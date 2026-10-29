A Lua Cheia de 26/10 pode mostrar onde você está gastando demais

Já reparou como, em certas épocas, a fatura do cartão parece chegar maior do que você lembrava? Ou como bate aquela vontade de se dar um agrado depois de um dia difícil?
A Lua Cheia em Touro, na segunda (26/10), à 1h12, tende a colocar esses hábitos sob os holofotes. Ela ilumina a forma como você ganha, gasta e guarda, e também o que você entende por segurança.
E não é uma Lua Cheia qualquer. Ela é a famosa Lua do Caçador, chega um dia depois do segundo turno e acontece sob a tensão entre Sol e Plutão. Tudo isso deixa o clima mais intenso.
Neste artigo, você entende o que essa Lua Cheia significa, de onde vem o nome Lua do Caçador, como ela pode aparecer nas suas finanças e nas emoções e o que fazer para aproveitar esse período.
Lua Cheia em Touro: resumo rápido
- Quando: segunda (26/10), à 1h12, com efeitos da noite de domingo à madrugada de segunda
- Nome popular: Lua do Caçador
- Temas: dinheiro, bens, segurança, prazer e valor pessoal
- Pede cuidado com: teimosia, apego e gastos para compensar insegurança
- Contexto: acontece sob a tensão entre Sol e Plutão, no dia seguinte ao segundo turno
O que é a Lua Cheia
Na Lua Cheia, o Sol e a Lua ficam em lados opostos do céu, com a Terra entre os dois. Por isso, vemos toda a face iluminada da Lua, como explica a NASA.
Na Astrologia, esse é o ponto alto de um ciclo que começou na Lua Nova. O que foi plantado ganha forma, e os resultados ficam mais visíveis, para o bem e para o mal.
É também uma fase de emoções mais intensas e de clareza. Fica mais fácil enxergar o que está funcionando e o que já não faz sentido. Entenda mais sobre a Lua Cheia na Astrologia.
O que significa a Lua Cheia em Touro
Touro é o signo da segurança, do conforto e dos prazeres concretos. Regido por Vênus, ele gosta de estabilidade, de ritmo próprio e de saber que tem chão firme sob os pés.
Quando a Lua Cheia acontece em Touro, essa clareza recai sobre os nossos recursos. Ganhos, gastos, bens, autoestima e a relação com o próprio valor entram em foco.
Do outro lado do céu está o Sol em Escorpião, signo das transformações profundas e do que não está à vista.
A oposição entre os dois cria uma pergunta que atravessa a semana: o que vale preservar e o que precisa mudar?
Na prática, essa Lua Cheia pode mostrar onde você se apega a algo só por medo de perder. Pode ser um emprego, um hábito de consumo, uma relação ou até uma forma de pensar sobre dinheiro.
Por que ela é chamada de Lua do Caçador
No Hemisfério Norte, a Lua Cheia de outubro é conhecida como Lua do Caçador. Ela é a primeira Lua Cheia depois da Lua da Colheita, que aconteceu em 26 de setembro.
O nome vem da antiga temporada de caça do outono por lá. Com a colheita encerrada, os campos ficavam abertos, e a luz da Lua ajudava a preparar os estoques para o inverno, segundo o Star Walk.
Povos indígenas da América do Norte também davam outros nomes a essa Lua, ligados ao vento, às folhas que caem e às aves que migram. Todos falam de preparação para um período mais difícil.
A ideia de garantir recursos para os meses seguintes conversa diretamente com Touro. É quase um convite para fazer o mesmo com as suas finanças antes do fim do ano.
A Lua do Caçador é uma superlua?
Não. O termo superlua é usado para a Lua Cheia que acontece perto do ponto da órbita mais próximo da Terra, de acordo com a NASA. Em 26/10, a Lua ainda não estará perto o bastante.
A próxima superlua será em 24 de novembro. Ainda assim, vale olhar para o céu: perto do horizonte, a Lua pode parecer maior e mais dourada, um efeito de ilusão de ótica.
Lua Cheia em Touro e o dinheiro
Esta é a área em que a Lua Cheia em Touro tende a aparecer com mais força. No coletivo, debates sobre custo de vida, preços e estabilidade podem ganhar espaço no noticiário.
Como ela acontece sob a quadratura entre Sol e Plutão, disputas por recursos e controle também tendem a se intensificar. Negociações salariais, partilhas e acordos financeiros podem ficar mais tensos.
Na vida pessoal, é um bom momento para colocar as finanças na ponta do lápis. Pequenos excessos, como delivery, assinaturas esquecidas e compras por impulso, somados, pesam no fim do mês.
