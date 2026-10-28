Alerta astrológico: dia seguinte ao segundo turno pode ser mais tenso que a votação

Muita gente imagina que, depois da votação, o clima de disputa finalmente vai baixar. O céu, porém, sugere outra coisa: o dia seguinte ao segundo turno tende a ser ainda mais tenso.
Na segunda (26/10), às 9h12, o Sol faz quadratura com Plutão. É um aspecto que tende a trazer disputas de poder, revelações e embates entre quem quer manter e quem quer mudar.
Para completar, ele acontece no mesmo dia da Lua Cheia em Touro, que já deixa as emoções à flor da pele. A combinação pede atenção redobrada, nas notícias e nas relações do dia a dia.
Neste artigo, você entende o que é essa quadratura, por que ela conversa tanto com o pós-eleição, como ela pode aparecer na sua vida e o que fazer para atravessar esses dias com mais equilíbrio.
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Sol em quadratura com Plutão: resumo rápido
- Quando: segunda (26/10), às 9h12, com efeitos de 25 a 27/10
- O que é: quadratura, aspecto tenso entre o Sol em Escorpião e Plutão em Aquário
- Temas: poder, controle, revelações e transformação
- Pede cuidado com: disputas de ego, jogos de controle e decisões no calor do momento
- Contexto: coincide com a Lua Cheia em Touro e com o pós-eleição
O que é uma quadratura na Astrologia
Na Astrologia, os aspectos são os ângulos que os planetas formam entre si no céu. Alguns indicam fluidez, outros indicam atrito, e a quadratura está entre os mais tensos.
Ela acontece quando dois planetas estão a 90 graus de distância. As energias envolvidas puxam para lados diferentes, e a sensação é de pressão: algo precisa ser ajustado para a situação andar.
Isso não indica, necessariamente, algo ruim. A quadratura tende a mostrar onde há conflito, e muitas vezes é justamente esse incômodo que leva a mudanças necessárias.
O Sol e Plutão: identidade e poder
O Sol representa a identidade, a vontade e a liderança. No Mapa Astral, ele mostra como cada pessoa brilha e se afirma no mundo. Em Escorpião, ele ilumina o que estava escondido.
Plutão é o planeta mais lento da Astrologia. Rebaixado a planeta-anão em 2006, como lembra a NASA, ele segue simbolizando poder, crises e transformações profundas.
Desde 2024, Plutão está em Aquário, signo do coletivo, da tecnologia e das mudanças sociais. É uma passagem longa, que tende a sacudir estruturas inteiras. Entenda mais sobre Plutão em Aquário.
Quando o Sol e Plutão entram em tensão, surgem perguntas difíceis: quem manda, quem controla, quem tem a última palavra? E também o que precisa morrer para que algo novo nasça.
Por que o dia seguinte ao segundo turno tende a ser tenso
O aspecto acontece justamente um dia depois da votação. Isso tende a amplificar o clima de disputa, já que resultados, reações e contestações costumam ganhar força nesse momento.
Plutão em Aquário fala de movimentos coletivos e de forças que se organizam em grupo. Por isso, manifestações, protestos e embates entre lideranças e parte da população podem ganhar visibilidade.
Plutão também está ligado a revelações. Escândalos, segredos e informações escondidas podem vir à tona, inclusive envolvendo figuras de poder e interesses econômicos.
Para quem quer entender o que o céu indicava para a própria votação, vale ler as previsões para o segundo turno.
O que pode acontecer no coletivo
- Manifestações e contestações após o resultado das eleições
- Revelação de escândalos ou informações escondidas
- Notícias sobre mortes de figuras públicas ou tragédias com grande repercussão
- Crises envolvendo tecnologia, redes sociais ou inteligência artificial
- Embates de autoridade em empresas e instituições
Sol em quadratura com Plutão na vida pessoal
Nem toda disputa de poder aparece no noticiário. Muitas acontecem em casa, no trabalho e nas relações, de forma silenciosa, em quem decide, quem cede e quem tem razão.
Este aspecto tende a evidenciar esses jogos de controle. Pode ficar mais difícil aceitar que nem tudo depende da nossa vontade, e mais fácil transformar uma divergência em uma batalha.
Também é um bom momento para reconhecer padrões desgastados. Aquela relação em que você sempre cede, aquele chefe que controla demais, aquele hábito que você já sabe que precisa largar.
Com a Lua Cheia em Touro no mesmo dia, o emocional tende a ficar intenso. Questões de dinheiro e segurança podem entrar na disputa.
Como lidar com a quadratura entre Sol e Plutão
- Escolha suas batalhas: nem toda provocação merece energia, e algumas discussões não têm vencedor.
- Observe onde você quer controlar: às vezes, a tensão revela mais sobre o nosso medo do que sobre o outro.
- Adie decisões radicais: romper, pedir demissão ou fazer ultimatos pode esperar alguns dias.
- Dose o tempo nas redes: o volume de notícias e opiniões tende a aumentar a ansiedade.
- Movimente o corpo: exercícios ajudam a descarregar a tensão acumulada.
Como a quadratura entre Sol e Plutão vai ser pra você?
O efeito da quadratura varia conforme a Casa do seu Mapa Astral onde o Sol está transitando. Em uma pessoa, a disputa pode aparecer na carreira; em outra, nas finanças ou na família.
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- Casas 1, 5 e 9: identidade, criatividade e crenças. Cuidado com a necessidade de impor a própria visão.
- Casas 2, 6 e 10: dinheiro, trabalho e carreira. Disputas com chefias ou por recursos podem aparecer.
- Casas 3, 7 e 11: conversas, parcerias e grupos. Vale evitar jogos de controle nas relações.
- Casas 4, 8 e 12: família, intimidade e emoções profundas. Questões antigas podem pedir transformação.
Para entender como Sol e Plutão aparecem no seu nascimento, e não só no céu do momento, vale consultar o seu Mapa Astral.
O que mais acontece no céu desta semana
A semana ainda tem Vênus retrógrado voltando a Libra no domingo e Mercúrio retrógrado em tensão com Marte na sexta. Veja o panorama completo nas previsões da semana de 25 a 31/10.
Perguntas frequentes sobre Sol em quadratura com Plutão
Quando acontece a quadratura entre Sol e Plutão?
O aspecto fica exato na segunda (26/10), às 9h12, no horário de Brasília. Os efeitos tendem a ser sentidos de 25 a 27/10.
A quadratura entre Sol e Plutão é negativa?
Ela é tensa, mas não necessariamente negativa. A quadratura tende a expor conflitos que já existiam, o que pode abrir caminho para mudanças importantes.
Por que Plutão é tão importante se é um planeta-anão?
Na Astrologia, Plutão continua sendo usado por seu simbolismo de poder e transformação. Como é muito lento, os aspectos que ele forma tendem a marcar períodos de mudanças profundas.
Quando o poder está em jogo
A quadratura entre Sol e Plutão expõe tensões que já existiam, no país e na vida de cada pessoa. Ela não cria o conflito, mas tende a tirá-lo debaixo do tapete.
Reconhecer o que está fora do seu controle tende a abrir espaço para mudanças mais profundas e duradouras. E escolher com cuidado onde colocar a sua força faz toda a diferença nesses dias.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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