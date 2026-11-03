Outono: quando começa e o que acontece com o seu corpo, segundo a Medicina Chinesa

O Outono começa todo ano por volta de 20 de março, junto com o início do Ano Novo Astrológico, marcando uma transição energética que vai muito além das mudanças climáticas.

Mesmo no Brasil, onde as estações são menos marcadas, o organismo sente essa virada. E, segundo a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), o corpo dá sinais claros, se você souber ouvir.

Neste artigo, você encontra tudo o que precisa saber para atravessar o outono com mais saúde, imunidade fortalecida e equilíbrio emocional.

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Quando começa e quando termina o Outono?

No Brasil, o Outono começa no Equinócio de Outono, por volta de 20 de março, e termina no Solstício de Inverno, por volta de 21 de junho. As datas e os horários mudam um pouco de um ano para o outro. Confira (horário de Brasília):

Outono Começa Termina 2027 20 de março de 2027, às 17h24 21 de junho de 2027, às 11h10 2028 19 de março de 2028, às 23h17 20 de junho de 2028, às 17h01 2029 20 de março de 2029, às 5h02 20 de junho de 2029, às 22h48

Ou seja, o Outono dura cerca de 93 dias, um pouco mais de três meses.

O que acontece no início do Outono?

No Equinócio de Outono, o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. É também o instante em que o Sol entra em Áries e se inicia o Ano Novo Astrológico. A partir daí, os dias vão ficando mais curtos no Hemisfério Sul.

O que acontece no fim do Outono?

O Outono termina no Solstício de Inverno, a noite mais longa do ano no Hemisfério Sul. É também o momento em que o Sol entra no signo de Câncer.

Por que o outono exige atenção especial à saúde?

Na Medicina Tradicional Chinesa, o outono está ligado ao elemento Metal, que governa os pulmões e o intestino grosso. Esses órgãos têm papéis centrais:

Auxiliar nos processos de eliminação física e emocional

Regular a respiração e o Qi (energia vital)

Proteger o corpo contra agentes externos

Fortalecer o sistema imunológico

Por isso, o Outono é considerado uma das estações mais importantes para a saúde preventiva na visão da MTC.

Por que ficamos mais doentes no outono?

O aumento de gripes e resfriados nessa época não é coincidência. A estação reúne uma combinação de fatores que tendem a reduzir a imunidade:

Oscilações de temperatura ao longo do dia

Mudanças na umidade do ar

Maior permanência em ambientes fechados

Circulação de vírus respiratórios

Queda natural da energia vital do corpo

Mas existe um fator frequentemente ignorado: o emocional. Na MTC, o pulmão está diretamente associado à tristeza. Emoções não processadas podem enfraquecer o sistema respiratório e abrir espaço para doenças.

Entenda aqui o Significado energético do Pulmão e causas de problemas

Como o outono se manifesta em cada região do Brasil

O Brasil é continental, e o outono se apresenta de formas bem diferentes dependendo de onde você mora.

Norte e Nordeste: umidade e alergias

Nessas regiões, o outono tende a ser mais úmido, com aumento das chuvas. Isso pode favorecer:

Proliferação de mofo e ácaros

Alergias respiratórias

Sensação de peso no corpo e cansaço persistente

Na visão da MTC, esse cenário gera acúmulo de umidade interna, o que pode enfraquecer o Pulmão e dificultar a circulação do Qi.

Sudeste e Centro-Oeste: ar seco e vias respiratórias

Aqui, o outono marca a transição para um clima mais seco. Os principais efeitos costumam incluir:

Ressecamento das vias respiratórias

Irritação na garganta e tosse seca

Maior vulnerabilidade a vírus

A baixa umidade prejudica a proteção natural do organismo, tornando o corpo mais suscetível a infecções.

Sul: frio antecipado e circulação reduzida

No Sul, o outono já chega com características próximas do inverno. Isso tende a gerar:

Queda de temperatura e ambientes mais fechados

Redução da circulação energética

Maior risco de doenças respiratórias

A relação entre pulmão, imunidade e emoções no outono

Na Medicina Chinesa, o pulmão é o “guardião da energia defensiva” do corpo. É ele que regula a entrada e saída do Qi e protege o organismo contra vento, frio e umidade.

Quando o pulmão está em desequilíbrio, podem surgir:

Gripes frequentes e falta de ar

Tosse e pele sensível

Tristeza, melancolia e ansiedade

Cuidar do pulmão no outono é, portanto, cuidar da saúde em sentido amplo: físico e emocional.

Acupuntura no outono: prevenção e fortalecimento da imunidade

A Acupuntura é uma das ferramentas mais eficazes da Medicina Chinesa para o cuidado sazonal. E ela vai muito além do tratamento de doenças: sua função preventiva é igualmente poderosa.

Entre os principais benefícios da Acupuntura no outono:

Fortalecimento do sistema imunológico

Equilíbrio da energia dos pulmões

Redução de alergias respiratórias

Prevenção de gripes e resfriados

Regulação emocional, especialmente tristeza e ansiedade

Ao estimular pontos específicos, como o Feishu (relacionado aos pulmões), a Acupuntura ajuda o organismo a se manter em equilíbrio mesmo diante das mudanças climáticas.