O contrário também merece atenção. Às vezes, o medo de gastar impede investir em algo de qualidade, como um curso, um serviço que libera tempo ou um cuidado com a saúde.
Como aproveitar a Lua Cheia em Touro nas finanças
- Revise os gastos do último mês: a Lua Cheia favorece enxergar padrões que passam despercebidos no dia a dia.
- Separe desejo de necessidade: antes de comprar, pergunte se aquilo traz conforto duradouro ou só alívio momentâneo.
- Reveja acordos com outras pessoas: contas divididas, empréstimos e partilhas podem pedir uma conversa franca.
- Valorize o que você já tem: Touro também fala de gratidão e de aproveitar melhor os próprios recursos.
- Evite decisões no impulso: com Plutão em tensão com o Sol, vale esperar alguns dias antes de grandes movimentos.
Lua Cheia em Touro e as emoções
Toda Lua Cheia intensifica o emocional, e em Touro isso aparece como necessidade de conforto e estabilidade. Em semanas tensas, como esta, a busca por segurança pode virar teimosia.
O desafio é não se apegar a situações só por medo de perder o que foi conquistado. Ao mesmo tempo, Touro lembra que nem tudo precisa mudar de uma vez: há coisas que merecem ser preservadas.
Contato com a natureza, menos tempo de tela e uma boa leitura tendem a ajudar a voltar para o centro. Touro pede ritmo lento, comida gostosa, descanso e prazeres simples.
Nos relacionamentos, Touro valoriza constância e demonstrações concretas de carinho. Para entender como você ama e o que busca numa relação, vale olhar a posição de Vênus no seu Mapa Astral.
Como a Lua Cheia em Touro vai ser pra você?
A Lua Cheia ativa um eixo de Casas Astrológicas no seu Mapa: o Sol ilumina uma área e a Lua, a oposta. Por isso, o tema principal muda de pessoa para pessoa.
Descubra no seu Horóscopo Personalizado a Casa ativada no seu Mapa Astral
- Casas 1 e 7: autoestima, corpo e relações. Vale equilibrar as próprias necessidades com as da parceria.
- Casas 2 e 8: dinheiro próprio e compartilhado. Bom momento para revisar gastos, dívidas e acordos.
- Casas 3 e 9: estudos, conversas e crenças. Abrir espaço para outras opiniões evita a teimosia.
- Casas 4 e 10: família e carreira. O desafio é equilibrar o lar e as metas profissionais.
- Casas 5 e 11: prazer, filhos e amizades. Cuidado com excessos e com divergências em grupos.
- Casas 6 e 12: rotina, saúde e descanso. Sono, alimentação e pausas ganham prioridade.
O que vem depois da Lua Cheia
Depois da Lua Cheia, a Lua começa a diminuir até a Lua Minguante, no início de novembro. É uma fase boa para soltar o que pesa, encerrar pendências e organizar o que foi colhido.
Esta semana ainda tem Mercúrio retrógrado em tensão com Marte, na sexta (30/10). Veja como o céu se desenha nas previsões da semana de 25 a 31/10.
Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.
Perguntas frequentes sobre a Lua Cheia de outubro
Quando é a Lua Cheia de outubro de 2026?
A Lua Cheia acontece na segunda (26/10), à 1h12, no horário de Brasília. Ela parece cheia de 25 a 27/10, e o melhor momento para observar é o nascer da Lua, logo após o pôr do sol.
A Lua Cheia de outubro de 2026 é uma superlua?
Não. A Lua do Caçador de 26/10 não atende aos critérios de superlua. A próxima superlua será a Lua Cheia de 24 de novembro de 2026.
Haverá Lua Cheia no Halloween de 2026?
Não. Como a Lua Cheia acontece em 26/10, no dia 31 ela já estará diminuindo, com cerca de dois terços do disco iluminados. Entenda o significado e a história do Halloween.
Por que a Lua Cheia está em Touro se o Sol está em Escorpião?
Porque na Lua Cheia a Lua fica sempre no signo oposto ao do Sol. Com o Sol em Escorpião, a Lua Cheia acontece em Touro, o signo do outro lado do zodíaco.
A Lua do Caçador e o que vale guardar
Assim como os antigos caçadores aproveitavam a luz da Lua para se preparar para o inverno, esta Lua Cheia convida a olhar para os seus recursos com mais atenção e menos medo.
Ela mostra resultados, mas também aponta o que pode mudar nos próximos ciclos. Use essa clareza para decidir o que vale manter, o que dá para cortar e onde vale investir de verdade.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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