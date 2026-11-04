Mercúrio fica direto, mas ainda não acabou: quando as coisas voltam a andar de vez

Você acordou com a sensação de que o dia está travado? Conversas que não chegam a lugar nenhum, tecnologia dando problema, decisões que parecem impossíveis de tomar…

Talvez seja o período estacionário ou a sombra de Mercúrio retrógrado.

Mercúrio fica direto em 13 de novembro, às 12h54, a 5°02′ de Escorpião. Mas o ciclo de Mercúrio retrógrado não termina no dia em que ele volta a andar.

Até 16/11, ele segue no período estacionário, quase parado no céu, retomando o movimento direto aos poucos.

Depois vem a sombra pós-retrógrada, que só termina quando ele volta ao grau em que a retrogradação começou, 20°58′ de Escorpião. Mercúrio só passa para Sagitário em 6 de dezembro.

Na Astrologia, Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, os acordos, os deslocamentos e a tecnologia. São esses os temas que pedem mais paciência até lá.

Veja pelo seu Ascendente em que área da sua vida Mercúrio retrógrado mexe

Mercúrio direto em Escorpião: as datas que importam agora

24/10, às 4h12: Mercúrio começa a retrogradar a 20°58′ de Escorpião.

Mercúrio começa a retrogradar a 20°58′ de Escorpião. 13/11, às 12h54: Mercúrio fica direto a 5°02′ de Escorpião. No mesmo dia, às 21h27, Vênus também fica direta , em Libra.

Mercúrio fica direto a 5°02′ de Escorpião. No mesmo dia, às 21h27, , em Libra. 13 a 16/11: estacionário de saída. Mercúrio ainda anda devagar, e as coisas tendem a demorar mais do que o esperado.

estacionário de saída. Mercúrio ainda anda devagar, e as coisas tendem a demorar mais do que o esperado. Depois de 16/11: sombra pós-retrógrada, até Mercúrio voltar aos 20°58′ de Escorpião. É a fase de tomar as decisões que ficaram paradas.

sombra pós-retrógrada, até Mercúrio voltar aos 20°58′ de Escorpião. É a fase de tomar as decisões que ficaram paradas. 06/12: Mercúrio entra em Sagitário.

Segundo a astróloga Márcia Fervienza, do Personare, este ciclo teve uma particularidade rara:

Vênus também ficou retrógrada durante boa parte dele, e os dois planetas encerram o movimento em 13 de novembro, com poucas horas de diferença.

Sentimento e conversa entraram em revisão ao mesmo tempo, e é por isso que tanta coisa do coração fica para ser resolvida agora.

Veja mais em Mercúrio retrógrado em Escorpião.

Primeiro: o que significa um planeta retrógrado?

Na Astrologia, dizemos que um planeta está retrógrado quando ele parece se mover “para trás” no céu, como se estivesse recuando.

Na prática, isso é uma ilusão de ótica causada pela diferença de velocidade entre os planetas e a Terra em suas órbitas ao redor do Sol.

É parecido com estar num trem que passa por outro trem mais lento: por um momento, parece que o outro trem está andando para trás, mesmo que os dois estejam indo na mesma direção.

Esse movimento aparente mexe, simbolicamente, com os temas que aquele planeta governa. No caso de Mercúrio, comunicação, contratos, tecnologia e viagens ficam mais sujeitos a confusões e revisões.

Para entender o fenômeno do começo, veja o guia o que é Mercúrio retrógrado.

O que é o período sombra de Mercúrio retrógrado?

O período de sombra é o ciclo completo que envolve a retrogradação, ele começa antes mesmo de Mercúrio retrogradar e termina depois que ele retoma o movimento normal.

Funciona assim: cada retrogradação de Mercúrio acontece dentro de uma faixa específica do zodíaco (imagine um trecho de estrada).

O período de sombra começa quando Mercúrio entra nessa faixa pela primeira vez, ainda em movimento direto, e só termina quando ele percorre esse mesmo trecho pela última vez, já em movimento normal.

O ciclo completo tem três etapas:

Sombra pré-retrógrada: Mercúrio percorre o trecho pela primeira vez, em movimento direto. Os temas que serão revistos durante a retrogradação já começam a aparecer de forma sutil, como um roteiro que se anuncia antes da peça começar.

Mercúrio percorre o trecho pela primeira vez, em movimento direto. Os temas que serão revistos durante a retrogradação já começam a aparecer de forma sutil, como um roteiro que se anuncia antes da peça começar. Retrogradação: Mercúrio “anda de ré” pelo mesmo trecho. É o momento de revisões, reavaliações e, às vezes, confusões. Evitar assinar contratos ou tomar decisões importantes é a recomendação clássica.

Mercúrio “anda de ré” pelo mesmo trecho. É o momento de revisões, reavaliações e, às vezes, confusões. Evitar assinar contratos ou tomar decisões importantes é a recomendação clássica. Sombra pós-retrógrada: Mercúrio percorre o trecho pela terceira e última vez, agora em movimento direto. É o momento de consolidar os aprendizados, tomar as decisões que ficaram paradas e fechar os ciclos abertos.

No total, o período de sombra dura cerca de 2 meses, bem mais do que a retrogradação em si, que dura cerca de 3 semanas.

O que é o período estacionário de Mercúrio?

Dentro do período de sombra, existe um momento ainda mais intenso: o período estacionário.

Antes de “virar” e começar a retrogradar, Mercúrio desacelera gradualmente, como um carro freando antes de parar. Nessa fase, ele parece quase parado no céu.

O mesmo acontece no final, quando ele retoma o movimento direto aos poucos.

