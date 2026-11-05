Horóscopo de novembro de 2026: veja o seu signo

O horóscopo de novembro de 2026 marca o fim de duas retrogradações importantes: Mercúrio e Vênus retomam o movimento direto no dia 13. Depois de semanas de revisões, é hora de destravar conversas e decisões e avançar em questões ligadas aos relacionamentos, aos acordos e ao dinheiro.

Descubra seu Ascendente grátis e leia também a previsão dele

Ao mesmo tempo, Marte e Júpiter formam uma conjunção em Leão, exata no dia 16, trazendo impulso, coragem e oportunidades de crescimento. Assim, novembro combina retomada e expansão: colocar planos em movimento, mas sem deixar que o entusiasmo se transforme em precipitação.

Como fica o horóscopo de novembro de 2026 para cada signo?

A seguir, veja as previsões para o seu signo em novembro de 2026. Vale lembrar que o Sol mostra apenas uma parte do seu mapa astral. Para ter uma visão mais completa de como o céu mexe com sua vida, acompanhe também as previsões para o seu signo Ascendente.

Não sabe qual é o seu Ascendente? Descubra no Mapa Astral Personare

Horóscopo de novembro de 2026 para Áries

Em novembro de 2026, o Signo de Áries encontra uma oportunidade de recuperar o prazer depois das cobranças de outubro. O período favorece expressão criativa, diversão e encontros que renovem sua motivação.

Até o dia 25, Marte, regente ariano, percorre a área da criatividade e se encontra com Júpiter. Esse alinhamento amplia a vontade de criar, aparecer, flertar e aproveitar a vida. É um ótimo período para lançar um trabalho autoral ou tomar a iniciativa no amor.

Já Vênus passa pela área dos relacionamentos em movimento retrógrado até o dia 13. A primeira quinzena pede revisão dos vínculos, conversas cuidadosas e, em alguns casos, reencontros com pessoas do passado.

A partir do dia 14, com Vênus direto, questões afetivas suspensas tendem a avançar. Respeite esse tempo de espera, mesmo que sua vontade seja resolver tudo rapidamente. Afinal, nem toda resposta precisa chegar agora.

Na noite de 25/11, Marte entra na área da rotina, do trabalho cotidiano e da saúde. A energia antes dedicada ao lazer se volta para organização, responsabilidades e cuidados com o corpo. Portanto, ajuste hábitos sem lotar a agenda.

De 20/11 até a manhã do dia 22, a Lua em Áries aumenta a sensibilidade, e o encontro com Saturno no fim da tarde do dia 20 pode pesar no humor. Entre a noite de 21/11 e o dia 22, aspectos favoráveis da Lua com Marte e Júpiter ajudam a recuperar o ânimo.

Anote as datas!

Até 13/11: observe padrões afetivos antes de cobrar respostas.

observe padrões afetivos antes de cobrar respostas. 20 a 22/11: diminua o ritmo e evite transformar cansaço em autocobrança.

diminua o ritmo e evite transformar cansaço em autocobrança. A partir de 25/11: organize a agenda com pausas para cuidar do corpo.

Horóscopo de novembro de 2026 para Touro

Para o Signo de Touro, novembro de 2026 marca a retomada gradual de assuntos amorosos e sociais que passaram por revisões. Mercúrio e Vênus voltam ao movimento direto, mas a primeira quinzena ainda pode trazer a necessidade de rever decisões.

Até o dia 13, Mercúrio retrógrado favorece mal-entendidos e conversas sobre temas que pareciam encerrados. Contratos e acordos pedem leitura atenta, principalmente quando envolvem parceiros ou sócios.

Em vez de pressionar por uma resposta imediata, use esses dias para esclarecer pontos e perceber o que precisa ser renegociado.

A partir de 14/11, o diálogo tende a fluir melhor e decisões podem ser tomadas com mais segurança. O ritmo lento da primeira quinzena pode incomodar, ainda assim, vale revisar planos e ajustar a rotina antes de partir para a execução.

O principal foco de tensão está em casa: Marte e Júpiter atravessam juntos a área familiar, com conjunção que fica exata em 16/11. Entre os dias 13 e 21, o Sol na área das parcerias tensiona essa combinação.

Demandas domésticas podem bater de frente com as expectativas de parceiros ou sócios, trazendo discussões, reformas ou mudanças. A configuração também pode favorecer melhorias no lar, desde que o orçamento seja realista.

Do dia 22 até a manhã do dia 24, a Lua aumenta a sensibilidade. Sua oposição a Mercúrio pede cuidado nas conversas, e a tensão com Marte e Júpiter pode reaquecer assuntos familiares.

Anote as datas!

Até 13/11: confira detalhes antes de fechar acordos ou tirar conclusões.

confira detalhes antes de fechar acordos ou tirar conclusões. 13 a 21/11: combine responsabilidades domésticas para evitar disputas.

combine responsabilidades domésticas para evitar disputas. 22 a 24/11: escute antes de responder e evite discussões por mensagem de texto.

Horóscopo de novembro de 2026 para Gêmeos

Novembro de 2026 movimenta a comunicação para o Signo de Gêmeos, com Marte e Júpiter alinhados nessa área. Estudos, contatos, negociações e viagens curtas podem ganhar impulso na primeira quinzena.

O período favorece escrever, ensinar, apresentar ideias e fazer conexões úteis. O raciocínio fica rápido e as palavras, persuasivas, mas há risco de falar demais ou assumir mais do que cabe na agenda.

