O que cabe em uma Virada? Essa é a pergunta que a gente tem espalhado pelas redes nas últimas semanas, e cada resposta me lembra por que o festival existe. A Virada Sustentável 2026, 16ª edição do maior festival de sustentabilidade da América Latina, acontece de 5 a 8 de novembro, com programação gratuita em vários espaços de São Paulo.

Cabe arte no parque e cinema na praça. Cabe conversa sobre o clima e sobre a água que chega, ou não chega, às casas. Cabe encontro, cabe pausa e cabe cuidado com quem vive na cidade.

O essencial sobre a Virada Sustentável 2026

Quando: de 5 a 8 de novembro de 2026

de 5 a 8 de novembro de 2026 Onde: no Centro Cultural São Paulo e em espaços de vários bairros, como CEUs, UBSs e Fábricas de Cultura

no Centro Cultural São Paulo e em espaços de vários bairros, como CEUs, UBSs e Fábricas de Cultura Quanto custa: a programação é gratuita

a programação é gratuita Temas: sustentabilidade nas dimensões ambiental, social, cultural e econômica, com uma agenda dedicada ao bem-estar e à saúde mental

sustentabilidade nas dimensões ambiental, social, cultural e econômica, com uma agenda dedicada ao bem-estar e à saúde mental Veja a programação completa da Virada Sustentável 2026

O que cabe na Virada Sustentável 2026?

Cabe pensar a cidade que a gente quer habitar

Pensar em habitat é pensar em tudo o que acontece depois da porta de casa: o acesso à água, o jeito como a gente se desloca, a saúde, os espaços públicos e as relações com o território.

Essa conversa ganha corpo no Fórum Virada Sustentável, nos dias 5 e 6, no CCSP. Ele reúne empresas, gestores públicos e sociedade civil para pensar soluções práticas e criar redes de impacto. A programação do Fórum vai ser divulgada no site da Virada.

Cabe arte, música e cinema ao ar livre

A cultura sempre foi a porta de entrada da Virada. Este ano, o CCSP recebe o show da cantora e compositora baiana Mãeana, que mistura ritmos tradicionais e MPB contemporânea, e sessões de cinema ao ar livre no jardim suspenso, em parceria com o projeto Cine na Praça.

Ao longo dos quatro dias, também tem mostra artística e oficinas práticas. Datas e horários saem na programação oficial, que vai ser publicada em breve.

Cabe cuidar de quem vive na cidade

Para mim, cuidar do meio ambiente passa por cuidar das pessoas e fortalecer as conexões entre elas. Uma cidade onde ninguém consegue respirar, desacelerar ou encontrar o outro não se sustenta por muito tempo.

Por isso, a programação inclui atividades de autoconhecimento, práticas de harmonia e vivências de bem-viver, no centro e nos bairros.

Cabe criar o futuro que a gente deseja

Sustentabilidade também é uma conversa sobre tempo. O que a gente escolhe hoje desenha a cidade de amanhã e também a vida que cada um vai levar nela.

Novembro é um bom momento para isso: o ano começa a fechar, e muita gente já olha para o que quer viver em 2027. Por isso gosto de ver o autoconhecimento dentro da Virada. Fica mais fácil cuidar do coletivo quando a gente sabe para onde quer ir.

No sábado, 07/11, o Personare leva o Retiro Urbano ao Espaço Cênico Ademar Guerra, no Centro Cultural São Paulo. É um dia inteiro de vivências gratuitas, com limpeza energética, Yoga, práticas terapêuticas e previsões para 2027 com Astrologia e Tarot.

Para garantir seu lugar, faça sua inscrição gratuita no Retiro Urbano Personare e receba os lembretes do dia no WhatsApp.

A entrada é por ordem de chegada, e cada vivência funciona sozinha, então dá para entrar e sair ao longo do dia.

Confira a programação completa do Personare na Virada Sustentável 2026

Como aproveitar a Virada

Monte seu roteiro antes de sair de casa. As atividades acontecem em lugares diferentes da cidade, e vale planejar os deslocamentos.

As atividades acontecem em lugares diferentes da cidade, e vale planejar os deslocamentos. Chegue com antecedência. Muitas atividades têm entrada por ordem de chegada.

Muitas atividades têm entrada por ordem de chegada. Tenha um plano B. Se uma sala lotar, sempre há outras atividades gratuitas acontecendo por perto.

Se uma sala lotar, sempre há outras atividades gratuitas acontecendo por perto. Vá a pé ou de transporte público sempre que puder. É um jeito simples de levar a ideia do festival para o próprio trajeto.

E o que cabe na sua Virada?

Cada pessoa monta a própria Virada: um show, uma conversa, uma aula, uma tarde inteira no jardim do CCSP. O convite é ocupar São Paulo de outros jeitos e descobrir novas possibilidades para viver junto. Espero encontrar você por aí.

Escolha suas atividades na programação da Virada Sustentável 2026

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Mariana Amaral

Publicitária e articuladora cultural, Mariana Amaral é idealizadora da Virada Sustentável e da Virada Zen, iniciativas que transformam o espaço urbano por meio da arte, do bem-estar e da consciência coletiva, com projetos inovadores e regenerativos.

mariana@viradazen.com.br

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