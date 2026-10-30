Previsões da semana de 25 a 31/10: Lua Cheia acende os ânimos depois do segundo turno

As previsões da semana de 25 a 31/10 começam com o segundo turno sob a Lua em Áries, que indica impaciência e clima de disputa. Na segunda, a Lua Cheia em Touro tende a acender ainda mais os ânimos.
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A Lua Cheia chega junto com a tensão entre Sol e Plutão, e na sexta Mercúrio retrógrado tensiona Marte. O céu sinaliza uma semana para cuidar das palavras e da saúde emocional.
Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.
Resumo das previsões da semana de 25 a 31/10:
- Domingo (25/10): Vênus retrógrado entra em Libra
- Segunda-feira (26/10): Lua Cheia em Touro
- Segunda-feira (26/10): Sol em quadratura com Plutão
- Sexta-feira (30/10): Mercúrio retrógrado em quadratura com Marte
Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 25 a 31/10. Se preferir, assista ao vídeo:
Mudanças da Lua e o humor da semana
A semana começa na reta final da Lua Crescente e tem como fase principal a Lua Cheia em Touro, na madrugada de segunda.
- Domingo (25/10): Lua em Áries impaciência e competitividade
- Domingo (25/10): Lua em Touro busca por segurança
- Terça-feira (27/10): Lua em Gêmeos conversas aceleradas
- Quinta-feira (29/10): Lua em Câncer sensibilidade e acolhimento
O período mais sensível vai de domingo a terça, quando a Lua Cheia se soma à tensão entre Sol e Plutão.
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Vênus retrógrado em Libra: diplomacia em teste no amor e nas relações
Vênus retrógrado volta a Libra no domingo (25/10), às 6h10, e fica no signo até 04/12. Até 13/11, Vênus retrógrado pede revisão no amor, no dinheiro e nos acordos.
Em Libra, Vênus realça a justiça e a diplomacia. No dia da votação, isso pode estimular parte das pessoas a pensar no que é justo para todos. Veja também as previsões para o segundo turno.
A Lua em Áries, porém, puxa para o lado oposto: pressa, ansiedade e clima competitivo. Os dois movimentos tendem a conviver, com momentos de calma e outros de explosão.
Como Mercúrio fica retrógrado no sábado (24/10), vale se organizar para votar. Separe os documentos, confira o local de votação e evite deixar tudo para a última hora.
Na vida pessoal, o período favorece reconciliações e acordos mais justos. O desafio é não agradar a todo custo nem adiar decisões difíceis só para manter a paz.
Para entender como você ama e o que busca numa relação, vale olhar a posição de Vênus no seu Mapa Astral.
O que pode acontecer:
- Negociações e acordos diplomáticos ganham espaço no noticiário
- Debates sobre direitos, justiça e responsabilidades compartilhadas
- Reaproximações e conversas para rever acordos no amor
- Revisão de gastos com estética, conforto e prazer
Sol-Plutão: disputas de poder e revelações
O Sol em Escorpião faz quadratura (aspecto tenso) com Plutão em Aquário na segunda (26/10), às 9h12. Os efeitos tendem a ser sentidos de 25 a 27/10.
O Sol representa a liderança, e Plutão fala de poder, crises e transformações profundas. A combinação intensifica disputas de poder, revelações e conflitos de autoridade.
Em Escorpião, o Sol evidencia o que estava oculto. Já Plutão em Aquário aponta para tecnologia, inteligência artificial e mudanças estruturais na sociedade.
Nas previsões da semana de 25 a 31/10, esse é o aspecto que mais conversa com o clima pós-eleição. Tensões entre lideranças e movimentos coletivos podem ganhar força no dia seguinte à votação.
Na vida pessoal, relações de controle e disputas por autonomia tendem a ficar mais evidentes. É hora de reconhecer padrões desgastados sem transformar divergências em batalhas.
