A Lua Cheia de 26/10 pode mostrar onde você está gastando demais

Já reparou como, em certas épocas, a fatura do cartão parece chegar maior do que você lembrava? Ou como bate aquela vontade de se dar um agrado depois de um dia difícil?

A Lua Cheia em Touro, na segunda (26/10), à 1h12, tende a colocar esses hábitos sob os holofotes. Ela ilumina a forma como você ganha, gasta e guarda, e também o que você entende por segurança.

E não é uma Lua Cheia qualquer. Ela é a famosa Lua do Caçador, chega um dia depois do segundo turno e acontece sob a tensão entre Sol e Plutão. Tudo isso deixa o clima mais intenso.

Neste artigo, você entende o que essa Lua Cheia significa, de onde vem o nome Lua do Caçador, como ela pode aparecer nas suas finanças e nas emoções e o que fazer para aproveitar esse período.

Lua Cheia em Touro: resumo rápido

Quando: segunda (26/10), à 1h12, com efeitos da noite de domingo à madrugada de segunda

segunda (26/10), à 1h12, com efeitos da noite de domingo à madrugada de segunda Nome popular: Lua do Caçador

Lua do Caçador Temas: dinheiro, bens, segurança, prazer e valor pessoal

dinheiro, bens, segurança, prazer e valor pessoal Pede cuidado com: teimosia, apego e gastos para compensar insegurança

teimosia, apego e gastos para compensar insegurança Contexto: acontece sob a tensão entre Sol e Plutão, no dia seguinte ao segundo turno

O que é a Lua Cheia

Na Lua Cheia, o Sol e a Lua ficam em lados opostos do céu, com a Terra entre os dois. Por isso, vemos toda a face iluminada da Lua, como explica a NASA.

Na Astrologia, esse é o ponto alto de um ciclo que começou na Lua Nova. O que foi plantado ganha forma, e os resultados ficam mais visíveis, para o bem e para o mal.

É também uma fase de emoções mais intensas e de clareza. Fica mais fácil enxergar o que está funcionando e o que já não faz sentido. Entenda mais sobre a Lua Cheia na Astrologia.

O que significa a Lua Cheia em Touro

Touro é o signo da segurança, do conforto e dos prazeres concretos. Regido por Vênus, ele gosta de estabilidade, de ritmo próprio e de saber que tem chão firme sob os pés.

Quando a Lua Cheia acontece em Touro, essa clareza recai sobre os nossos recursos. Ganhos, gastos, bens, autoestima e a relação com o próprio valor entram em foco.

Do outro lado do céu está o Sol em Escorpião, signo das transformações profundas e do que não está à vista.

A oposição entre os dois cria uma pergunta que atravessa a semana: o que vale preservar e o que precisa mudar?

Na prática, essa Lua Cheia pode mostrar onde você se apega a algo só por medo de perder. Pode ser um emprego, um hábito de consumo, uma relação ou até uma forma de pensar sobre dinheiro.

Por que ela é chamada de Lua do Caçador

No Hemisfério Norte, a Lua Cheia de outubro é conhecida como Lua do Caçador. Ela é a primeira Lua Cheia depois da Lua da Colheita, que aconteceu em 26 de setembro.

O nome vem da antiga temporada de caça do outono por lá. Com a colheita encerrada, os campos ficavam abertos, e a luz da Lua ajudava a preparar os estoques para o inverno, segundo o Star Walk.

Povos indígenas da América do Norte também davam outros nomes a essa Lua, ligados ao vento, às folhas que caem e às aves que migram. Todos falam de preparação para um período mais difícil.

A ideia de garantir recursos para os meses seguintes conversa diretamente com Touro. É quase um convite para fazer o mesmo com as suas finanças antes do fim do ano.

A Lua do Caçador é uma superlua?

Não. O termo superlua é usado para a Lua Cheia que acontece perto do ponto da órbita mais próximo da Terra, de acordo com a NASA. Em 26/10, a Lua ainda não estará perto o bastante.

A próxima superlua será em 24 de novembro. Ainda assim, vale olhar para o céu: perto do horizonte, a Lua pode parecer maior e mais dourada, um efeito de ilusão de ótica.

Lua Cheia em Touro e o dinheiro

Esta é a área em que a Lua Cheia em Touro tende a aparecer com mais força. No coletivo, debates sobre custo de vida, preços e estabilidade podem ganhar espaço no noticiário.

Como ela acontece sob a quadratura entre Sol e Plutão, disputas por recursos e controle também tendem a se intensificar. Negociações salariais, partilhas e acordos financeiros podem ficar mais tensos.

Na vida pessoal, é um bom momento para colocar as finanças na ponta do lápis. Pequenos excessos, como delivery, assinaturas esquecidas e compras por impulso, somados, pesam no fim do mês.

O contrário também merece atenção. Às vezes, o medo de gastar impede investir em algo de qualidade, como um curso, um serviço que libera tempo ou um cuidado com a saúde.

