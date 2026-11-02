7 ervas de proteção: quais são e como usar no banho, na casa e na defumação

Existem milhares de ervas no mundo, e algumas são usadas há gerações para proteção e limpeza energética. Aqui, você vê quais são as 7 ervas de proteção e como usar cada uma.

Cada erva tem uma vibração própria, ligada a intenções como limpeza energética, proteção espiritual, equilíbrio emocional e renovação de energia.

Essas ervas podem ser usadas tanto em níveis sutis quanto mais concretos. Podem ajudar a renovar a energia de um espaço, tirando dele o que está estagnado, e também a trazer mais paz e equilíbrio para o dia a dia.

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Quais são as 7 ervas de proteção

1. Arruda

Muito conhecida pela proteção, a Arruda é uma escolha popular para afastar energias negativas. Também é usada contra o vampirismo energético e a inveja, o famoso olho gordo.

2. Guiné

Usada em práticas de limpeza energética, a Guiné tem uma energia cortante, usada para afastar o baixo astral. Por isso, é indicada para ambientes carregados e emoções pesadas, e é vista como uma erva que abre caminhos.

3. Eucalipto

O Eucalipto é usado para purificações profundas, principalmente para limpar espaços de energias negativas persistentes. Na tradição, também é associado a fechar portais negativos.

Além da forma natural ou seca, o óleo essencial de eucalipto também pode ser usado.

4. Erva-doce

Conhecida pela energia calmante, a Erva-doce é associada à tranquilidade e a um sono mais sereno. Sua energia também é ligada a ajudar a digerir situações difíceis.

5. Camomila

A Camomila é associada à calma e a um ambiente mais tranquilo. Também é ligada à paciência e à boa comunicação.

6. Alfazema (Lavanda)

A Alfazema, ou Lavanda, é apreciada pela harmonização e pelo equilíbrio das emoções. É uma erva maternal, de acolhimento. Não à toa, o óleo essencial de lavanda é um dos mais usados no mundo.

7. Alecrim

Revigorante, o Alecrim é associado à concentração e à disposição. Também é ligado à alegria, tanto que é chamado de “alegrim”.

7 formas de usar as 7 ervas de proteção

Ao usar ervas secas, naturais ou em óleo essencial, vale agradecer à natureza e à energia daquela planta. E despertar as ervas no preparo pode deixar o uso ainda mais intencional.

Veja as possibilidades:

Banho de ervas: uma das formas mais tradicionais de usar essas ervas é no banho de limpeza, para purificar o corpo e a mente.

uma das formas mais tradicionais de usar essas ervas é no banho de limpeza, para purificar o corpo e a mente. Limpeza da casa: a casa reflete a nossa energia, por isso vale limpar a energia negativa da sua casa de tempos em tempos.

a casa reflete a nossa energia, por isso vale de tempos em tempos. Escalda-pés: mergulhar os pés na água com as ervas ajuda no aterramento, a conexão com a terra, e traz relaxamento.

ajuda no aterramento, a conexão com a terra, e traz relaxamento. Defumação: queimar as ervas num ritual de defumação, com intenção, pode limpar um espaço e renovar a energia do ambiente.

queimar as ervas num ritual de defumação, com intenção, pode limpar um espaço e renovar a energia do ambiente. Sachês e amuletos: colocar ervas secas em sachês e carregar com você pode funcionar como uma proteção contínua.

colocar ervas secas em sachês e carregar com você pode funcionar como uma proteção contínua. Difusores: usar óleos essenciais dessas ervas em difusores pode deixar o ambiente mais agradável e acolhedor.

usar dessas ervas em difusores pode deixar o ambiente mais agradável e acolhedor. Chás: camomila, erva-doce e alecrim são tradicionalmente usados em chás. Arruda e guiné, não: elas ficam só para uso externo, como banho, defumação e sachês.

Se você está grávida, amamentando, usa algum remédio ou tem dúvida, converse com um médico antes de usar ervas, principalmente em chás e banhos.

Da ancestralidade para a sua casa

A natureza e a espiritualidade mostram há milhares de anos que podemos contar com as plantas para o nosso bem-estar.

Arruda, Guiné, Eucalipto, Erva-doce, Camomila, Alfazema e Alecrim são aliadas de quem busca proteção, purificação e equilíbrio. Trazer essas ervas para a rotina pode ser um jeito bonito de se conectar com a sabedoria da natureza.

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Perguntas frequentes