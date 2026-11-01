Retiro Urbano Personare na Virada Sustentável 2026

Todo fim de ano eu vejo o mesmo movimento: a gente acelera para dar conta de tudo, faz a lista de metas e torce. Em março, muita coisa continua igual. Por isso, o convite do Personare para a Virada Sustentável SP 2026 vai no sentido contrário: parar um dia inteiro antes de 2027 começar.
Desacelerar, reconectar-se com o corpo e com o que importa, e só depois olhar para o ano que vem.
Para mim, sustentabilidade também passa por aqui. Um ritmo de vida que esgota a gente não se sustenta, nem para nós, nem para quem está ao nosso redor.
No sábado, 7 de novembro, o Centro Cultural São Paulo recebe o Retiro Urbano Personare: um dia inteiro de vivências gratuitas com os nossos especialistas, para soltar o que pesou em 2026 e entrar em 2027 com clareza.
Faça aqui sua inscrição gratuita: você recebe a programação no e-mail, os lembretes do dia no WhatsApp e o material de apoio das vivências
Resumo | Personare na Virada Sustentável:
- Quando: sábado, 07/11/2026. Recepção a partir das 9h30 e vivências das 10h15 às 18h30
- Onde: Espaço Cênico Ademar Guerra, no porão do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, ao lado da estação Vergueiro do metrô)
- Quanto custa: é gratuito
- Como entrar: por ordem de chegada
- O que levar: canga ou tapete, roupa confortável, garrafa de água e lanche para o piquenique
Um dia para recuperar o seu ritmo
A proposta do retiro é fazer essa travessia com mais consciência. A programação passa por limpeza energética, Yoga, práticas terapêuticas, Astrologia e Tarot, e cada vivência prepara a próxima, em três momentos:
- Soltar o que pesou (manhã): Yoga e limpeza energética para liberar no corpo e na energia os bloqueios que 2026 deixou.
- Equilibrar as emoções (início da tarde): depois do piquenique, práticas de respiração, ancoragem e visualização para encontrar foco e clareza.
- Abrir-se para 2027 (fim da tarde): Astrologia e Tarot para entrar no ano com estratégia e com a força do seu Arcano Pessoal.
Primeiro você libera o que trava, depois se abre para o que quer construir. Quem fica do início ao fim vive a sequência completa, mas cada vivência também funciona sozinha.
Nenhuma prática pede experiência com Yoga ou meditação. Tudo é conduzido passo a passo, no ritmo de cada pessoa, numa sala fechada e silenciosa, pensada para você conseguir desligar do barulho da cidade por algumas horas.
A novidade deste ano são as previsões para 2027 com Astrologia e Tarot, apresentadas com projeção no telão.
O que os especialistas do Personare já adiantaram sobre 2027
Desacelerar agora tem tudo a ver com o ano que vem. Quando junto o que os nossos especialistas já publicaram sobre 2027, o recado se repete: é um ano que pede menos pressa e mais cuidado com o que já foi plantado.
- Astrologia: para a Nai Tomayno, 2027 é o ano de sustentar o que mudou, e a palavra do ano é dedicação. O ano abre com Marte retrógrado, de 10/01 a 01/04, pedindo revisão antes de agir. Em 26/07, Júpiter entra em Virgem e passa a favorecer quem cresce com método, rotina e cuidado com a saúde.
- Numerologia: Yub Miranda já adiantou que 2027 é Ano Universal 2, que muda o foco do “eu” para o “nós”. É o ano das parcerias e dos acordos, de cuidar, esperar o tempo das coisas e construir junto.
- Tarot: o arcano do ano é A Força, que fala de coragem com autocontrole. Leo Chioda vai aprofundar as previsões e….
A Nai deixa uma pergunta para o ano: o que eu preciso revisar antes de acelerar?
O Retiro Urbano Personare é um bom lugar para começar a responder. À tarde, o Alexey Dodsworth mostra como os trânsitos de 2027 tocam o seu Mapa Astral, e o Leo Chioda conduz a vivência do seu Arcano Pessoal.
Para chegar ao retiro com tudo em mãos
- Seu Mapa Astral: na palestra, o Alexey mostra como 2027 toca o seu Ascendente, a sua Lua e o seu Vênus. Faça seu Mapa Astral grátis
- Suas previsões para 2027: Astrologia, Numerologia e Tarot aplicados a você. Veja as Previsões 2027 do Personare
Programação do Personare na Virada
A seguir, veja nossa programação completa.