Como aproveitar a Lua Cheia em Touro nas finanças

Revise os gastos do último mês: a Lua Cheia favorece enxergar padrões que passam despercebidos no dia a dia.

a Lua Cheia favorece enxergar padrões que passam despercebidos no dia a dia. Separe desejo de necessidade: antes de comprar, pergunte se aquilo traz conforto duradouro ou só alívio momentâneo.

antes de comprar, pergunte se aquilo traz conforto duradouro ou só alívio momentâneo. Reveja acordos com outras pessoas: contas divididas, empréstimos e partilhas podem pedir uma conversa franca.

contas divididas, empréstimos e partilhas podem pedir uma conversa franca. Valorize o que você já tem: Touro também fala de gratidão e de aproveitar melhor os próprios recursos.

Touro também fala de gratidão e de aproveitar melhor os próprios recursos. Evite decisões no impulso: com Plutão em tensão com o Sol, vale esperar alguns dias antes de grandes movimentos.

Lua Cheia em Touro e as emoções

Toda Lua Cheia intensifica o emocional, e em Touro isso aparece como necessidade de conforto e estabilidade. Em semanas tensas, como esta, a busca por segurança pode virar teimosia.

O desafio é não se apegar a situações só por medo de perder o que foi conquistado. Ao mesmo tempo, Touro lembra que nem tudo precisa mudar de uma vez: há coisas que merecem ser preservadas.

Contato com a natureza, menos tempo de tela e uma boa leitura tendem a ajudar a voltar para o centro. Touro pede ritmo lento, comida gostosa, descanso e prazeres simples.

Nos relacionamentos, Touro valoriza constância e demonstrações concretas de carinho. Para entender como você ama e o que busca numa relação, vale olhar a posição de Vênus no seu Mapa Astral.

Como a Lua Cheia em Touro vai ser pra você?

A Lua Cheia ativa um eixo de Casas Astrológicas no seu Mapa: o Sol ilumina uma área e a Lua, a oposta. Por isso, o tema principal muda de pessoa para pessoa.

Descubra no seu Horóscopo Personalizado a Casa ativada no seu Mapa Astral

Casas 1 e 7: autoestima, corpo e relações. Vale equilibrar as próprias necessidades com as da parceria.

autoestima, corpo e relações. Vale equilibrar as próprias necessidades com as da parceria. Casas 2 e 8: dinheiro próprio e compartilhado. Bom momento para revisar gastos, dívidas e acordos.

dinheiro próprio e compartilhado. Bom momento para revisar gastos, dívidas e acordos. Casas 3 e 9: estudos, conversas e crenças. Abrir espaço para outras opiniões evita a teimosia.

estudos, conversas e crenças. Abrir espaço para outras opiniões evita a teimosia. Casas 4 e 10: família e carreira. O desafio é equilibrar o lar e as metas profissionais.

família e carreira. O desafio é equilibrar o lar e as metas profissionais. Casas 5 e 11: prazer, filhos e amizades. Cuidado com excessos e com divergências em grupos.

prazer, filhos e amizades. Cuidado com excessos e com divergências em grupos. Casas 6 e 12: rotina, saúde e descanso. Sono, alimentação e pausas ganham prioridade.

O que vem depois da Lua Cheia

Depois da Lua Cheia, a Lua começa a diminuir até a Lua Minguante, no início de novembro. É uma fase boa para soltar o que pesa, encerrar pendências e organizar o que foi colhido.

Esta semana ainda tem Mercúrio retrógrado em tensão com Marte, na sexta (30/10). Veja como o céu se desenha nas previsões da semana de 25 a 31/10.

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.

Perguntas frequentes sobre a Lua Cheia de outubro

Quando é a Lua Cheia de outubro de 2026?

A Lua Cheia acontece na segunda (26/10), à 1h12, no horário de Brasília. Ela parece cheia de 25 a 27/10, e o melhor momento para observar é o nascer da Lua, logo após o pôr do sol.

A Lua Cheia de outubro de 2026 é uma superlua?

Não. A Lua do Caçador de 26/10 não atende aos critérios de superlua. A próxima superlua será a Lua Cheia de 24 de novembro de 2026.

Haverá Lua Cheia no Halloween de 2026?

Não. Como a Lua Cheia acontece em 26/10, no dia 31 ela já estará diminuindo, com cerca de dois terços do disco iluminados. Entenda o significado e a história do Halloween.

Por que a Lua Cheia está em Touro se o Sol está em Escorpião?

Porque na Lua Cheia a Lua fica sempre no signo oposto ao do Sol. Com o Sol em Escorpião, a Lua Cheia acontece em Touro, o signo do outro lado do zodíaco.

A Lua do Caçador e o que vale guardar

Assim como os antigos caçadores aproveitavam a luz da Lua para se preparar para o inverno, esta Lua Cheia convida a olhar para os seus recursos com mais atenção e menos medo.

Ela mostra resultados, mas também aponta o que pode mudar nos próximos ciclos. Use essa clareza para decidir o que vale manter, o que dá para cortar e onde vale investir de verdade.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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