Como o Tarot pode ajudar durante Mercúrio retrógrado

Mercúrio está retrógrado em Escorpião desde 24 de outubro, e Vênus está retrógrada desde o começo do mês. Os dois voltam ao movimento direto no mesmo dia: 13 de novembro.

É um período conhecido por mal-entendidos, atrasos e assuntos do passado que voltam à mesa. E também por uma dúvida que se repete: decido agora ou espero?

O Tarot pode ajudar nessa hora. Não como uma previsão fechada, mas como uma ferramenta para enxergar melhor a situação e escolher o próximo passo.

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O Tarot ilumina caminhos, não define o destino

Muita gente procura o Tarot esperando uma resposta definitiva sobre o futuro. Mas ele funciona melhor como direcionamento: mostra tendências e opções, e a decisão continua nas suas mãos.

Num período retrógrado, isso fica ainda mais claro. O próprio cenário está em revisão, então o mais útil é perguntar o que você pode fazer, e não o que vai acontecer.

Três tipos de pergunta que funcionam agora

Perguntas de ação. Em vez de “vou conseguir resolver isso?”, pergunte “o que posso fazer para melhorar essa situação?”. A resposta vira um passo concreto.

Perguntas construtivas. Em vez de “essa pessoa vai me entender?”, tente “como posso melhorar a minha comunicação com essa pessoa?”. Combina com Mercúrio, o planeta da comunicação.

Perguntas reflexivas. “O que posso aprender com essa situação?” rende mais do que “por que isso está acontecendo comigo?”. Em plena revisão, é a pergunta que mais devolve clareza.

E o que vale evitar

Sim ou não. Perguntas fechadas limitam a leitura. O Tarot trabalha com nuances, e a resposta costuma estar no “como”, não no “se”.

Perguntas fatalistas. “Vou ser feliz?” ou “vou ficar rico?” pedem uma sentença que o Tarot não dá. Ele sugere caminhos e orienta ações.

Perguntas vagas demais. “Qual é o sentido da minha vida?” tende a trazer uma resposta genérica. Quanto mais específica a pergunta, mais útil a leitura.

Tem mais exemplos no artigo sobre o que não perguntar ao Tarot.

Até 13 de novembro, revise; depois, comece

Enquanto Mercúrio e Vênus estiverem retrógrados, o Tarot ajuda mais em perguntas de revisão: rever um combinado, retomar uma conversa que ficou pela metade, entender o que mudou desde que a dúvida apareceu.

A partir de 13 de novembro, o terreno fica mais firme para começar o que for novo. O guia de Mercúrio e Vênus retrógrados juntos mostra o que vale esperar até lá.

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Leo Chioda

Leo Chioda é professor, escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot e Amor e Tarot Direto. Também criador do Curso Básico de Tarot, Curso de Tarot para o Amor e faz atendimentos online pelo Personare.

l.chioda@personare.com.br

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