O que pode acontecer:
- Manifestações e contestações após o resultado das eleições
- Revelação de escândalos, segredos ou informações que estavam escondidas
- Notícias sobre mortes de figuras públicas ou tragédias com grande repercussão
- Crises envolvendo tecnologia, redes sociais ou inteligência artificial
- Embates de poder no trabalho e em casa
Lua Cheia em Touro: colheita, dinheiro e emoções à flor da pele
A Lua Cheia em Touro acontece na segunda (26/10), à 1h12, em oposição ao Sol em Escorpião. Os efeitos tendem a ser sentidos do fim da noite de domingo até a madrugada de segunda.
Toda Lua Cheia traz uma culminância: é quando aparecem os resultados do que foi plantado. Se o resultado não agrada, é um bom momento para repensar o que fazer nos próximos ciclos.
Em Touro, ela coloca em evidência dinheiro, segurança material, conforto e prazer. Debates sobre custo de vida, recursos e estabilidade podem ganhar força no coletivo.
O Sol em Escorpião, por outro lado, convida a olhar para crises, dependências e interesses pouco explícitos. A oposição revela o conflito entre preservar o que existe e transformar o que não funciona.
Como acontece sob a tensão entre Sol e Plutão, essa Lua Cheia pode intensificar disputas por recursos e controle. Touro também indica teimosia e resistência a mudanças.
O emocional tende a ficar à flor da pele. Contato com a natureza, menos tempo de tela e uma boa leitura podem ajudar a recuperar o equilíbrio nesses dias.
O que pode acontecer:
- Notícias sobre economia, inflação, preços e custo de vida
- Decisões importantes sobre dinheiro, bens e investimentos
- Términos ou renegociações em relações que se apoiavam só na segurança
- Teimosia travando acordos em casa e no trabalho
- Resultados concretos de projetos iniciados nos últimos meses
Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?
A Lua Cheia ativa um eixo de Casas no seu Mapa Astral: o Sol ilumina uma área e a Lua, a oposta. No eixo das Casas 2 e 8, por exemplo, o foco tende a ser dinheiro; no eixo 4 e 10, família e carreira.
Descubra no seu Horóscopo Personalizado a Casa ativada no seu Mapa Astral
Mercúrio-Marte: cuidado com as palavras ditas no calor do momento
Mercúrio retrógrado em Escorpião faz quadratura com Marte em Leão na sexta (30/10), às 14h20. Os efeitos tendem a ser sentidos de 29 a 31/10.
Mercúrio rege a comunicação, e Marte, a ação e o impulso. Com Mercúrio retrógrado, pensamentos e falas podem sair confusos, e a tensão com Marte tende a acirrar discussões.
Em Leão, Marte intensifica o orgulho e a necessidade de reconhecimento. Críticas podem ser interpretadas como ataques pessoais, e debates tendem a ganhar proporções maiores.
Esse aspecto completa uma configuração tensa entre os quatro signos fixos: Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Isso sinaliza resistência a ceder e dificuldade de mudar de posição.
Na vida pessoal, conversas delicadas podem reacender conflitos antigos. Vale revisar o que foi dito, esclarecer mal-entendidos e lembrar que nem toda provocação exige resposta imediata.
Marte também pede movimento. Praticar esportes ajuda a descarregar a tensão, mas sem exagero: a raiva acumulada pode aumentar o risco de lesões.
Veja as previsões de Mercúrio retrógrado para o seu signo
O que pode acontecer:
- Declarações impulsivas e discussões acaloradas nas redes sociais
- Circulação de informações incompletas, boatos e acusações
- Brigas por orgulho em casa, no trabalho e entre amigos
- Atrasos, falhas de comunicação e problemas no trânsito
- Lesões por excesso de esforço em treinos
Previsões da semana de 25 a 31/10: emoções intensas pedem pausa e cuidado
O céu indica uma semana de tensão acumulada, com disputas de poder, emoções à flor da pele e conversas difíceis. Coletivamente, o clima pós-eleição tende a seguir agitado.
As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e lidar melhor com os desafios. Quem decide o que fazer com essa energia é você: escolha onde vale a pena colocar a sua força.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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