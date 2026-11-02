Como cada signo lida com a morte e o luto, segundo a Casa 8 do Mapa Astral

No Dia de Finados, muita gente visita quem partiu, acende uma vela ou passa o dia lembrando histórias. E cada pessoa vive essa data, e a perda em si, de um jeito diferente.

Tem quem chore, quem silencie, quem prefira se ocupar e quem aja como se nada tivesse acontecido. Para a Astrologia, uma pista sobre esse jeito está na Casa 8 do Mapa Astral, a área que fala de morte, perdas e transformações.

Descubra no Mapa Astral grátis qual signo está na sua Casa 8

A morte no Mapa Astral

O Mapa Astral é uma mandala dividida em 12 partes, as casas astrológicas. Cada casa fala de uma área da vida, e o signo que está nela mostra o jeito como você vive esse tema.

A morte mora na Casa 8. Além dela, essa casa fala de heranças, regeneração, transformação, sexualidade, intimidade e bens compartilhados. Também está ligada ao que é oculto e aos tabus.

Entender o signo da sua Casa 8 não prevê nada sobre a morte. O que ele mostra é o seu jeito de atravessar perdas e grandes mudanças, e isso já ajuda muito no luto.

Como encontrar o signo da Casa 8

Faça o seu Mapa Astral grátis no Personare. No Perfil Astrológico, selecione a opção “Casas astrológicas”. Veja qual signo está ao lado da Casa 8. Volte aqui e leia o texto do seu signo.

Como cada signo lida com a morte

Áries na Casa 8

Quem tem Áries na Casa 8 enfrenta a morte com uma curiosidade intensa e uma vontade de entender o que está oculto. Pode buscar controle sobre as circunstâncias e até sentir atração por situações arriscadas. A morte é vista quase como uma batalha, encarada de frente.

Touro na Casa 8

Touro na Casa 8 lida com a morte de forma prática e estável. Tende a se concentrar no que a perda muda na estabilidade financeira e emocional. Busca conforto e segurança mesmo nas transformações mais profundas e vê a morte como parte do ciclo natural da vida.

Gêmeos na Casa 8

Quem tem Gêmeos na Casa 8 encara a morte com curiosidade intelectual. Gosta de questionar os mistérios da vida e do que vem depois dela. Conversar sobre o assunto é essencial, e o consolo pode vir de compartilhar ideias.

Câncer na Casa 8

Câncer na Casa 8 vive a morte com grande intensidade emocional. Pode ter uma conexão profunda com os ancestrais e com o mundo espiritual. A perda costuma ser um momento de introspecção, muitas vezes acompanhado de intuições.

Leão na Casa 8

Leão na Casa 8 vê a morte como uma passagem que merece ser marcada com dignidade e respeito. A ideia de deixar um legado costuma ser importante, e a perda pode virar um momento de transformar o orgulho.

Virgem na Casa 8

Com Virgem na Casa 8, a tendência é analisar e organizar as questões ligadas à morte. Busca entender os processos e pode ser cuidadoso com heranças e finanças. A morte é vista como uma transição que precisa ser bem cuidada.

Libra na Casa 8

Libra na Casa 8 lida com a morte buscando equilíbrio e harmonia. Tende a se concentrar no que a perda muda nas relações e parcerias, e valoriza a ética e a justiça mesmo em momentos de crise.

Escorpião na Casa 8

Escorpião na Casa 8 tem uma conexão natural com a morte e a regeneração. Encara a perda como uma transformação poderosa e inevitável e pode ter uma compreensão intuitiva do ciclo de vida e morte, usando isso para se renovar.

Sagitário na Casa 8

Sagitário na Casa 8 vê a morte como uma jornada espiritual e uma oportunidade de crescimento. Prefere focar nas lições e no sentido que a experiência traz e tende a atravessar as perdas com otimismo.

Capricórnio na Casa 8

Capricórnio na Casa 8 lida com a morte de forma prática e responsável. Pode ver a perda como um desafio a ser superado, com foco em estrutura e segurança. A transformação, para essa Casa 8, pede disciplina e planejamento.

Aquário na Casa 8

Aquário na Casa 8 encara a morte com uma perspectiva pouco convencional. Pode ver a perda como uma libertação e uma chance para mudanças profundas, sem abrir mão da independência.

Peixes na Casa 8

Peixes na Casa 8 sente a morte de forma intuitiva e espiritual. Pode ver a morte como uma passagem para outra dimensão e aceitar as transformações com serenidade.

O luto não precisa ser vivido sozinho

Entender o seu jeito de viver a perda também ajuda a olhar com mais cuidado para o jeito dos outros. Aquela reação que parece fria ou estranha em alguém que está sofrendo pode ser só um mecanismo de proteção.

Enfrentar o luto sozinho parece uma boa opção, mas a dor tende a ficar mais leve quando é compartilhada. Além de conversar com a família e os amigos, vale procurar ajuda profissional, seja na psicoterapia, seja nas terapias integrativas.

Veja como retomar a vida depois de passar por uma perda

Perguntas frequentes