Horóscopo Chinês 2026: as previsões completas para os 12 Signos

O Ano do Cavalo de Fogo Yang começa em 03 de fevereiro de 2026. Será um ano de ação, mas cada animal reage de um jeito.

Não sabe seu signo chinês? Calcule gratuitamente aqui. A seguir, veja as previsões completas para os 12 Signos chineses em 2026.

O que muda no Ano do Cavalo de Fogo Yang?

Diferente da Astrologia Ocidental, que considera os trânsitos astrológicos e o movimento dos planetas para fazer previsões de 2026, a Astrologia Chinesa considera que o signo do Cavalo será o regente de 2026.

Ou seja, dos 12 signos chineses, o Cavalo traz uma energia dinâmica, rápida e desafiadora para o ano inteiro e influencia os acontecimentos, tanto a nível individual quanto coletivo.

Além disso, combinado com o Elemento Fogo e a polaridade Yang, esse ano se torna ainda mais vibrante, trazendo momentos de ação rápida e desafios que exigem resposta imediata.

No entanto, cada signo chinês tem características energéticas específicas que se relacionam de forma diferente com a energia do ano. Além disso, há combinações com o signo do Cavalo que podem ser mais ou menos favoráveis.

Horóscopo Chinês 2026 para cada signo

Se você não sabe qual é seu signo chinês, veja aqui. Então, confira a seguir as previsões para 2026 com base na energia do Cavalo de Fogo Yang para cada signo.

Rato

O Rato possui o Elemento Água como fixo, o que pode gerar um desgaste de energia com o Fogo do Cavalo. É importante equilibrar a energia para evitar que o Fogo seque a Água ou que a Água apague o Fogo.

Amor : No relacionamento, a chave é encontrar um equilíbrio entre as emoções e as ações. Não permita que a impulsividade do Fogo se sobreponha à sua sensibilidade emocional . Absorva o calor do Fogo, de modo positivo e acolhedor.

: No relacionamento, a chave é encontrar um equilíbrio entre as emoções e as ações. Não permita que a impulsividade do se sobreponha à sua . Absorva o calor do Fogo, de modo positivo e acolhedor. Trabalho : Use o ritmo acelerado do Fogo de forma equilibrada. O movimento criativo e rápido pode trazer bons resultados e novas descobertas, desde que não seja excessivo.

: Use o ritmo acelerado do de forma equilibrada. O pode trazer bons resultados e novas descobertas, desde que não seja excessivo. Saúde: Evite o excesso de emoções e dê atenção ao seu bem-estar emocional. A pressão de querer fazer tudo pode afetar sua saúde física e emocional. Busque equilíbrio e uma dinâmica pessoal justa.

Búfalo (ou Boi)

O Búfalo tem o Elemento Terra como fixo, e se beneficia do Fogo do Cavalo, proporcionando um ano de descobertas e dinamismo.

Amor : Aproveite o momento para aprofundar sua conexão com o parceiro. Haverá uma base sólida para dar apoio emocional.

: Aproveite o momento para sua conexão com o parceiro. Haverá uma base sólida para dar apoio emocional. Trabalho : O Fogo vai trazer mais energia e dinamismo ao seu trabalho. Novas ideias e soluções criativas podem surgir.

: O vai trazer mais e ao seu trabalho. Novas ideias e soluções criativas podem surgir. Saúde: O amor-próprio e o cuidado consigo mesmo são essenciais. Com isso, você encontrará equilíbrio em todas as áreas da sua saúde.

Tigre

O Tigre pode sentir um desgaste devido ao Fogo, mas a combinação favorável com o Cavalo traz boa sorte e oportunidades.

Amor : É possível que precise alimentar mais seu relacionamento do que antes, use sua criatividade e a sua disposição para compartilhar seus pensamentos e ideias para poder criar bons momentos.

: É possível que precise alimentar mais seu relacionamento do que antes, use sua criatividade e a sua disposição para compartilhar seus pensamentos e ideias para poder criar bons momentos. Trabalho : Seu desafio é preservar sua energia para que não seja consumido pelo estresse e o aceleramento de exigências que podem vir. Faça mais pausas durante seu período de trabalho e tenha consciência dessa condição.

: Seu desafio é preservar sua energia para que não seja consumido pelo estresse e o aceleramento de exigências que podem vir. Faça mais pausas durante seu período de trabalho e tenha consciência dessa condição. Saúde: O efeito dominó é fácil de se pegar se não tiver atenção focada nas suas necessidades e nos seus limites. Autocuidado e gentileza com você mesma serão a chave para uma saúde mais equilibrada.

Coelho

O Coelho está em conflito com o Cavalo devido à uma condição técnica de combinação de Elementos. Isso exige maior atenção e autocontrole para lidar com os desafios.