Moxabustão: aliada contra frio e umidade

A Moxabustão (ou Moxaterapia) é uma técnica complementar que utiliza calor terapêutico gerado pela combustão de ervas do gênero Artemisia. É especialmente indicada no outono porque pode ajudar a:

Aquecer o organismo internamente

Eliminar frio e umidade acumulados

Fortalecer a energia vital

Proteger o sistema respiratório

Essa prática tende a ser muito eficaz em regiões mais úmidas ou com queda acentuada de temperatura.

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Dicas práticas para fortalecer a imunidade no outono

Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença na sua saúde durante essa estação. Confira as principais recomendações da Medicina Tradicional Chinesa:

Alimentação que apoia o Metal

Prefira alimentos cozidos e mornos

Inclua sopas, caldos, raízes, maçã e pera

Evite excesso de alimentos crus e gelados

Temperos como gengibre e canela auxiliam na circulação do Qi

Chás de raiz de lótus, cúrcuma e camomila são boas opções terapêuticas

Cuidados com a respiração

Pratique respiração consciente e abdominal diariamente

Evite exposição direta ao ar frio

Mantenha ambientes ventilados, mas sem correntes de ar intensas

Proteja o pescoço com lenços ou cachecóis. Na MTC, essa área é considerada uma via de entrada para energias que podem fragilizar o sistema respiratório

Escalda-pés terapêutico

O escalda-pés é uma ótima prática de Outono! Simples e muito eficiente. Use:

Água morna

Sal grosso

Gengibre ralado

Ajuda a relaxar, melhorar a circulação e fortalecer o corpo de forma acessível.

Equilíbrio emocional

O cuidado com as emoções é parte essencial da saúde no outono. Algumas práticas que podem apoiar esse processo:

Meditação e exercícios de respiração profunda (sugiro muito a meditação dos corações gêmeos )

e exercícios de respiração profunda (sugiro muito a ) Reiki e Cura Prânica

e Cura Prânica Registro de sentimentos e autorreflexão

Qi Gong e Tai Chi, para integrar corpo e mente e estimular os meridianos

Quando buscar apoio terapêutico no outono?

Se você percebe com frequência algum desses sinais, esse pode ser o momento de buscar cuidado especializado:

Gripes repetidas ou baixa imunidade constante

Cansaço persistente sem causa aparente

Problemas respiratórios recorrentes

Oscilações emocionais intensas

A Acupuntura, a Cura Prânica e outras terapias integrativas atuam de forma preventiva e profunda, ajudando o organismo a se reorganizar e recuperar o equilíbrio natural.

Conclusão: Outono como convite ao autocuidado

O Outono não é apenas uma estação de riscos à saúde, é também uma oportunidade de transformação.

A Medicina Tradicional Chinesa nos lembra que respeitar os ciclos da natureza é respeitar o próprio corpo. Desacelerar, nutrir o Qi, cuidar dos pulmões e acolher as emoções são práticas que preparam o organismo para atravessar o inverno com mais vitalidade.

Permita-se sentir, meditar, cuidar e, sobretudo, reconectar com a sua essência.

Acompanhe o Calendário Astrológico e planeje seus cuidados em sintonia com os ciclos do ano.

FAQ: perguntas frequentes sobre o outono e saúde

Quando começa o outono? O outono começa por volta de 20 de março (em 2027, no dia 20, às 17h24, pelo horário de Brasília), com a entrada do Sol em Áries, marcando também o início do Ano Novo Astrológico.

Quando termina o outono? O outono termina por volta de 21 de junho, no Solstício de Inverno. Em 2027, a data é 21 de junho, às 11h10, pelo horário de Brasília.

Por que ficamos mais doentes no outono? A combinação de oscilações de temperatura, ar mais seco ou úmido (dependendo da região), maior tempo em ambientes fechados e queda natural da energia vital tende a reduzir a imunidade nessa estação.

O que a Medicina Tradicional Chinesa recomenda para o outono? A MTC indica Acupuntura preventiva, Moxabustão, alimentação quente e cozida, escalda-pés, práticas de Meditação e Qi Gong, além de atenção ao cuidado emocional, especialmente com sentimentos de tristeza.

O emocional realmente influencia a imunidade no outono? Na visão da MTC, sim. O pulmão está associado à tristeza, e emoções não processadas podem enfraquecer o sistema respiratório, reduzindo as defesas naturais do organismo.

A Acupuntura pode ser feita de forma preventiva? Sim. A Acupuntura não serve apenas para tratar doenças já instaladas. Usada de forma preventiva no outono, ela pode ajudar a equilibrar a energia dos pulmões, fortalecer a imunidade e preparar o corpo para os meses mais frios.

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Eric Flor

Eric Flor é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos online e presenciais em João Pessoa com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e Pranic Healing (Cura Prânica) na promoção de saúde em todos níveis, equilíbrio e bem-estar.

ericflorfrancisco@gmail.com

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