativa, que é estar inteiro no presente, sem reagir automaticamente.

Por fim, ainda estimula relações autênticas e escolhas alinhadas com a própria verdade.

O foco não é lutar contra a preguiça, mas acolhê-la com consciência para que se torne um impulso de transformação.

Comece agora: pratique e observe os efeitos

Basta um minuto de prática diária para começar a perceber mudanças. Você pode fazer a postura antes de sair de casa, como um ritual de alinhamento energético.

Teste no seu tempo, sem pressa, e veja como esse exercício pode ajudar a transformar a forma como você se sente — e age — no dia a dia.

Vamos juntos nessa jornada de despertar da presença?

Se quiser seguir comigo nesse caminho, eu compartilho práticas simples, reflexões e ferramentas no grupo gratuito do WhatsApp Arte Marcial do Viver. É um espaço vivo, pra quem quer aplicar a filosofia da Arte Marcial do Viver no dia a dia.

Nos vemos por lá.

Com Reverências,

Sensei Fernando Belatto

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Fernando Belatto

Sensei Fernando Belatto é artista marcial há 27 anos, terapeuta corporal e idealizador da Arte Marcial do Viver e do método O-DGI (Despertar do Guerreiro Interno) — uma proposta de saúde integrativa que une princípios das artes marciais, neurociência, filosofias orientais e ferramentas de autoconhecimento.

fernandobelatto@gmail.com

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