Amor : Usar a sua sensibilidade e sua diplomacia nos movimentos em relação ao outro é fundamental. Evite explosões emocionais ou reatividade, pois o Fogo pode te acertar por aí.

: Usar a sua sensibilidade e sua diplomacia nos movimentos em relação ao outro é fundamental. Evite explosões emocionais ou reatividade, pois o Fogo pode te acertar por aí. Trabalho : Seu lado profissional será dinâmico nesse ano, no entanto, é necessário impor limites para que não abusem de você. Não se precipite em corresponder a tudo o que lhe é pedido, principalmente se perceber um acúmulo de produção desmedido.

: Seu lado profissional será dinâmico nesse ano, no entanto, é necessário impor limites para que não abusem de você. Não se precipite em corresponder a tudo o que lhe é pedido, principalmente se perceber um acúmulo de produção desmedido. Saúde: Tenha disciplina e foco para seus objetivos no que diz respeito ao seu cuidado pessoal. Exercícios e alimentação consciente o ajudaram a passar esse período de maneira mais alinhada com as suas estruturas de energia física, dando apoio ao lado emocional.

Dragão

O Dragão tem o Elemento Terra, que pode se beneficiar da energia do Cavalo. Esse será um ano de desenvolvimento e criatividade.

Amor : O ano favorece encontros românticos e momentos de companheirismo . O romantismo será renovado, fortalecendo os relacionamentos.

: O ano favorece encontros românticos e momentos de . O será renovado, fortalecendo os relacionamentos. Trabalho : Este é um ótimo ano para se aventurar em novos projetos e desafios criativos . Use sua energia para assumir riscos calculados.

: Este é um ótimo ano para se em novos projetos e . Use sua energia para calculados. Saúde: Mantenha o bom senso e evite os excessos tanto em alimentação quanto em atividades físicas. Buscar equilíbrio será essencial para sua saúde.

Serpente

A Serpente tem o Elemento Fogo, o que significa que sua energia será amplificada em 2026. Essa excessiva intensidade requer atenção.

Amor : Cuidado com o excesso de exigências ou impulsividade. O Fogo pode ser muito forte e gerar distância entre você e a pessoa parceira se não for controlado.

: Cuidado com o excesso de exigências ou impulsividade. O Fogo pode ser muito forte e gerar entre você e a pessoa parceira se não for controlado. Trabalho : A divulgação de seu trabalho estará favorecida. Cuide dos detalhes e mantenha a exposição equilibrada.

: A de seu trabalho estará favorecida. Cuide dos detalhes e mantenha a equilibrada. Saúde: Os excessos podem prejudicar sua saúde. Evite atividades intensas que possam gerar desgaste físico e foque no autocuidado.

Cavalo

Como este é o Ano do Cavalo, suas características energéticas serão intensificadas, impactando todas as experiências.

Amor: Se você está em um relacionamento, priorize momentos íntimos e a presença no dia a dia. Para quem busca um par, amplie o contato social : a energia do ano favorece novos encontros . Evite isolar-se – ação e abertura ajudam.

Se você está em um relacionamento, e a no dia a dia. Para quem busca um par, : a energia do ano favorece . Evite isolar-se – e ajudam. Trabalho: Planeje antes de agir. O impulso para executar está forte e pode trazer bons resultados quando houver organização e clareza de metas.

Planeje antes de agir. O impulso para está forte e pode trazer quando houver e de metas. Saúde: Atenção aos impulsos emocionais e à agressividade na ação prática do cotidiano. Busque equilíbrio para aproveitar a vitalidade do período com segurança.

Cabra

O signo da Cabra recebe uma pequena vantagem no Ano do Cavalo por ter uma combinação linear de energia. Além disso, traz o elemento fixo Terra, que também se beneficia do Fogo do Cavalo, lhe proporcionando manutenção e reserva de energia.

Amor : Como o nativo de Cabra tem um lado emocional intenso, no relacionamento pode se ver exaurido pelas emoções que tomam conta do fluxo. Cuidar para equilibrar movimentos mais racionais nessa condição evitando a reatividade, pois há essa tendência.

: Como o nativo de Cabra tem um lado emocional intenso, no relacionamento pode se ver exaurido pelas emoções que tomam conta do fluxo. Cuidar para equilibrar movimentos mais racionais nessa condição evitando a reatividade, pois há essa tendência. Trabalho : Momento propício para desenvolver e usar o lado mais criativo. Para esse nativo, a organização da sua casa ou do local de trabalho é o reflexo do seu bem estar, dessa forma, cuidar para que o lugar em que vive e trabalha esteja em harmonia correspondente ao equilíbrio e a paz de espírito.

