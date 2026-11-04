Programa grátis em SP no sábado: um dia inteiro de Yoga, Astrologia e Tarot no Centro Cultural São Paulo

Procurando o que fazer em São Paulo neste sábado, 07/11? O Centro Cultural São Paulo recebe o Retiro Urbano Personare, um dia inteiro de vivências gratuitas com os especialistas do Personare dentro da programação da Virada Sustentável.

São oito atividades das 10h15 às 18h30: Yoga, limpeza energética, piquenique com Mindful Eating, prática com os quatro elementos, Astrologia e Tarot. Não precisa ter experiência com nada disso, e dá para ir só a uma vivência ou ficar o dia todo.

Faça a sua inscrição gratuita no Retiro Urbano Personare e receba a programação no e-mail

Serviço

Quando: sábado, 07/11/2026. Recepção a partir das 9h30 e vivências das 10h15 às 18h30

sábado, 07/11/2026. Recepção a partir das 9h30 e vivências das 10h15 às 18h30 Onde: Espaço Cênico Ademar Guerra, no porão do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso), ao lado da estação Vergueiro do metrô

Espaço Cênico Ademar Guerra, no porão do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso), ao lado da estação Vergueiro do metrô Quanto custa: é gratuito

é gratuito Como entrar: por ordem de chegada. Quem se inscreve recebe os lembretes do dia no WhatsApp, o material de apoio das vivências e concorre a prêmios Personare

por ordem de chegada. Quem se inscreve recebe os lembretes do dia no WhatsApp, o material de apoio das vivências e concorre a prêmios Personare O que levar: canga ou tapete, roupa confortável, garrafa de água e um lanche para o piquenique

A programação, hora a hora

O dia foi montado em três momentos: soltar o que pesou em 2026 de manhã, equilibrar as emoções no começo da tarde e se abrir para 2027 no fim do dia.

10h15: Abertura com Carol Senna

A fundadora do Personare conduz um workshop para você olhar cada área da vida, ver onde travou em 2026 e onde tem mais espaço para crescer.

11h15: Yoga para se abrir para o novo

Aula com Fabiano Benassi, simples e adaptada a todos os níveis. Não precisa ter prática.

12h30: Limpeza energética para 2027

A terapeuta Aline Lang conduz uma limpeza energética para você soltar o que não quer levar para o ano que vem.

13h: Piquenique com Mindful Eating

Na pausa do almoço, a psicóloga e nutricionista Luiza Camargo conduz uma roda de piquenique com Mindful Eating, a prática de comer com atenção plena. Vale levar comidas leves e, se quiser, algo para dividir.

14h15: Equilíbrio das emoções com os quatro elementos

Simone Kobayashi combina respiração (Ar), ancoragem (Terra), movimento (Fogo) e visualização com pedras roladas (Água) para ajudar você a encontrar foco antes de planejar 2027.

15h30: Manual Astrológico de Estratégias para 2027

O astrólogo Alexey Dodsworth mostra como os trânsitos de 2027 tocam pontos do seu Mapa Astral, como Ascendente, Lua e Vênus. A ideia é sair sabendo onde acelerar e onde ter paciência no ano que vem.

17h: A força do seu Arcano Pessoal

O tarólogo Leo Chioda conduz uma experiência guiada com o seu Arcano Pessoal, a carta calculada pela sua data de nascimento.

18h: Encerramento

Carol Senna fecha o dia com uma roda de intenções baseada na sabedoria ancestral do Havaí.

Para aproveitar mais as vivências da tarde

A palestra do Alexey fica mais rica com o seu Mapa Astral em mãos, porque ele vai falar do seu Ascendente, da sua Lua e do seu Vênus. Vale fazer o mapa antes de sair de casa e deixar aberto no celular.

Faça o seu Mapa Astral grátis e leve no celular para a palestra de sábado

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