Alerta astrológico: dia seguinte ao segundo turno pode ser mais tenso que a votação

Muita gente imagina que, depois da votação, o clima de disputa finalmente vai baixar. O céu, porém, sugere outra coisa: o dia seguinte ao segundo turno tende a ser ainda mais tenso.

Na segunda (26/10), às 9h12, o Sol faz quadratura com Plutão. É um aspecto que tende a trazer disputas de poder, revelações e embates entre quem quer manter e quem quer mudar.

Para completar, ele acontece no mesmo dia da Lua Cheia em Touro, que já deixa as emoções à flor da pele. A combinação pede atenção redobrada, nas notícias e nas relações do dia a dia.

Neste artigo, você entende o que é essa quadratura, por que ela conversa tanto com o pós-eleição, como ela pode aparecer na sua vida e o que fazer para atravessar esses dias com mais equilíbrio.

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Sol em quadratura com Plutão: resumo rápido

Quando: segunda (26/10), às 9h12, com efeitos de 25 a 27/10

segunda (26/10), às 9h12, com efeitos de 25 a 27/10 O que é: quadratura, aspecto tenso entre o Sol em Escorpião e Plutão em Aquário

quadratura, aspecto tenso entre o Sol em Escorpião e Plutão em Aquário Temas: poder, controle, revelações e transformação

poder, controle, revelações e transformação Pede cuidado com: disputas de ego, jogos de controle e decisões no calor do momento

disputas de ego, jogos de controle e decisões no calor do momento Contexto: coincide com a Lua Cheia em Touro e com o pós-eleição

O que é uma quadratura na Astrologia

Na Astrologia, os aspectos são os ângulos que os planetas formam entre si no céu. Alguns indicam fluidez, outros indicam atrito, e a quadratura está entre os mais tensos.

Ela acontece quando dois planetas estão a 90 graus de distância. As energias envolvidas puxam para lados diferentes, e a sensação é de pressão: algo precisa ser ajustado para a situação andar.

Isso não indica, necessariamente, algo ruim. A quadratura tende a mostrar onde há conflito, e muitas vezes é justamente esse incômodo que leva a mudanças necessárias.

O Sol e Plutão: identidade e poder

O Sol representa a identidade, a vontade e a liderança. No Mapa Astral, ele mostra como cada pessoa brilha e se afirma no mundo. Em Escorpião, ele ilumina o que estava escondido.

Plutão é o planeta mais lento da Astrologia. Rebaixado a planeta-anão em 2006, como lembra a NASA, ele segue simbolizando poder, crises e transformações profundas.

Desde 2024, Plutão está em Aquário, signo do coletivo, da tecnologia e das mudanças sociais. É uma passagem longa, que tende a sacudir estruturas inteiras. Entenda mais sobre Plutão em Aquário.

Quando o Sol e Plutão entram em tensão, surgem perguntas difíceis: quem manda, quem controla, quem tem a última palavra? E também o que precisa morrer para que algo novo nasça.

Por que o dia seguinte ao segundo turno tende a ser tenso

O aspecto acontece justamente um dia depois da votação. Isso tende a amplificar o clima de disputa, já que resultados, reações e contestações costumam ganhar força nesse momento.

Plutão em Aquário fala de movimentos coletivos e de forças que se organizam em grupo. Por isso, manifestações, protestos e embates entre lideranças e parte da população podem ganhar visibilidade.

Plutão também está ligado a revelações. Escândalos, segredos e informações escondidas podem vir à tona, inclusive envolvendo figuras de poder e interesses econômicos.

Para quem quer entender o que o céu indicava para a própria votação, vale ler as previsões para o segundo turno.

O que pode acontecer no coletivo

Manifestações e contestações após o resultado das eleições

Revelação de escândalos ou informações escondidas

Notícias sobre mortes de figuras públicas ou tragédias com grande repercussão

Crises envolvendo tecnologia, redes sociais ou inteligência artificial

Embates de autoridade em empresas e instituições

Sol em quadratura com Plutão na vida pessoal

Nem toda disputa de poder aparece no noticiário. Muitas acontecem em casa, no trabalho e nas relações, de forma silenciosa, em quem decide, quem cede e quem tem razão.

