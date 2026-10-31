Dia das Bruxas: o tipo de intuição de cada signo, segundo a Lua do seu Mapa

Sábado, 31 de outubro, é Dia das Bruxas. Por trás das fantasias e das abóboras, a data tem origem no Samhain, o Ano Novo celta, uma noite ligada a intuição, ancestralidade e fechamento de ciclos.

E se toda bruxa confia no próprio pressentimento, a Astrologia tem uma pista de onde está o seu: na Lua. No Mapa Astral, ela representa o mundo emocional e o modo como acessamos o inconsciente. Por isso, o seu lado bruxa tem mais a ver com o signo da sua Lua do que com o seu signo solar.

Descubra em qual signo está a sua Lua no Mapa Astral grátis

Aqui, a bruxa é um arquétipo: a figura que confia na própria intuição. Não tem relação com práticas religiosas, e vale para bruxas e bruxos.

Como a Lua revela o seu lado bruxa

A intuição é um pressentimento, um palpite, uma sensação que não precisa de explicação racional. Segundo o Personare, esse sistema de orientação interna está ligado à Lua no Mapa Astral.

Cada signo lunar tem a sua forma de captar essas mensagens. Tem Lua que pressente pelo corpo, Lua que pressente pelas ideias e Lua que pressente pelos sonhos. Veja qual é a sua.

Lua em Áries: a bruxa da intuição de ação

Quem tem Lua em Áries sente a intuição de forma rápida e impulsiva. As mensagens chegam como impulsos e ideias súbitas, e a sintonia melhora quando a pessoa se permite agir sem pensar demais.

Para fortalecer esse lado, vale confiar nas próprias reações imediatas e se lançar em experiências novas. Saiba mais sobre a Lua em Áries.

Lua em Touro: a bruxa da intuição sensorial

Com a Lua em Touro, a intuição passa pelos sentidos. São pessoas sensíveis ao ambiente, que se sintonizam melhor em momentos de calma e de contato com a natureza.

A prática que ajuda é o mindfulness, com atenção às sensações do corpo e ao prazer de cada momento.

Lua em Gêmeos: a bruxa da intuição mental

A Lua em Gêmeos acessa a intuição por ideias e insights. A informação intuitiva chega em pensamentos e diálogos internos.

Para afinar esse lado, a escrita terapêutica ou uma meditação focada na mente ajudam a reconhecer os sinais.

Lua em Câncer: a bruxa da intuição emocional

Com a Lua em Câncer, a intuição é profunda e ligada às emoções. Essas pessoas captam sentimentos com facilidade e se sintonizam em momentos de introspecção e de contato com as memórias.

O caminho passa pelo autocuidado e por momentos a sós para escutar o próprio coração. Veja a rotina ideal de cada signo.

Lua em Leão: a bruxa da intuição expressiva

Quem tem Lua em Leão sintoniza a intuição pela expressão e pela criatividade. Ela aparece quando a pessoa se permite brilhar e mostrar quem é de verdade.

Dança, pintura e teatro são boas portas de entrada para acessar as mensagens internas e confiar no que sente.

Lua em Virgem: a bruxa da intuição analítica

Com a Lua em Virgem, a intuição surge da análise cuidadosa. Essas pessoas captam detalhes sutis e se sintonizam ao observar o ambiente com atenção.

Organizar os pensamentos, meditar ou fazer listas ajuda a transformar a intuição em algo prático. Saiba mais sobre a Lua em Virgem.

Lua em Libra: a bruxa da intuição relacional

A Lua em Libra capta a intuição nas relações. As percepções chegam ao ouvir e observar os sentimentos dos outros.

Para fortalecer esse lado, valem a escuta ativa, a empatia e a conexão com quem está por perto.

Lua em Escorpião: a bruxa da intuição profunda

Com a Lua em Escorpião, a intuição é intensa e enigmática. Essas pessoas têm uma forte conexão com o lado emocional e com o inconsciente e captam o que está oculto nas situações.

Terapia, meditação profunda e interpretação de sonhos são caminhos para revelar essas mensagens. E em pleno Halloween, na temporada de Escorpião, esse é o signo lunar mais à vontade com a data.

Lua em Sagitário: a bruxa da intuição expansiva

A Lua em Sagitário acessa a intuição pelo otimismo e pela abertura ao novo. Ela aparece quando a pessoa se permite explorar ideias amplas e buscar conhecimento.

Viajar, estudar filosofia ou fazer atividades ao ar livre tendem a despertar insights e clareza.

Lua em Capricórnio: a bruxa da intuição estrutural

Com a Lua em Capricórnio, a intuição é prática e voltada ao planejamento. As mensagens chegam quando a pessoa tem uma visão clara dos próprios objetivos.

Planejar, organizar e construir algo concreto ajudam a sintonizar essa intuição com clareza e estabilidade.

Lua em Aquário: a bruxa da intuição visionária

A Lua em Aquário tem uma intuição voltada para o futuro e para o coletivo. Os insights chegam ao pensar de forma inovadora e ao se conectar com ideias incomuns.

Atividades criativas e grupos de discussão abrem novas perspectivas para esse lado. Saiba mais sobre a Lua em Aquário.

Lua em Peixes: a bruxa da intuição compassiva

Com a Lua em Peixes, a intuição é sensível e empática. As mensagens chegam por sonhos, sentimentos e impressões.

Meditação, visualização, arte e momentos de solidão são ideais para ouvir essa voz.

Para usar o seu lado bruxa no Halloween

O Halloween é uma noite tradicionalmente usada para encerrar o antigo e plantar o novo. Se quiser aproveitar a data com intenção, a astróloga Nai Tomayno ensina uma prática de Halloween para atrair prosperidade e desapegar.

E para escolher as melhores fases da Lua para as suas próximas intenções, vale consultar o Calendário Lunar 2026.

Veja no seu Mapa Astral grátis em qual signo está a sua Lua e descubra o seu lado bruxa

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Dia das Bruxas: o tipo de intuição de cada signo, segundo a Lua do seu Mapa apareceu primeiro em Personare.