: Momento propício para desenvolver e usar o lado mais criativo. Para esse nativo, a organização da sua casa ou do local de trabalho é o reflexo do seu bem estar, dessa forma, cuidar para que o lugar em que vive e trabalha esteja em harmonia correspondente ao equilíbrio e a paz de espírito. Saúde: Cuidar das pessoas à sua volta é uma forma de se sentir saudável e com saúde, no entanto, esteja atento às suas necessidades para estar bem ancorado no auxílio ao próximo.

Macaco

O signo do Macaco traz o elemento Metal fixo. No ano de 2026 poderá enfrentar exigências maiores devido ao desgaste da influência do Elemento Fogo no sistema. Atenção para focar em sua energia e evitar essa condição.

Amor : Evite desperdiçar energia com detalhes que não agregam grandes diferenças. Acolher as diferenças com afeto e respeito pelo outro aumenta a relação de confiança e carinho.

: Evite desperdiçar energia com detalhes que não agregam grandes diferenças. Acolher as diferenças com afeto e respeito pelo outro aumenta a relação de confiança e carinho. Trabalho : A exigência da produção profissional pode sobrecarregar sua energia se for conduzido pelo ritmo externo. Encontre uma maneira eficaz de manter sua concentração naquilo que for necessário.

: A exigência da produção profissional pode sobrecarregar sua energia se for conduzido pelo ritmo externo. Encontre uma maneira eficaz de manter sua concentração naquilo que for necessário. Saúde: Tenha mais equilíbrio alinhando tratamentos mais naturais. A proximidade em locais que tenham Água poderá favorecer essa condição.

Galo

O signo do Galo também traz o elemento Metal fixo. É necessário atenção ao desgaste energético em todos os âmbitos, pois o ritmo acelerado do Fogo poderá exaurir seu sistema.

Amor : Evite movimentos que não consideram compartilhar suas necessidades com o outro. Procure ouvir suas emoções e não só sua razão, assim poderá ter uma relação mais agradável e flexível.

: Evite movimentos que não consideram compartilhar suas necessidades com o outro. Procure ouvir suas emoções e não só sua razão, assim poderá ter uma relação mais agradável e flexível. Trabalho : Nesse período, use sua disciplina justamente para o aprendizado de divisão de trabalho. Promova e realize ideias em grupo, isso tronará mais fácil sua jornada nesse ano.

: Nesse período, use sua disciplina justamente para o aprendizado de divisão de trabalho. Promova e realize ideias em grupo, isso tronará mais fácil sua jornada nesse ano. Saúde: Considere a natureza com as Montanhas ou o campo para auxiliar no seu bem estar esse ano. A proximidade com a Terra pode lhe trazer a segurança que gosta com o alimento para a alma.

Cachorro

Assim como o Tigre, o Cachorro é compatível com o Cavalo pela sua combinação do elemento Fogo, tornando-se um dos “signos de sorte” de 2026. Com seu elemento fixo Terra, terá boas vantagens nesse período.

Amor : Abuse do acolhimento com seu parceiro e se entregue ao calor que o Fogo pode oferecer para sua relação. A alegria também é um fator que modifica sua estrutura mais pessimista e auxilia na harmonia do seu cotidiano com o outro.

: Abuse do acolhimento com seu parceiro e se entregue ao calor que o Fogo pode oferecer para sua relação. A alegria também é um fator que modifica sua estrutura mais pessimista e auxilia na harmonia do seu cotidiano com o outro. Trabalho : O sucesso em seu trabalho poderá vir com ações mais espontâneas e desapegadas. Permita que o brilho do Elemento Fogo gere um impulso de luz e de alegria naquilo que você produz

: O sucesso em seu trabalho poderá vir com ações mais espontâneas e desapegadas. Permita que o brilho do Elemento Fogo gere um impulso de luz e de alegria naquilo que você produz Saúde: No âmbito da saúde, a parte emocional é uma importante aliada. Dirija seu pensamento para o otimismo e a melhora de qualquer problema de saúde que precise enfrentar e terá melhores resultados em seus tratamentos.

Javali (ou Porco)

O Javali tem em sua estrutura de energia o elemento fixo Água. Significa que os processos de lucidez podem ser aumentados, se souber administrar o Fogo e a Água juntos nesse ano.

Amor : Como representante de honestidade e integridade, o nativo de Javali poderá ter em seu relacionamento momento mais verdadeiros e sinceros. Aproveite o momento para expor de forma amorosa seus sentimentos e pensamentos.

: Como representante de honestidade e integridade, o nativo de Javali poderá ter em seu relacionamento momento mais verdadeiros e sinceros. Aproveite o momento para expor de forma amorosa seus sentimentos e pensamentos. Trabalho : A exposição de tudo que produzir irá ser facilitada, por isso, utilize métodos eficientes e terá bons resultados na divulgação do seu lado profissional.