Este aspecto tende a evidenciar esses jogos de controle. Pode ficar mais difícil aceitar que nem tudo depende da nossa vontade, e mais fácil transformar uma divergência em uma batalha.

Também é um bom momento para reconhecer padrões desgastados. Aquela relação em que você sempre cede, aquele chefe que controla demais, aquele hábito que você já sabe que precisa largar.

Com a Lua Cheia em Touro no mesmo dia, o emocional tende a ficar intenso. Questões de dinheiro e segurança podem entrar na disputa.

Como lidar com a quadratura entre Sol e Plutão

Escolha suas batalhas: nem toda provocação merece energia, e algumas discussões não têm vencedor.

nem toda provocação merece energia, e algumas discussões não têm vencedor. Observe onde você quer controlar: às vezes, a tensão revela mais sobre o nosso medo do que sobre o outro.

às vezes, a tensão revela mais sobre o nosso medo do que sobre o outro. Adie decisões radicais: romper, pedir demissão ou fazer ultimatos pode esperar alguns dias.

romper, pedir demissão ou fazer ultimatos pode esperar alguns dias. Dose o tempo nas redes: o volume de notícias e opiniões tende a aumentar a ansiedade.

o volume de notícias e opiniões tende a aumentar a ansiedade. Movimente o corpo: exercícios ajudam a descarregar a tensão acumulada.

Como a quadratura entre Sol e Plutão vai ser pra você?

O efeito da quadratura varia conforme a Casa do seu Mapa Astral onde o Sol está transitando. Em uma pessoa, a disputa pode aparecer na carreira; em outra, nas finanças ou na família.

Descubra no seu Horóscopo Personalizado a Casa ativada no seu Mapa Astral

Casas 1, 5 e 9: identidade, criatividade e crenças. Cuidado com a necessidade de impor a própria visão.

identidade, criatividade e crenças. Cuidado com a necessidade de impor a própria visão. Casas 2, 6 e 10: dinheiro, trabalho e carreira. Disputas com chefias ou por recursos podem aparecer.

dinheiro, trabalho e carreira. Disputas com chefias ou por recursos podem aparecer. Casas 3, 7 e 11: conversas, parcerias e grupos. Vale evitar jogos de controle nas relações.

conversas, parcerias e grupos. Vale evitar jogos de controle nas relações. Casas 4, 8 e 12: família, intimidade e emoções profundas. Questões antigas podem pedir transformação.

Para entender como Sol e Plutão aparecem no seu nascimento, e não só no céu do momento, vale consultar o seu Mapa Astral.

O que mais acontece no céu desta semana

A semana ainda tem Vênus retrógrado voltando a Libra no domingo e Mercúrio retrógrado em tensão com Marte na sexta. Veja o panorama completo nas previsões da semana de 25 a 31/10.

Perguntas frequentes sobre Sol em quadratura com Plutão

Quando acontece a quadratura entre Sol e Plutão?

O aspecto fica exato na segunda (26/10), às 9h12, no horário de Brasília. Os efeitos tendem a ser sentidos de 25 a 27/10.

A quadratura entre Sol e Plutão é negativa?

Ela é tensa, mas não necessariamente negativa. A quadratura tende a expor conflitos que já existiam, o que pode abrir caminho para mudanças importantes.

Por que Plutão é tão importante se é um planeta-anão?

Na Astrologia, Plutão continua sendo usado por seu simbolismo de poder e transformação. Como é muito lento, os aspectos que ele forma tendem a marcar períodos de mudanças profundas.

Quando o poder está em jogo

A quadratura entre Sol e Plutão expõe tensões que já existiam, no país e na vida de cada pessoa. Ela não cria o conflito, mas tende a tirá-lo debaixo do tapete.

Reconhecer o que está fora do seu controle tende a abrir espaço para mudanças mais profundas e duradouras. E escolher com cuidado onde colocar a sua força faz toda a diferença nesses dias.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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