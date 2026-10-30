A disputa termina, o resultado sai e o corpo nem sempre acompanha. Mesmo com a disputa encerrada, muita gente segue cansada, irritada ou acelerada por dias.

Quem comemorou e quem se frustrou podem sentir isso de jeitos diferentes, mas o desgaste costuma aparecer nos dois lados. Foram semanas de notícia o dia inteiro, conversas tensas e a sensação de que tudo dependia de um único resultado.

As práticas abaixo ajudam a soltar o que ficou da disputa, cuidar das relações e retomar o foco, qualquer que tenha sido a sua posição.

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Resumo: como se reequilibrar depois das disputas

O corpo pode continuar em alerta por dias depois do resultado, seja ele qual for.

Quatro práticas curtas, inspiradas nos elementos (terra, água, fogo, ar), ajudam a descarregar essa tensão.

As relações desgastadas em uma disputa não precisam ser resolvidas de uma vez.

Uma pausa nas notícias e a volta gradual à rotina ajudam a retomar o foco.

Se o mal-estar durar, procure ajuda profissional.

Por que o cansaço continua depois do resultado

A mente passou semanas em estado de alerta, e o corpo acompanha. Esse estado não desliga quando o resultado chega.

Além disso, o resultado traz até uma nova onda de emoções. Alívio, frustração, medo e euforia são reações diferentes, mas todas intensas e que gastam energia.

Sinais de que a disputa ainda não saiu de você

Você continua abrindo as notícias assim que acorda e antes de dormir.

Repete na cabeça discussões que já terminaram.

O sono segue leve ou curto.

Sente irritação ao lembrar de quem ficou do outro lado.

Tem dificuldade de se concentrar no trabalho ou nas tarefas de casa.

4 práticas para se reequilibrar depois das disputas

Cada prática leva poucos minutos e trabalha um elemento. Coloquei em sequência: Terra, para sustentar o corpo; Água, para deixar a emoção passar; Fogo, para transformar em movimento; e Ar, para devolver a clareza.

Você pode fazer uma por dia ao longo da semana ou juntar as quatro numa pausa mais longa.

Terra: ancoragem no que está ao seu alcance

Apoie os dois pés no chão. O foco é apoio, equilíbrio e sustentação do corpo.

Comece levantando. Se puder, fique com pés descalços: no chão da casa ou, se possível, na grama. Sinta o apoio por um momento.

Depois afaste as pernas um pouco mais que a largura dos ombros, dobrando levemente os joelhos. Faça o movimento devagar, perceba o contato do chão e mantenha a atenção nos pés. Balance o corpo de um lado para o outro, com a respiração lenta e profunda.

A energia vai para onde vai a sua atenção. A mensagem que o corpo recebe é simples: você pode se apoiar, você se equilibra e se sustenta.

Voltar ao que está ao seu alcance ajuda a sair da sensação de que tudo foi decidido por outras pessoas.

Água: deixe lavar, deixe passar

A água trabalha o que a terra sustenta: a emoção presa. Um banho morno, com atenção ao que a água toca, faz mais do que parece. Se a vontade de chorar vier, deixe: lágrima também é descarga.

Para somar, leve uma pedra ao banho: um seixo de rio ou um quartzo rolado.

Mantenha a respiração lenta e profunda e imagine a água cristalina descendo do alto, lavando o seu campo e sendo filtrada pela pedra. Respire e fique alguns momentos com essa sensação de limpeza. Ao final, agradeça.

Depois do banho, beba bastante água fresca e guarde a pedra por perto durante a semana.

Fogo: transformar em movimento

A adrenalina acumulada pede saída, e movimento é o caminho mais direto: alguns alongamentos, ou sacudir braços e pernas por um minuto, já ajudam.

Ou transforme a energia em algo visível: arrumar uma gaveta, cozinhar, cuidar de uma planta. O que importa aqui é dar destino à energia, sem cobrança de produtividade.

Use essa prática quando perceber o corpo tenso, a cabeça cheia de informação ou uma resistência difícil de nomear, diante de uma situação ou de uma pessoa.

Ar: respirar e vibrar

Por último, o ar devolve a clareza. Inspire pelo nariz contando até quatro e expire fazendo “HUM”. Perceba o som vibrar no nariz.

Depois deixe ele se aprofundar, como se o engolisse: o “HUM” passa a vibrar dentro da cabeça. Repita por um minuto ou dois.

A expiração mais longa avisa ao corpo que o alerta pode baixar, e o som que vibra reequilibra o sistema.

Se uma frase ainda estiver fixa na cabeça, faça o “HUM” vibrar nela, até o som dissolvê-la. Veja outras técnicas de respiração para ansiedade.

Como lidar com as relações depois de uma disputa

Uma disputa intensa pode deixar marcas em famílias, amizades e grupos de trabalho. Você não precisa resolver tudo na primeira semana.

Dê um tempo antes de retomar conversas que terminaram mal.

Quando retomar, comece pelo que vocês têm em comum, e não pelo que dividiu vocês.

Evite comentar o resultado em grupos onde a tensão costuma escalar rápido.

Observe quais relações te deixaram sem energia e quanto espaço elas merecem agora.

Algumas relações drenam mais do que parece, e vale entender o que elas fazem com a sua energia.

Como retomar o foco nos dias seguintes

Faça uma pausa de alguns dias no noticiário. Se precisar se informar, escolha um horário fixo e uma fonte neutra.

Volte aos poucos para a rotina: sono, alimentação e um pequeno passo de bem-estar por dia. A sensação de estabilidade e equilíbrio volta pela repetição de coisas simples.

Quando a poeira baixar, olhar para o próximo ciclo ajuda a sair do modo reação. As previsões da Astrologia para 2027 mostram o clima do ano que vem.

Equilíbrio emocional também é sustentabilidade

Nenhum ritmo de vida se sustenta com a mente em alerta permanente. Cuidar da saúde mental faz parte de viver de um jeito que dure.

Esse é um dos temas da Virada Sustentável SP. No dia 07/11, Simone Kobayashi conduz a vivência “Equilíbrio das emoções e foco” no Retiro Urbano Personare, um dia gratuito de práticas no Centro Cultural São Paulo, com vagas limitadas.

Quando procurar ajuda

As práticas deste texto ajudam no dia a dia, mas não substituem acompanhamento. Se o mal-estar durar semanas, tirar o sono ou atrapalhar o trabalho e as relações, procure um terapeuta ou outro profissional de saúde.

Conte comigo, escolha cuidar de você com amorosidade e no seu tempo.

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Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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