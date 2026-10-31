Pense duas vezes antes de responder: o céu indica dias de brigas e mal-entendidos

Sabe aquela mensagem que você escreve com raiva, apaga, escreve de novo e, no fim, envia? Ou aquela conversa que começa tranquila e, sem ninguém entender como, vira briga?

Nos próximos dias, situações assim tendem a ficar mais comuns. Na sexta (30/10), às 14h20, Mercúrio retrógrado faz quadratura com Marte, uma combinação que acelera as palavras e esquenta os ânimos.

E o cuidado não termina na sexta. Mercúrio segue retrógrado até 13/11, o que torna esse período inteiro mais propenso a mal-entendidos, informações pela metade e conversas que precisam ser retomadas.

Neste artigo, você entende o que é esse aspecto, por que ele mexe tanto com a comunicação e o que fazer para evitar brigas e mal-entendidos até meados de novembro.

Veja no seu Horóscopo Personalizado a área da vida mais sensível a Mercúrio retrógrado

Mercúrio retrógrado em quadratura com Marte: resumo rápido

Quando: sexta (30/10), às 14h20, com efeitos de 29 a 31/10

sexta (30/10), às 14h20, com efeitos de 29 a 31/10 O que é: quadratura, aspecto tenso entre Mercúrio retrógrado em Escorpião e Marte em Leão

quadratura, aspecto tenso entre Mercúrio retrógrado em Escorpião e Marte em Leão Temas: comunicação, impulsividade, orgulho e conflitos

comunicação, impulsividade, orgulho e conflitos Pede cuidado com: respostas no calor do momento e informações pela metade

respostas no calor do momento e informações pela metade Até quando: Mercúrio segue retrógrado até 13/11

O que é Mercúrio retrógrado

Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar e completa uma volta ao redor do Sol em 88 dias, segundo a NASA. Visto da Terra, porém, ele às vezes parece andar para trás.

Esse movimento aparente é chamado de retrogradação. Na Astrologia, ele indica um período de revisão: conversas, contratos, planos e decisões tendem a voltar para serem revistos.

O Mercúrio retrógrado atual começou em 24/10 e vai até 13/11. Em Escorpião, ele tende a trazer à tona assuntos delicados, segredos e conversas que estavam guardadas. Não é um período para superficialidades.

O que significa a quadratura entre Mercúrio e Marte

A quadratura é um aspecto tenso, formado quando dois planetas estão a 90 graus de distância. As energias puxam para lados diferentes, e a sensação é de atrito.

Mercúrio rege a comunicação e o raciocínio. Marte rege a ação, o impulso e a coragem. Juntos em tensão, tendem a deixar as palavras mais rápidas, mais afiadas e, às vezes, mais agressivas.

Com Mercúrio retrógrado, ainda há um ingrediente extra: os pensamentos podem sair confusos, e antigos mal-entendidos tendem a voltar justamente quando os ânimos estão mais quentes.

Marte em Leão e o orgulho em alta

Marte está em Leão, signo do orgulho, da autoestima e da necessidade de reconhecimento. Nessa posição, ele dá coragem e brilho, mas também deixa o ego mais sensível.

Isso significa que uma crítica simples pode soar como ataque pessoal. E que um debate sobre ideias pode virar uma disputa sobre quem está certo, quem tem mais razão ou quem fala mais alto.

Em uma semana que já começa com o clima pós-eleição e a tensão entre Sol e Plutão, essa combinação tende a esquentar discussões nas redes sociais, em casa e no trabalho.

O que pode acontecer

Declarações impulsivas e discussões acaloradas nas redes sociais

Circulação de boatos, acusações e informações incompletas

Brigas por orgulho em casa, no trabalho e entre amigos

Atrasos, falhas de comunicação e problemas no trânsito

Lesões por excesso de esforço em treinos

Como evitar brigas e mal-entendidos até 13/11

O aspecto com Marte é pontual, mas Mercúrio segue retrógrado até 13/11. Algumas atitudes simples tendem a reduzir o desgaste durante todo esse período.

