Outono: quando começa e o que acontece com o seu corpo, segundo a Medicina Chinesa

O Outono começa todo ano por volta de 20 de março, junto com o início do Ano Novo Astrológico, marcando uma transição energética que vai muito além das mudanças climáticas.
Mesmo no Brasil, onde as estações são menos marcadas, o organismo sente essa virada. E, segundo a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), o corpo dá sinais claros, se você souber ouvir.
Neste artigo, você encontra tudo o que precisa saber para atravessar o outono com mais saúde, imunidade fortalecida e equilíbrio emocional.
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Quando começa e quando termina o Outono?
No Brasil, o Outono começa no Equinócio de Outono, por volta de 20 de março, e termina no Solstício de Inverno, por volta de 21 de junho. As datas e os horários mudam um pouco de um ano para o outro. Confira (horário de Brasília):
|Outono
|Começa
|Termina
|2027
|20 de março de 2027, às 17h24
|21 de junho de 2027, às 11h10
|2028
|19 de março de 2028, às 23h17
|20 de junho de 2028, às 17h01
|2029
|20 de março de 2029, às 5h02
|20 de junho de 2029, às 22h48
Ou seja, o Outono dura cerca de 93 dias, um pouco mais de três meses.
O que acontece no início do Outono?
No Equinócio de Outono, o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. É também o instante em que o Sol entra em Áries e se inicia o Ano Novo Astrológico. A partir daí, os dias vão ficando mais curtos no Hemisfério Sul.
O que acontece no fim do Outono?
O Outono termina no Solstício de Inverno, a noite mais longa do ano no Hemisfério Sul. É também o momento em que o Sol entra no signo de Câncer.
Por que o outono exige atenção especial à saúde?
Na Medicina Tradicional Chinesa, o outono está ligado ao elemento Metal, que governa os pulmões e o intestino grosso. Esses órgãos têm papéis centrais:
- Auxiliar nos processos de eliminação física e emocional
- Regular a respiração e o Qi (energia vital)
- Proteger o corpo contra agentes externos
- Fortalecer o sistema imunológico
Por isso, o Outono é considerado uma das estações mais importantes para a saúde preventiva na visão da MTC.
Por que ficamos mais doentes no outono?
O aumento de gripes e resfriados nessa época não é coincidência. A estação reúne uma combinação de fatores que tendem a reduzir a imunidade:
- Oscilações de temperatura ao longo do dia
- Mudanças na umidade do ar
- Maior permanência em ambientes fechados
- Circulação de vírus respiratórios
- Queda natural da energia vital do corpo
Mas existe um fator frequentemente ignorado: o emocional. Na MTC, o pulmão está diretamente associado à tristeza. Emoções não processadas podem enfraquecer o sistema respiratório e abrir espaço para doenças.
Entenda aqui o Significado energético do Pulmão e causas de problemas
Como o outono se manifesta em cada região do Brasil
O Brasil é continental, e o outono se apresenta de formas bem diferentes dependendo de onde você mora.
Norte e Nordeste: umidade e alergias
Nessas regiões, o outono tende a ser mais úmido, com aumento das chuvas. Isso pode favorecer:
- Proliferação de mofo e ácaros
- Alergias respiratórias
- Sensação de peso no corpo e cansaço persistente
Na visão da MTC, esse cenário gera acúmulo de umidade interna, o que pode enfraquecer o Pulmão e dificultar a circulação do Qi.
Sudeste e Centro-Oeste: ar seco e vias respiratórias
Aqui, o outono marca a transição para um clima mais seco. Os principais efeitos costumam incluir:
- Ressecamento das vias respiratórias
- Irritação na garganta e tosse seca
- Maior vulnerabilidade a vírus
A baixa umidade prejudica a proteção natural do organismo, tornando o corpo mais suscetível a infecções.
Sul: frio antecipado e circulação reduzida
No Sul, o outono já chega com características próximas do inverno. Isso tende a gerar:
- Queda de temperatura e ambientes mais fechados
- Redução da circulação energética
- Maior risco de doenças respiratórias
A relação entre pulmão, imunidade e emoções no outono
Na Medicina Chinesa, o pulmão é o “guardião da energia defensiva” do corpo. É ele que regula a entrada e saída do Qi e protege o organismo contra vento, frio e umidade.
Quando o pulmão está em desequilíbrio, podem surgir:
- Gripes frequentes e falta de ar
- Tosse e pele sensível
- Tristeza, melancolia e ansiedade
Cuidar do pulmão no outono é, portanto, cuidar da saúde em sentido amplo: físico e emocional.
Acupuntura no outono: prevenção e fortalecimento da imunidade
A Acupuntura é uma das ferramentas mais eficazes da Medicina Chinesa para o cuidado sazonal. E ela vai muito além do tratamento de doenças: sua função preventiva é igualmente poderosa.
Entre os principais benefícios da Acupuntura no outono:
- Fortalecimento do sistema imunológico
- Equilíbrio da energia dos pulmões
- Redução de alergias respiratórias
- Prevenção de gripes e resfriados
- Regulação emocional, especialmente tristeza e ansiedade
Ao estimular pontos específicos, como o Feishu (relacionado aos pulmões), a Acupuntura ajuda o organismo a se manter em equilíbrio mesmo diante das mudanças climáticas.
