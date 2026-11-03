Sasha Meneghel grávida: a Numerologia previu para 2026 e o que 2027 reserva para ela

Sasha Meneghel anunciou nesta quinta-feira (29) que está grávida do primeiro filho com João Lucas. E a Numerologia já tinha dado essa pista. No fim de 2025, nas previsões para os famosos em 2026, escrevi que, no Ano Pessoal 9, a Sasha “pode ser mãe neste período”.

No mesmo texto, a previsão para a Xuxa terminava assim: “pode se tornar vovó em 2026”.

Descubra no Mapa do Ano 2027 o que o seu próximo ciclo reserva para o amor, a família e a carreira

O que a Numerologia previu para 2026

Para a Sasha, a previsão era de um ano intenso e de experiências marcantes. Entre abril e setembro, mais responsabilidades profissionais e um novo nível de reconhecimento.

E, além disso, a possibilidade de ser mãe. O fim do ano, de outubro a dezembro, trazia “uma experiência inédita”.

Trecho da previsão para Sasha Meneghel

Até poucas semanas atrás, essa parte da previsão ainda não tinha se confirmado. Num balanço que fiz em outubro, a gravidez da Sasha aparecia na lista do que não tinha acontecido.

Mas o último trimestre do ano costuma guardar surpresas, e a notícia veio agora.

O 2026 da Sasha, trimestre a trimestre

O Ano Pessoal mostra a energia que cada pessoa vive de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Dentro dele, cada trimestre tem um número próprio, que detalha o clima de cada fase.

Em 2026, a Sasha vive um Ano Pessoal 9, o último de um ciclo de nove anos. No Mapa do Ano dela, é um ano para colocar pontos finais no que não satisfaz mais e para realizar grandes sonhos.

Janeiro a março (9, Renovação): fase de encerrar etapas e deixar ir o que precisava ser concluído.

fase de encerrar etapas e deixar ir o que precisava ser concluído. Abril a junho e julho a setembro (8, Força Realizadora): dois trimestres seguidos de foco em trabalho, resultados e reconhecimento.

dois trimestres seguidos de foco em trabalho, resultados e reconhecimento. Outubro a dezembro (1, Autoconfiança): o 1 simboliza a fertilização e o universo infantil. No Mapa do Ano da Sasha, esse trimestre indicava que a novidade do período poderia ser o nascimento de uma criança na família.

O anúncio da gravidez veio justamente em outubro.

A Xuxa vovó também estava lá

Para a Xuxa, em Ano Pessoal 4, a previsão falava de muito trabalho em equipe, com a turnê de despedida, e da possibilidade de se tornar avó. O trabalho já tinha se confirmado com a turnê, que estreou em julho. A parte de virar avó era a que faltava.

Trecho da previsão para Xuxa

O que 2027 reserva para a Sasha

Em 2027, a Sasha entra no Ano Pessoal 1, o começo de um novo ciclo de nove anos. O 1 é o número da autoconfiança, da independência e dos novos projetos. É também um dos números mais férteis da Numerologia.

As cores do ano dela são o vermelho e o laranja.

Janeiro a março (1): um ano novo de verdade

Com o 1 no ano e no trimestre, os primeiros meses são de começar uma nova fase com coragem. No amor, a vontade é de renovar a relação e sair da rotina. Na carreira, novos desafios e mais iniciativa.

Abril a junho (9): transição

O 9 pede concluir pendências para abrir espaço para o novo. É uma fase de se doar mais à família e de soltar hábitos que deixavam a pessoa dependente da proteção dos pais.

Julho a setembro (1): família em destaque

As novidades se voltam para a vida familiar. No Mapa do Ano dela, uma delas pode ser o nascimento de uma criança na família. Projetos que impliquem um novo ciclo dentro de casa ficam em harmonia com o momento.

Outubro a dezembro (3): crianças por perto e brilho no trabalho

O 3 se soma ao 1, e os dois são ligados ao universo infantil. O período favorece passeios, brincadeiras e uma vida social mais ativa com crianças. No trabalho, a tendência é de mais destaque e reconhecimento.

O pano de fundo: o Ano Universal 2

Como 2027 é um Ano Universal 2, o ano da parceria para todo mundo, o Ano Pessoal 1 da Sasha une o impulso de começar algo novo a um clima que valoriza a cooperação. Os novos começos tendem a render mais com o apoio de quem está perto, seja o par, a família ou uma parceria profissional.

No amor, o Mapa do Ano dela indica que a decisão de expandir a família também pode ganhar força nesse ciclo.

E o seu Ano Pessoal em 2027?

Cada pessoa vive um Ano Pessoal diferente, de acordo com a data de nascimento. Ele mostra as oportunidades, os desafios e o clima de cada trimestre, no amor, na carreira e na família.

Veja as previsões do Ano Pessoal 2027 para cada número, de 1 a 9

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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