Quais signos terão mais sorte em novembro de 2026?

Novembro de 2026 tem duas fases. Na primeira quinzena, terminam duas retrogradações importantes: Mercúrio e Vênus ficam diretos no dia 13. Ao mesmo tempo, Marte e Júpiter se encontram em Leão, em uma conjunção exata no dia 16, que traz impulso, coragem e oportunidades de crescimento.
Por isso, alguns signos entram no mês com o vento a favor, enquanto outros têm mais revisões pela frente. Aqui você encontra quais signos terão mais sorte, com base no Horóscopo de novembro de 2026, e conselhos para todo o zodíaco aproveitar as tendências do mês.
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Sorte alta: o mês favorece quem age
Leão
Leão é o grande nome de novembro. Marte e Júpiter se encontram no signo de Leão e favorecem autoconfiança, iniciativa e disposição para ocupar espaço.
A primeira quinzena é propícia para apresentar uma proposta, lançar um projeto, se candidatar a uma oportunidade ou renovar a própria imagem. Só vale cuidar do orgulho entre os dias 13 e 21, quando o Sol tensiona esse encontro.
Sagitário
Para o signo de Sagitário, o mês amplia horizontes. Marte e Júpiter, regente do signo, passam juntos pela área dos estudos e das viagens longas, favorecendo começar um curso, planejar uma viagem ou aceitar um convite desafiador.
No dia 22, o Sol entra em Sagitário e começa o ciclo de aniversário, com mais vitalidade e vontade de explorar. Vale fazer a Revolução Solar para ver as tendências do próximo ano pessoal.
Câncer
Novembro coloca o dinheiro em evidência para o signo de Câncer. Marte e Júpiter seguem juntos na área das finanças, e a primeira quinzena é promissora para negociar um aumento, rever preços ou tirar do papel um projeto remunerado.
A partir do dia 14, com Vênus direto na área do lar, o ambiente doméstico tende a ficar mais leve.
Libra
Para o signo de Libra, o mês favorece uma reconexão consigo. Vênus, regente do signo, fica em Libra e volta ao movimento direto no dia 13, quando a confiança e o poder de atração tendem a se fortalecer.
Marte e Júpiter, na área das amizades, favorecem convites, encontros e projetos coletivos. E uma amizade também pode ganhar contornos românticos.
Sorte média: bom potencial, mas exige atenção
Áries
Para o signo de Áries, novembro traz a chance de recuperar o prazer. Marte, regente do signo, se encontra com Júpiter na área da criatividade, o que favorece um trabalho autoral ou a iniciativa no amor.
A atenção fica para a primeira quinzena: com Vênus retrógrado até o dia 13, as relações pedem conversas cuidadosas antes de avançar.
Gêmeos
Marte e Júpiter movimentam a comunicação do signo de Gêmeos, e estudos, negociações e viagens curtas ganham impulso.
Mas Mercúrio, regente do signo, segue retrógrado até o dia 13, e a Superlua Cheia em Gêmeos, no dia 24, pode trazer notícias inesperadas. Vale esperar a poeira baixar antes de decidir.
Escorpião
O signo de Escorpião vive uma virada, com renovação pessoal e visibilidade na carreira. A Lua Nova no signo, no dia 9, abre espaço para definir intenções.
O ponto de atenção é o Mercúrio retrógrado em Escorpião até o dia 13, e as cobranças profissionais, que podem aumentar entre os dias 13 e 21.
Virgem
Para o signo de Virgem, novembro começa com recolhimento e termina com ação. Até o dia 25, é tempo de concluir pendências e desacelerar.
No dia 25, Marte entra em Virgem e deve ficar no signo por mais tempo que o habitual, trazendo mais coragem para iniciar projetos e estabelecer limites.
Sorte baixa: mês de revisão e amadurecimento
Touro
Para o signo de Touro, o principal foco de tensão está em casa. Marte e Júpiter atravessam juntos a área familiar, e entre os dias 13 e 21 demandas domésticas podem bater de frente com as expectativas de parceiros.
O conselho é combinar responsabilidades e conferir os detalhes de acordos antes de fechar qualquer coisa.
Aquário
Para o signo de Aquário, as tensões nos relacionamentos chegam ao ponto máximo, com Marte e Júpiter em oposição ao signo.
Entre os dias 13 e 21, as exigências profissionais se somam às pessoais. A boa notícia é que, no dia 25, Marte deixa a oposição, e a disposição tende a voltar.
Capricórnio
Novembro pede ao signo de Capricórnio uma revisão das estratégias profissionais. A segunda quinzena favorece negociar com mais flexibilidade.
Saturno, regente do signo, segue retrógrado na área do lar, e decisões sobre imóveis ou mudanças merecem uma segunda análise.
Peixes
Para o signo de Peixes, o foco está nas tarefas práticas, e a carga de trabalho tende a aumentar. Vale reservar descanso com antecedência.
No dia 25, Marte entra na área dos relacionamentos, e parceiros podem se mostrar mais impacientes. Expresse os seus limites com clareza.
Como aproveitar a sorte de novembro
A recomendação para todos os signos é usar a primeira quinzena para revisar planos e avançar com mais segurança depois do dia 13, quando Mercúrio e Vênus ficam diretos. Veja as datas das fases da Lua no Calendário Lunar 2026.
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