Esses dois momentos de “quase parada” são o período estacionário, e cada um dura aproximadamente 2 a 3 dias:

Estacionário pré-retrógrado: Mercúrio perde velocidade até parar e “virar”. É a transição para a retrogradação.

Mercúrio perde velocidade até parar e “virar”. É a transição para a retrogradação. Estacionário pós-retrógrado: Mercúrio retoma o movimento direto, ainda de forma lenta. É a saída da retrogradação.

Pense assim: se a retrogradação é como dirigir de ré, o período estacionário é o momento em que o motorista freia, engata a marcha-ré e depois volta a acelerar. A transição em si pode ser a mais desconfortável.

Algumas correntes da Astrologia Clássica acreditam que um planeta estacionário ganha uma força especial, como se os temas que ele rege ficassem mais concentrados e intensos nesse momento.

Datas de Mercúrio estacionário em 2026 e 2027

Para não ser pego de surpresa novamente, anote os próximos períodos. Eles marcam o início e o fim de cada ciclo de revisão.

Ciclo Outubro/Novembro de 2026

Estacionário de entrada: 21 a 24/10

Retrogradação: 24/10 a 13/11

Estacionário de saída: 13 a 16/11

Sombra pós-retrógrada: até Mercúrio voltar a 20°58′ de Escorpião

Ciclo Fevereiro/Março de 2027 (de Peixes para Aquário)

Retrogradação: 09/02 a 03/03

Estacionário: nos 2 a 3 dias em torno de 09/02 e de 03/03

Ciclo Junho/Julho de 2027 (de Câncer para Gêmeos)

Retrogradação: 10/06 a 04/07

Estacionário: nos 2 a 3 dias em torno de 10/06 e de 04/07

Ciclo Outubro de 2027 (de Escorpião para Libra)

Retrogradação: 07/10 a 28/10

Estacionário: nos 2 a 3 dias em torno de 07/10 e de 28/10

Como cada fase aparece no dia a dia?

Durante o período de sombra

Os efeitos são mais sutis, mas presentes. Na sombra pré-retrógrada, temas e situações que serão revistos durante a retrogradação começam a se insinuar, preste atenção nos padrões que aparecem.

Na sombra pós-retrógrada, esses mesmos temas pedem uma conclusão: é hora de tomar decisões e fechar ciclos.

Durante o período estacionário

As coisas tendem a andar mais devagar do que o esperado, e alguns padrões se repetem com mais intensidade. É comum sentir:

A mente embaralhada, sem clareza para tomar decisões.

Conversas e discussões que parecem girar em círculos, sem conclusão.

Processos burocráticos ou negociações presos em detalhes.

Mal-entendidos mesmo em comunicações simples.

Assinar um contrato ou fechar um negócio nesse período não vai necessariamente dar errado, mas o processo pode ser irritante e exigir mais paciência do que o normal.

Como você vai sentir essas fases?

Cada pessoa sente essa desaceleração em uma área específica da vida, e ela muda conforme o Mapa Astral.

Um jeito rápido de descobrir a sua é pelo Ascendente: basta clicar no seu signo, e há uma saída para quem não sabe qual é o seu.

Descubra pelo seu Ascendente onde Mercúrio retrógrado mexeu na sua vida

Resumo: diferenças entre sombra, estacionário e retrógrado

Outros planetas também têm sombra e período estacionário?

Sim! Todos os planetas que retrogradam passam por essas fases. O Sol e a Lua são as únicas exceções, eles nunca retrogradam.

A duração do estacionário varia conforme o planeta: quanto mais distante do Sol, mais longo o estacionário.

Tempo estacionário dos planetas:

Mercúrio : 2 a 3 dias

: 2 a 3 dias Vênus : cerca de 5 dias

: cerca de 5 dias Marte : cerca de 10 dias

: cerca de 10 dias Júpiter : cerca de 18 dias

: cerca de 18 dias Saturno: cerca de 20 dias

Veja aqui as datas e significados dos planetas retrógrados de 2027

Dicas para atravessar esse período com mais calma

Na sombra pré-retrógrada:

Preste atenção nos temas e situações que começam a aparecer, eles darão o tom da retrogradação.

Resolva o que puder antes do estacionário: conversas importantes, contratos, decisões relevantes.

Faça backups e organize informações importantes.

No estacionário de entrada:

Evite iniciar projetos novos: a clareza está comprometida.

Deixe tudo por escrito e confirme informações antes de agir.

Respire fundo se as coisas parecerem travadas, é passageiro.

Durante a retrogradação:

Evite assinar contratos ou tomar decisões importantes sempre que possível.

Use o período para revisar, reavaliar e reorganizar.

Anote os insights que surgirem, eles serão úteis depois.

No estacionário de saída:

As coisas ainda estão desacelerando: tenha paciência com o processo.

Comece a retomar decisões com cuidado.

Na sombra pós-retrógrada:

É o momento de consolidar o que foi aprendido durante a retrogradação.

Tome as decisões que ficaram paradas, agora com mais clareza.

Feche os ciclos que foram abertos no início da sombra.

Veja também o que muda quando Mercúrio retrógrado acaba.

Conclusão

O ciclo de Mercúrio retrógrado vai muito além dos dias em que ele está “de ré”. O período de sombra e o período estacionário são partes essenciais desse ciclo.

E entender cada um deles ajuda a transformar um momento de aparente confusão em uma oportunidade real de revisão e crescimento.

Se quiser saber em que área da sua vida esse trânsito mexeu, veja pelo seu Ascendente.

Perguntas frequentes sobre Mercúrio direto