Retiro Urbano Personare na Virada Sustentável 2026

Todo fim de ano eu vejo o mesmo movimento: a gente acelera para dar conta de tudo, faz a lista de metas e torce. Em março, muita coisa continua igual. Por isso, o convite do Personare para a Virada Sustentável SP 2026 vai no sentido contrário: parar um dia inteiro antes de 2027 começar.

Desacelerar, reconectar-se com o corpo e com o que importa, e só depois olhar para o ano que vem.

Para mim, sustentabilidade também passa por aqui. Um ritmo de vida que esgota a gente não se sustenta, nem para nós, nem para quem está ao nosso redor.

No sábado, 7 de novembro, o Centro Cultural São Paulo recebe o Retiro Urbano Personare: um dia inteiro de vivências gratuitas com os nossos especialistas, para soltar o que pesou em 2026 e entrar em 2027 com clareza.

Faça aqui sua inscrição gratuita: você recebe a programação no e-mail, os lembretes do dia no WhatsApp e o material de apoio das vivências

Prática de yoga do Personare na Virada Sustentável 2022

Resumo | Personare na Virada Sustentável:

Quando: sábado, 07/11/2026. Recepção a partir das 9h30 e vivências das 10h15 às 18h30

sábado, 07/11/2026. Recepção a partir das 9h30 e vivências das 10h15 às 18h30 Onde: Espaço Cênico Ademar Guerra, no porão do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, ao lado da estação Vergueiro do metrô)

Espaço Cênico Ademar Guerra, no porão do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, ao lado da estação Vergueiro do metrô) Quanto custa: é gratuito

é gratuito Como entrar: por ordem de chegada

por ordem de chegada O que levar: canga ou tapete, roupa confortável, garrafa de água e lanche para o piquenique

Um dia para recuperar o seu ritmo

A proposta do retiro é fazer essa travessia com mais consciência. A programação passa por limpeza energética, Yoga, práticas terapêuticas, Astrologia e Tarot, e cada vivência prepara a próxima, em três momentos:

Soltar o que pesou (manhã): Yoga e limpeza energética para liberar no corpo e na energia os bloqueios que 2026 deixou.

Yoga e limpeza energética para liberar no corpo e na energia os bloqueios que 2026 deixou. Equilibrar as emoções (início da tarde): depois do piquenique, práticas de respiração, ancoragem e visualização para encontrar foco e clareza.

depois do piquenique, práticas de respiração, ancoragem e visualização para encontrar foco e clareza. Abrir-se para 2027 (fim da tarde): Astrologia e Tarot para entrar no ano com estratégia e com a força do seu Arcano Pessoal.

Primeiro você libera o que trava, depois se abre para o que quer construir. Quem fica do início ao fim vive a sequência completa, mas cada vivência também funciona sozinha.

Nenhuma prática pede experiência com Yoga ou meditação. Tudo é conduzido passo a passo, no ritmo de cada pessoa, numa sala fechada e silenciosa, pensada para você conseguir desligar do barulho da cidade por algumas horas.

A novidade deste ano são as previsões para 2027 com Astrologia e Tarot, apresentadas com projeção no telão.

O que os especialistas do Personare já adiantaram sobre 2027

Desacelerar agora tem tudo a ver com o ano que vem. Quando junto o que os nossos especialistas já publicaram sobre 2027, o recado se repete: é um ano que pede menos pressa e mais cuidado com o que já foi plantado.

Astrologia: para a Nai Tomayno, 2027 é o ano de sustentar o que mudou , e a palavra do ano é dedicação. O ano abre com Marte retrógrado, de 10/01 a 01/04, pedindo revisão antes de agir. Em 26/07, Júpiter entra em Virgem e passa a favorecer quem cresce com método, rotina e cuidado com a saúde.

para a Nai Tomayno, , e a palavra do ano é dedicação. O ano abre com Marte retrógrado, de 10/01 a 01/04, pedindo revisão antes de agir. Em 26/07, Júpiter entra em Virgem e passa a favorecer quem cresce com método, rotina e cuidado com a saúde. Numerologia: Yub Miranda já adiantou que 2027 é Ano Universal 2 , que muda o foco do “eu” para o “nós”. É o ano das parcerias e dos acordos, de cuidar, esperar o tempo das coisas e construir junto.

Yub Miranda já adiantou que , que muda o foco do “eu” para o “nós”. É o ano das parcerias e dos acordos, de cuidar, esperar o tempo das coisas e construir junto. Tarot: o arcano do ano é A Força, que fala de coragem com autocontrole. Leo Chioda vai aprofundar as previsões e….

A Nai deixa uma pergunta para o ano: o que eu preciso revisar antes de acelerar?

O Retiro Urbano Personare é um bom lugar para começar a responder. À tarde, o Alexey Dodsworth mostra como os trânsitos de 2027 tocam o seu Mapa Astral, e o Leo Chioda conduz a vivência do seu Arcano Pessoal.

Para chegar ao retiro com tudo em mãos

Seu Mapa Astral: na palestra, o Alexey mostra como 2027 toca o seu Ascendente, a sua Lua e o seu Vênus. Faça seu Mapa Astral grátis

na palestra, o Alexey mostra como 2027 toca o seu Ascendente, a sua Lua e o seu Vênus. Suas previsões para 2027: Astrologia, Numerologia e Tarot aplicados a você. Veja as Previsões 2027 do Personare

Programação do Personare na Virada

A seguir, veja nossa programação completa.

