O que cabe em uma Virada? Essa é a pergunta que a gente tem espalhado pelas redes nas últimas semanas, e cada resposta me lembra por que o festival existe. A Virada Sustentável 2026, 16ª edição do maior festival de sustentabilidade da América Latina, acontece de 5 a 8 de novembro, com programação gratuita em vários espaços de São Paulo.
Cabe arte no parque e cinema na praça. Cabe conversa sobre o clima e sobre a água que chega, ou não chega, às casas. Cabe encontro, cabe pausa e cabe cuidado com quem vive na cidade.
O essencial sobre a Virada Sustentável 2026
- Quando: de 5 a 8 de novembro de 2026
- Onde: no Centro Cultural São Paulo e em espaços de vários bairros, como CEUs, UBSs e Fábricas de Cultura
- Quanto custa: a programação é gratuita
- Temas: sustentabilidade nas dimensões ambiental, social, cultural e econômica, com uma agenda dedicada ao bem-estar e à saúde mental
- Veja a programação completa da Virada Sustentável 2026
O que cabe na Virada Sustentável 2026?
Cabe pensar a cidade que a gente quer habitar
Pensar em habitat é pensar em tudo o que acontece depois da porta de casa: o acesso à água, o jeito como a gente se desloca, a saúde, os espaços públicos e as relações com o território.
Essa conversa ganha corpo no Fórum Virada Sustentável, nos dias 5 e 6, no CCSP. Ele reúne empresas, gestores públicos e sociedade civil para pensar soluções práticas e criar redes de impacto. A programação do Fórum vai ser divulgada no site da Virada.
Cabe arte, música e cinema ao ar livre
A cultura sempre foi a porta de entrada da Virada. Este ano, o CCSP recebe o show da cantora e compositora baiana Mãeana, que mistura ritmos tradicionais e MPB contemporânea, e sessões de cinema ao ar livre no jardim suspenso, em parceria com o projeto Cine na Praça.
Ao longo dos quatro dias, também tem mostra artística e oficinas práticas. Datas e horários saem na programação oficial, que vai ser publicada em breve.
Cabe cuidar de quem vive na cidade
Para mim, cuidar do meio ambiente passa por cuidar das pessoas e fortalecer as conexões entre elas. Uma cidade onde ninguém consegue respirar, desacelerar ou encontrar o outro não se sustenta por muito tempo.
Por isso, a programação inclui atividades de autoconhecimento, práticas de harmonia e vivências de bem-viver, no centro e nos bairros.
Cabe criar o futuro que a gente deseja
Sustentabilidade também é uma conversa sobre tempo. O que a gente escolhe hoje desenha a cidade de amanhã e também a vida que cada um vai levar nela.
Novembro é um bom momento para isso: o ano começa a fechar, e muita gente já olha para o que quer viver em 2027. Por isso gosto de ver o autoconhecimento dentro da Virada. Fica mais fácil cuidar do coletivo quando a gente sabe para onde quer ir.
No sábado, 07/11, o Personare leva o Retiro Urbano ao Espaço Cênico Ademar Guerra, no Centro Cultural São Paulo. É um dia inteiro de vivências gratuitas, com limpeza energética, Yoga, práticas terapêuticas e previsões para 2027 com Astrologia e Tarot.
Para garantir seu lugar, faça sua inscrição gratuita no Retiro Urbano Personare e receba os lembretes do dia no WhatsApp.
A entrada é por ordem de chegada, e cada vivência funciona sozinha, então dá para entrar e sair ao longo do dia.
Confira a programação completa do Personare na Virada Sustentável 2026
Como aproveitar a Virada
- Monte seu roteiro antes de sair de casa. As atividades acontecem em lugares diferentes da cidade, e vale planejar os deslocamentos.
- Chegue com antecedência. Muitas atividades têm entrada por ordem de chegada.
- Tenha um plano B. Se uma sala lotar, sempre há outras atividades gratuitas acontecendo por perto.
- Vá a pé ou de transporte público sempre que puder. É um jeito simples de levar a ideia do festival para o próprio trajeto.
E o que cabe na sua Virada?
Cada pessoa monta a própria Virada: um show, uma conversa, uma aula, uma tarde inteira no jardim do CCSP. O convite é ocupar São Paulo de outros jeitos e descobrir novas possibilidades para viver junto. Espero encontrar você por aí.
Escolha suas atividades na programação da Virada Sustentável 2026Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Mariana Amaral
Publicitária e articuladora cultural, Mariana Amaral é idealizadora da Virada Sustentável e da Virada Zen, iniciativas que transformam o espaço urbano por meio da arte, do bem-estar e da consciência coletiva, com projetos inovadores e regenerativos.
mariana@viradazen.com.br
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