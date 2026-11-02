Mercúrio e Vênus retrógrados ao mesmo tempo: as 4 decisões que valem esperar

De 24 de outubro a 13 de novembro, dois planetas ficam retrógrados ao mesmo tempo. São 21 dias de sobreposição, e é a única vez que isso acontece em 2026.

Vênus está retrógrada desde 3 de outubro, quando parou a 8°29′ de Escorpião, e retorna a Libra no dia 25.

Mercúrio fica retrógrado em Escorpião no sábado, 24, no dia seguinte ao encontro do Sol com Vênus. Os dois encerram o movimento em 13 de novembro, com poucas horas de diferença.

Para ver em qual área da sua vida esses dois trânsitos estão passando, dá para ver pelo seu Ascendente, que mostra a Casa ativada no seu Mapa.

Retrógrado não quer dizer que o planeta anda para trás. É um efeito de perspectiva, visto daqui da Terra. O que muda é a leitura simbólica: em vez de lançar, o período combina com rever.

Por que dois juntos pesam mais que um sozinho

Cada um mexe com uma área diferente, e é o cruzamento que cria a situação específica desses 21 dias.

Vênus trata de vínculo, valor, gosto e dinheiro. Em fase retrógrada, é quando a gente reencontra quem já saiu da história, repensa o que quer e revisa o quanto algo vale.

Mercúrio trata de combinado, prazo, dado, medida e conversa. Retrógrado, pede revisão no que depende de assinatura, confirmação ou envio.

Somados, formam uma combinação bem definida: a decisão afetiva ou financeira é tomada num momento de revisão, e comunicada num momento em que a mensagem chega torta. O risco não é errar sozinho, é errar e não conseguir explicar.

As 4 decisões que valem esperar até 13 de novembro

A regra prática não é parar a vida. É separar o que tem prazo do que não tem.

Assinatura e contrato. Nada fica proibido, mas o que for assinado nesse período tende a pedir mais revisão depois. Se der para esperar, espere. Compra de valor alto. Vênus retrógrada é a fase clássica do arrependimento de compra. Vale para eletrônico, viagem, móvel e qualquer coisa que você está decidindo no impulso. Mudança radical de visual. Corte, cor e procedimento estético entram na mesma lógica: o gosto está em revisão, e o que agrada hoje pode não agradar em dezembro. Reatar ou terminar no susto. O período traz o passado de volta, mas trazer de volta não é o mesmo que ter resolvido. Conversa sim, decisão definitiva de preferência depois.

Para acompanhar quanto falta, a calculadora de Mercúrio retrógrado mostra as datas exatas do ciclo.

Se uma dessas decisões não pode esperar, ou se você quer mais clareza antes de agir, o Tarot Direto responde a uma pergunta específica, como “Devo investir nessa relação amorosa?” ou “O que esperar desse objetivo ou projeto profissional?”.

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O que o período faz bem

Rever é diferente de parar, e essa é a parte que costuma ser esquecida.

É uma boa janela para renegociar o que já existe, retomar projeto engavetado, revisar assinatura esquecida, voltar a uma conversa difícil com mais preparo e terminar o que ficou pela metade.

Também é bom momento para conferir o que você vinha aceitando sem pensar, de cláusula de contrato a combinado afetivo.

Os signos que tendem a sentir mais

Pessoas com Sol, Lua ou Ascendente em Escorpião, Touro, Leão e Aquário tendem a perceber o período com mais intensidade, por causa dos ângulos que se formam.

Mas vale um aviso que muda a leitura: o Ascendente costuma dar a previsão mais assertiva que o signo solar. O signo do Sol mostra um traço central da personalidade, enquanto o Ascendente indica a área do Mapa que o trânsito está ativando, que é o que define a experiência real.

Se você ainda não sabe o seu, dá para descobrir na calculadora de Ascendente e ler a previsão por ele.

Depois de 13 de novembro

Quando os dois voltam ao movimento direto, no mesmo dia, o que foi revisado nesses 21 dias tende a ficar de pé.

Por isso vale usar o período para decidir com calma em vez de esperar passar. Quem chega em 13 de novembro sabendo o que quer sai na frente de quem só adiou.

Este é o último ciclo do tipo no ano, e o calendário completo está em planetas retrógrados em 2026.

E para entender como esses trânsitos conversam com o seu Mapa inteiro, o Mapa Astral mostra onde cada planeta caiu no seu nascimento.

Perguntas frequentes sobre Mercúrio e Vênus retrógrados