Moxabustão: aliada contra frio e umidade
A Moxabustão (ou Moxaterapia) é uma técnica complementar que utiliza calor terapêutico gerado pela combustão de ervas do gênero Artemisia. É especialmente indicada no outono porque pode ajudar a:
- Aquecer o organismo internamente
- Eliminar frio e umidade acumulados
- Fortalecer a energia vital
- Proteger o sistema respiratório
Essa prática tende a ser muito eficaz em regiões mais úmidas ou com queda acentuada de temperatura.
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Dicas práticas para fortalecer a imunidade no outono
Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença na sua saúde durante essa estação. Confira as principais recomendações da Medicina Tradicional Chinesa:
Alimentação que apoia o Metal
- Prefira alimentos cozidos e mornos
- Inclua sopas, caldos, raízes, maçã e pera
- Evite excesso de alimentos crus e gelados
- Temperos como gengibre e canela auxiliam na circulação do Qi
- Chás de raiz de lótus, cúrcuma e camomila são boas opções terapêuticas
Cuidados com a respiração
- Pratique respiração consciente e abdominal diariamente
- Evite exposição direta ao ar frio
- Mantenha ambientes ventilados, mas sem correntes de ar intensas
- Proteja o pescoço com lenços ou cachecóis. Na MTC, essa área é considerada uma via de entrada para energias que podem fragilizar o sistema respiratório
Escalda-pés terapêutico
O escalda-pés é uma ótima prática de Outono! Simples e muito eficiente. Use:
- Água morna
- Sal grosso
- Gengibre ralado
Ajuda a relaxar, melhorar a circulação e fortalecer o corpo de forma acessível.
Equilíbrio emocional
O cuidado com as emoções é parte essencial da saúde no outono. Algumas práticas que podem apoiar esse processo:
- Meditação e exercícios de respiração profunda (sugiro muito a meditação dos corações gêmeos)
- Reiki e Cura Prânica
- Registro de sentimentos e autorreflexão
- Qi Gong e Tai Chi, para integrar corpo e mente e estimular os meridianos
Quando buscar apoio terapêutico no outono?
Se você percebe com frequência algum desses sinais, esse pode ser o momento de buscar cuidado especializado:
- Gripes repetidas ou baixa imunidade constante
- Cansaço persistente sem causa aparente
- Problemas respiratórios recorrentes
- Oscilações emocionais intensas
A Acupuntura, a Cura Prânica e outras terapias integrativas atuam de forma preventiva e profunda, ajudando o organismo a se reorganizar e recuperar o equilíbrio natural.
Conclusão: Outono como convite ao autocuidado
O Outono não é apenas uma estação de riscos à saúde, é também uma oportunidade de transformação.
A Medicina Tradicional Chinesa nos lembra que respeitar os ciclos da natureza é respeitar o próprio corpo. Desacelerar, nutrir o Qi, cuidar dos pulmões e acolher as emoções são práticas que preparam o organismo para atravessar o inverno com mais vitalidade.
Permita-se sentir, meditar, cuidar e, sobretudo, reconectar com a sua essência.
Acompanhe o Calendário Astrológico e planeje seus cuidados em sintonia com os ciclos do ano.
FAQ: perguntas frequentes sobre o outono e saúde
Quando começa o outono? O outono começa por volta de 20 de março (em 2027, no dia 20, às 17h24, pelo horário de Brasília), com a entrada do Sol em Áries, marcando também o início do Ano Novo Astrológico.
Quando termina o outono? O outono termina por volta de 21 de junho, no Solstício de Inverno. Em 2027, a data é 21 de junho, às 11h10, pelo horário de Brasília.
Por que ficamos mais doentes no outono? A combinação de oscilações de temperatura, ar mais seco ou úmido (dependendo da região), maior tempo em ambientes fechados e queda natural da energia vital tende a reduzir a imunidade nessa estação.
O que a Medicina Tradicional Chinesa recomenda para o outono? A MTC indica Acupuntura preventiva, Moxabustão, alimentação quente e cozida, escalda-pés, práticas de Meditação e Qi Gong, além de atenção ao cuidado emocional, especialmente com sentimentos de tristeza.
O emocional realmente influencia a imunidade no outono? Na visão da MTC, sim. O pulmão está associado à tristeza, e emoções não processadas podem enfraquecer o sistema respiratório, reduzindo as defesas naturais do organismo.
A Acupuntura pode ser feita de forma preventiva? Sim. A Acupuntura não serve apenas para tratar doenças já instaladas. Usada de forma preventiva no outono, ela pode ajudar a equilibrar a energia dos pulmões, fortalecer a imunidade e preparar o corpo para os meses mais frios.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Eric Flor
Eric Flor é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos online e presenciais em João Pessoa com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e Pranic Healing (Cura Prânica) na promoção de saúde em todos níveis, equilíbrio e bem-estar.
ericflorfrancisco@gmail.com
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