: A exposição de tudo que produzir irá ser facilitada, por isso, utilize métodos eficientes e terá bons resultados na divulgação do seu lado profissional. Saúde: Como o Javali é um animal do Inverno, deverá utilizar sua adaptabilidade para o movimento do Fogo do verão que o Cavalo traz nesse ano. No seu interior, dê atenção aos diferentes estados emocionais que podem flutuar em você, que podem desalinhar sua vitalidade.

As Previsões Pessoais

Além das previsões mais gerais para cada signo, também é possível fazer um estudo de Astrologia Chinesa de forma mais particular através do Mapa Astrológico Pessoal.

Nesse caso, as análises da astrologia são feitas tanto para conhecer as tendências de ocorrências num determinado período quanto para conhecer as tendências de energia e movimento de uma pessoa.

Conheça mais sobre esse estudo aqui ou entre em contato direto comigo aqui.

Como aproveitar o seu Horóscopo Chinês 2026

O tema da Previsão para a Astrologia Chinesa significa probabilidade de ocorrência, no qual os eventos podem ou não se manifestar devido a vários fatores.

Quanto mais consciência tivermos dessas tendências, mais podemos direcionar a nosso favor os acontecimentos — e até mesmo evitar alguns deles.

Por isso, o nível de conhecimento e a consciência pode deslocar e até mesmo mudar as chances de manifestação de pontos fracos e vulneráveis, que impedem o nosso desenvolvimento aqui na Terra.

Além disso, há o reconhecimento das energias que circulam e impactam todo o universo, e consequentemente, todos os seres. Por isso, as análises astrológicas são cada vez mais utilizadas e reconhecidas como grande potencial para direcionar nossas ações.

Dicas práticas para aproveitar seu Horóscopo Chinês 2026:

Leia e releia suas previsões ao longo do ano para perceber como as energias se manifestam na sua vida.

suas previsões ao longo do ano para perceber como as energias se manifestam na sua vida. Anote os pontos mais importantes e volte a eles sempre que sentir necessidade de reavaliar seus caminhos.

e volte a eles sempre que sentir necessidade de reavaliar seus caminhos. Faça perguntas e reflexões sobre os desafios e oportunidades que surgirem — a autoconsciência é uma aliada poderosa.

sobre os desafios e oportunidades que surgirem — a autoconsciência é uma aliada poderosa. Use as previsões como guia , não como regra: adapte as orientações à sua realidade e siga o que fizer sentido para você.

, não como regra: adapte as orientações à sua realidade e siga o que fizer sentido para você. Volte a esse artigo com o Horóscopo durante o ano para ajustar a rota e aproveitar melhor os períodos favoráveis.

A compreensão das tendências para cada signo neste Ano do Cavalo ajuda na navegação em 2026 com mais clareza, eficiência e leveza.

FAQ

Quando começa o Ano Novo Chinês de 2026?

Pelo calendário solar, começa em 03/02/2026. Pelo calendário lunar (celebrações), em 17/02/2026.

Quais são os signos com mais sorte em 2026?

Tigre e Cachorro, que formam tríade energética favorável com o Cavalo.

Qual signo se dá mal em 2026?

O Rato é o signo oposto ao Cavalo (Água contra Fogo), exigindo maior diplomacia e cuidado com a saúde.

Quais signos enfrentam mais conflitos?

Rato (Água), Galo (Metal) e Coelho (Madeira), por estarem no ápice de Elementos diferentes do Fogo do Cavalo.

O que é Tai Sui?

É quando você está no ano do seu próprio signo. Na cultura chinesa, isso não é apenas sorte, mas um período de “ofensa ao Duque Júpiter”, exigindo humildade e cautela redobrada.

Como posso saber qual é o meu signo no horóscopo chinês?

Use sua data de nascimento e confira aqui este artigo qual é o seu signo chinês.

Qual o signo chinês mais forte?

Não há uma resposta fechada para essa questão, pois depende de várias relações de combinação entre elementos que ligam o signo à sorte do Céu e à sorte da Terra. A depender desse fator, um Coelho que aparentemente é menos forte que um Tigre, por exemplo, poderá trazer uma força maior.

Qual animal representa cada signo chinês?

O zodíaco chinês é composto por 12 animais: Rato, Boi (ou Búfalo), Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cachorro e Porco (ou Javali).

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Adriana Di Lima

Professora e consultora com mais de 20 anos de atuação em Astrologia Chinesa (Ba Zi) e Feng Shui Clássico. Alia a tradição da Medicina Tradicional Chinesa, do Eneagrama e da Numerologia Cabalística à sua sólida formação acadêmica. Com passagens como docente no SENAC-SP e presença constante na mídia nacional, realiza consultorias e cursos focados na harmonização de ambientes, no bem-estar social e no desenvolvimento do potencial humano.

adrianadilima@gmail.com

O post Horóscopo Chinês 2026: as previsões completas para os 12 Signos apareceu primeiro em Personare.