Espere antes de responder: nem toda provocação exige resposta imediata, e uma pausa de alguns minutos evita arrependimentos.

nem toda provocação exige resposta imediata, e uma pausa de alguns minutos evita arrependimentos. Revise mensagens importantes: releia e-mails e textos antes de enviar, sobretudo os mais delicados.

releia e-mails e textos antes de enviar, sobretudo os mais delicados. Confirme o que ouviu: repetir o combinado com outras palavras ajuda a evitar mal-entendidos.

repetir o combinado com outras palavras ajuda a evitar mal-entendidos. Cheque antes de compartilhar: boatos e informações incompletas tendem a circular mais rápido nessa fase.

boatos e informações incompletas tendem a circular mais rápido nessa fase. Escolha o momento da conversa: assuntos delicados rendem mais quando os ânimos estão calmos.

assuntos delicados rendem mais quando os ânimos estão calmos. Gaste a energia no corpo: exercícios ajudam a descarregar a tensão, desde que sem exagero.

exercícios ajudam a descarregar a tensão, desde que sem exagero. Evite assinar no impulso: contratos e acordos importantes merecem uma segunda leitura.

O lado bom deste período

Apesar da fama, Mercúrio retrógrado também tem um lado útil. Ele favorece retomar projetos parados, revisar textos e planos e esclarecer situações que ficaram mal resolvidas.

A tensão com Marte, por sua vez, pode dar coragem para ter aquela conversa que vinha sendo adiada. O segredo está no tom: dá para ser firme sem ser agressivo.

Entender como Mercúrio e Marte aparecem no seu nascimento ajuda a perceber o seu jeito de se comunicar sob pressão. Vale consultar o seu Mapa Astral.

Como Mercúrio retrógrado vai ser pra você?

Mercúrio retrógrado ativa uma Casa específica do seu Mapa Astral, e é nela que revisões e conversas difíceis tendem a se concentrar. Para uns, o tema é trabalho; para outros, família ou amor.

Descubra no seu Horóscopo Personalizado a Casa ativada por Mercúrio retrógrado

Casas 1, 5 e 9: imagem, expressão e opiniões. Cuidado com o tom ao defender as próprias ideias.

imagem, expressão e opiniões. Cuidado com o tom ao defender as próprias ideias. Casas 2, 6 e 10: dinheiro, rotina e carreira. Revise contratos, prazos e combinados profissionais.

dinheiro, rotina e carreira. Revise contratos, prazos e combinados profissionais. Casas 3, 7 e 11: conversas, parcerias e grupos. Mal-entendidos com pessoas próximas pedem paciência.

conversas, parcerias e grupos. Mal-entendidos com pessoas próximas pedem paciência. Casas 4, 8 e 12: família, intimidade e emoções. Assuntos antigos podem voltar e pedir conversa franca.

O que mais acontece no céu desta semana

A semana também tem a Lua Cheia em Touro e a quadratura entre Sol e Plutão, ambas na segunda (26/10). Veja o panorama completo nas previsões da semana de 25 a 31/10.

Para entender quando o planeta desacelera antes e depois da retrogradação, confira o guia sobre o estacionário e a sombra de Mercúrio retrógrado.

Perguntas frequentes sobre Mercúrio retrógrado e Marte

Quando acontece a quadratura entre Mercúrio e Marte?

O aspecto fica exato na sexta (30/10), às 14h20, no horário de Brasília. Os efeitos tendem a ser sentidos de 29 a 31/10.

Até quando vai o Mercúrio retrógrado?

O Mercúrio retrógrado começou em 24/10 e vai até 13/11. Depois disso, o planeta ainda passa alguns dias desacelerando antes de retomar o ritmo normal.

Mercúrio retrógrado é sempre negativo?

Não. Ele pede mais atenção à comunicação, mas também favorece revisões, retomadas e conversas que esclarecem situações mal resolvidas.

Palavras que constroem

Esse aspecto testa a forma como você se comunica sob pressão. Ele não obriga ninguém a brigar, mas tende a mostrar onde o orgulho e a pressa falam mais alto.

Escolher as palavras com cuidado ajuda a defender o que importa sem transformar divergências em brigas. E, se o mal-entendido acontecer, ainda dá tempo de rever e consertar.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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