10h15 às 11h · Abertura: onde você travou e onde vai crescer
Comigo, Carol Senna, fundadora do Personare e especialista em Saúde Integrativa pela IIN, de Nova York.
Um workshop para olhar com honestidade para cada área da sua vida e enxergar o que travou em 2026 e onde há mais espaço para crescer. Você sai com a intenção que vai guiar o seu dia e o seu 2027.
11h15 às 12h15 · Yoga para se abrir para o novo
Com Fabiano Benassi, instrutor de Yoga especializado em aulas para superação de desafios físicos e emocionais.
Uma aula para desbloquear no corpo os padrões que seguram o seu crescimento. Não precisa ter prática: a aula é simples e adaptada para todos os níveis.
12h30 às 13h · Limpeza energética para 2027
Com Aline Lang, terapeuta, especialista em limpeza energética e Liberação Emocional®.
Aline conduz uma limpeza energética para você soltar o peso, os desafios e os bloqueios que não precisam seguir com você. A ideia é abrir espaço para o que você quer construir no próximo ano.
13h às 14h · Piquenique Personare
Traga seu lanche ou comidas leves. Se quiser trazer algo para compartilhar, a gente faz uma grande roda de piquenique com prática de Mindful Eating.
Se preferir sair para almoçar, tudo bem: só garanta a volta para a vivência das 14h15.
14h15 às 15h15 · Equilíbrio das emoções e foco: vivência de passagem para o novo ciclo
Com Simone Kobayashi, terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros sobre equilíbrio mente-corpo.
Uma experiência pelos quatro elementos para organizar o emocional e o mental: respiração (Ar), ancoragem (Terra), movimento (Fogo) e visualização com pedras roladas (Água). Você encontra o equilíbrio e o foco para planejar o seu 2027. Para ir aquecendo, a Simone já ensina quatro práticas pelos elementos em Como se reequilibrar depois das disputas.
15h30 às 16h30 · Manual Astrológico de Estratégias para 2027
Com Alexey Dodsworth, astrólogo, criador do Mapa Astral Personare e doutor em Filosofia pela USP e pela Universidade de Veneza.
Alexey mostra como os trânsitos de 2027 tocam pontos do seu Mapa Astral, como Ascendente, Lua e Vênus. Você sai com um manual para o ano: onde acelerar, onde ter paciência e como usar o céu a seu favor.
17h às 18h · A força do seu Arcano Pessoal
Com Leo Chioda, tarólogo, professor de Tarot do Clube Personare e doutor em Literatura pela USP.
Seu Arcano Pessoal guarda uma força que é só sua, e o Leo te leva para dentro dessa carta numa experiência guiada para despertá-la. Você sai com a atitude certa para fazer 2027 acontecer.
18h às 18h30 · Encerramento: intenções para a sua vida
Comigo novamente.
Uma roda de intenções inspirada na sabedoria ancestral do Havaí, para reunir tudo o que você viveu no dia em uma intenção clara para 2027. É o momento de agradecer e sair sabendo por onde começar.
Como aproveitar o dia
- Entre e saia quando quiser. Cada vivência funciona sozinha. Quem fica mais tempo aproveita a sequência completa.
- Chegue cedo. A entrada é por ordem de chegada, e o público costuma chegar logo pela manhã.
- Se a sala lotar, você não perde a viagem. A Virada Sustentável tem outras atividades gratuitas no Centro Cultural durante todo o dia. Confira a programação geral no site e nas redes da Virada Sustentável.
- Leve sua canga ou tapete. O espaço tem mats, mas a quantidade é limitada.
- Reserve uns minutos para chegar à sala. O Espaço Cênico Ademar Guerra fica no porão do Centro Cultural, e o caminho desde a entrada é longo. Haverá monitores para orientar.
Da Virada Zen à Virada Sustentável
O Personare já participou de várias edições da Virada Sustentável e da Virada Zen. Em 2025, levamos o Retiro Urbano à Virada Zen, no Ibirapuera. Em 2026, o retiro chega à Virada Sustentável, festival idealizado por Mariana Amaral que trata a sustentabilidade de forma ampla, incluindo saúde e bem-estar.
O formato também mudou: em vez da tenda, o retiro acontece em uma sala fechada e silenciosa, com som, luz e projeção, pensada para um dia mais imersivo.
Reserve o seu sábado: faça a inscrição gratuita e receba todos os lembretes do dia 07/11Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Carolina Senna
Especialista em saúde integrativa pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, Mestre em Reiki e sócia-fundadora do Personare. Oferece consultas online no Personare para quem deseja fazer as pazes com a comida e o corpo.
senna@personare.com.br
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