10h15 às 11h · Abertura: onde você travou e onde vai crescer

Comigo, Carol Senna, fundadora do Personare e especialista em Saúde Integrativa pela IIN, de Nova York.

Um workshop para olhar com honestidade para cada área da sua vida e enxergar o que travou em 2026 e onde há mais espaço para crescer. Você sai com a intenção que vai guiar o seu dia e o seu 2027.

11h15 às 12h15 · Yoga para se abrir para o novo

Com Fabiano Benassi, instrutor de Yoga especializado em aulas para superação de desafios físicos e emocionais.

Uma aula para desbloquear no corpo os padrões que seguram o seu crescimento. Não precisa ter prática: a aula é simples e adaptada para todos os níveis.

12h30 às 13h · Limpeza energética para 2027

Com Aline Lang, terapeuta, especialista em limpeza energética e Liberação Emocional®.

Aline conduz uma limpeza energética para você soltar o peso, os desafios e os bloqueios que não precisam seguir com você. A ideia é abrir espaço para o que você quer construir no próximo ano.

13h às 14h · Piquenique Personare

Traga seu lanche ou comidas leves. Se quiser trazer algo para compartilhar, a gente faz uma grande roda de piquenique com prática de Mindful Eating.

Se preferir sair para almoçar, tudo bem: só garanta a volta para a vivência das 14h15.

14h15 às 15h15 · Equilíbrio das emoções e foco: vivência de passagem para o novo ciclo

Com Simone Kobayashi, terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros sobre equilíbrio mente-corpo.

Uma experiência pelos quatro elementos para organizar o emocional e o mental: respiração (Ar), ancoragem (Terra), movimento (Fogo) e visualização com pedras roladas (Água). Você encontra o equilíbrio e o foco para planejar o seu 2027. Para ir aquecendo, a Simone já ensina quatro práticas pelos elementos em Como se reequilibrar depois das disputas.

15h30 às 16h30 · Manual Astrológico de Estratégias para 2027

Com Alexey Dodsworth, astrólogo, criador do Mapa Astral Personare e doutor em Filosofia pela USP e pela Universidade de Veneza.

Alexey mostra como os trânsitos de 2027 tocam pontos do seu Mapa Astral, como Ascendente, Lua e Vênus. Você sai com um manual para o ano: onde acelerar, onde ter paciência e como usar o céu a seu favor.

17h às 18h · A força do seu Arcano Pessoal

Com Leo Chioda, tarólogo, professor de Tarot do Clube Personare e doutor em Literatura pela USP.

Seu Arcano Pessoal guarda uma força que é só sua, e o Leo te leva para dentro dessa carta numa experiência guiada para despertá-la. Você sai com a atitude certa para fazer 2027 acontecer.

18h às 18h30 · Encerramento: intenções para a sua vida

Comigo novamente.

Uma roda de intenções inspirada na sabedoria ancestral do Havaí, para reunir tudo o que você viveu no dia em uma intenção clara para 2027. É o momento de agradecer e sair sabendo por onde começar.

Como aproveitar o dia

Entre e saia quando quiser. Cada vivência funciona sozinha. Quem fica mais tempo aproveita a sequência completa.

Cada vivência funciona sozinha. Quem fica mais tempo aproveita a sequência completa. Chegue cedo. A entrada é por ordem de chegada, e o público costuma chegar logo pela manhã.

A entrada é por ordem de chegada, e o público costuma chegar logo pela manhã. Se a sala lotar, você não perde a viagem. A Virada Sustentável tem outras atividades gratuitas no Centro Cultural durante todo o dia. Confira a programação geral no site e nas redes da Virada Sustentável.

A Virada Sustentável tem outras atividades gratuitas no Centro Cultural durante todo o dia. Confira a programação geral no site e nas redes da Virada Sustentável. Leve sua canga ou tapete. O espaço tem mats, mas a quantidade é limitada.

O espaço tem mats, mas a quantidade é limitada. Reserve uns minutos para chegar à sala. O Espaço Cênico Ademar Guerra fica no porão do Centro Cultural, e o caminho desde a entrada é longo. Haverá monitores para orientar.

Da Virada Zen à Virada Sustentável

O Personare já participou de várias edições da Virada Sustentável e da Virada Zen. Em 2025, levamos o Retiro Urbano à Virada Zen, no Ibirapuera. Em 2026, o retiro chega à Virada Sustentável, festival idealizado por Mariana Amaral que trata a sustentabilidade de forma ampla, incluindo saúde e bem-estar.

O formato também mudou: em vez da tenda, o retiro acontece em uma sala fechada e silenciosa, com som, luz e projeção, pensada para um dia mais imersivo.

Reserve o seu sábado: faça a inscrição gratuita e receba todos os lembretes do dia 07/11

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Carolina Senna

Especialista em saúde integrativa pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, Mestre em Reiki e sócia-fundadora do Personare. Oferece consultas online no Personare para quem deseja fazer as pazes com a comida e o corpo.

senna@personare.com.br

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