A dica é revisar mensagens antes de enviá-las e manter a atenção redobrada no trânsito, principalmente quando estiver com pressa.

Mercúrio, regente geminiano, segue retrógrado até o dia 13 na área do trabalho cotidiano, da rotina e da saúde. Assim, nas duas primeiras semanas, podem ocorrer atrasos, falhas domésticas e confusões de horário.

Tenha atenção a processos e retome cuidados pendentes. No dia seguinte, Mercúrio volta ao movimento direto e a rotina tende a fluir melhor.

No dia 22, o Sol entra na área dos relacionamentos e das parcerias, mudando parte do foco. Já em 24/11, a Lua Cheia em Gêmeos acontece próxima de Urano.

Esse ápice pode trazer notícias inesperadas, decisões rápidas ou clareza sobre como você quer se apresentar nas relações. Use essas percepções sem transformar emoção passageira em rompimento.

Na noite do dia 25, Marte entra na área do lar e da família, estimulando arrumações, obras e conversas domésticas, mas também aumentando a impaciência com quem divide o espaço.

De 24 até a manhã de 26/11, a Lua em Gêmeos intensifica as emoções, coincidindo com a Lua Cheia. Pode haver inquietação e sono irregular, por isso, desacelere antes de decidir.

Anote as datas!

Até 13/11: confirme horários e revise tarefas antes de começar.

confirme horários e revise tarefas antes de começar. 24 a 26/11: durma bem e espere a poeira baixar antes de tomar decisões.

Horóscopo de novembro de 2026 para Câncer

Novembro de 2026 coloca o dinheiro em evidência para o Signo de Câncer. Marte e Júpiter seguem juntos na área das finanças, favorecendo iniciativas que ampliem seus recursos materiais e tragam mais autonomia.

A primeira quinzena é especialmente promissora para negociar um aumento, rever preços, conquistar clientes ou tirar do papel um projeto remunerado.

Se você costuma priorizar as necessidades de outras pessoas, aproveite para reconhecer o valor do próprio trabalho. Ajudar é importante, mas não precisa demandar sacrifícios financeiros. Só ofereça apoios que cabem no seu orçamento.

Para Câncer, dinheiro também tem relação com segurança emocional e proteção. Por isso, o desafio será equilibrar a generosidade com a preservação dos próprios recursos.

Vênus percorre a área do lar, da família e das raízes, retomando o movimento direto no dia 14. Na primeira metade do mês, assuntos familiares antigos podem pedir diálogo e revisão. Depois dessa data, o ambiente doméstico tende a ficar mais leve.

De 26/11 até a manhã do dia 28, a Lua, regente do seu signo, transita por Câncer e intensifica a intuição, as emoções e a necessidade de acolhimento.

Na noite do dia 26, uma tensão com Saturno pode despertar a sensação de que as obrigações profissionais estão ocupando espaço demais. Respeite seus limites e reserve momentos para atividades que ofereçam conforto e tranquilidade.

Anote as datas!

Até 16/11: valorize seu trabalho e prepare argumentos antes de negociar ganhos.

valorize seu trabalho e prepare argumentos antes de negociar ganhos. A partir de 14/11: aproveite o clima mais favorável para organizar encontros familiares.

aproveite o clima mais favorável para organizar encontros familiares. 26 a 28/11: proteja seu tempo pessoal e não assuma responsabilidades que podem esperar.

Horóscopo de novembro de 2026 para Leão

Para o Signo de Leão, novembro de 2026 pode marcar uma virada importante, com oportunidades para assumir protagonismo e avançar em projetos pessoais. Marte e Júpiter se encontram no seu signo, enquanto o Sol, seu regente, forma uma tensão com esses planetas.

Marte representa ação e coragem, enquanto Júpiter, expansão e crescimento. Juntos, eles favorecem autoconfiança, iniciativa e disposição para ocupar espaço.

Assim, a primeira quinzena é especialmente propícia para apresentar uma proposta, lançar um projeto, candidatar-se a uma oportunidade ou renovar a própria imagem. Se você espera reconhecimento, mostre o que sabe fazer e deixe claras suas ambições.

Entre os dias 13 e 21, o Sol está na área do lar e tensiona Marte e Júpiter. O desafio será conciliar as ambições profissionais e pessoais com as necessidades familiares e emocionais.

Orgulho ferido, discussões desproporcionais e gastos excessivos podem surgir quando tudo parece precisar acontecer ao mesmo tempo. Antes de reagir, procure distinguir o que realmente exige uma resposta imediata daquilo que pode ser resolvido com calma.

Na noite do dia 25, Marte entra na área das finanças e dos recursos materiais. A energia passa a se concentrar na construção de resultados concretos e na maneira como você administra seus ganhos.

É uma oportunidade para transformar iniciativas em resultados, sem confundir confiança com gastos acima das possibilidades.

A Lua transita por Leão em dois períodos sensíveis: de 1º a 3 e de 28 a 30. Em 2/11, o encontro lunar com Marte e Júpiter intensifica as emoções. Já em 30/11, a Lua se une a Júpiter, favorecendo um humor mais expansivo.

Anote as datas!

18 e 19/11: evite disputas por reconhecimento e compras por impulso.

evite disputas por reconhecimento e compras por impulso. A partir de 25/11: reveja prioridades financeiras antes de assumir novos compromissos.

Horóscopo de novembro de 2026 para Virgem

O mês de novembro de 2026 convida o Signo de Virgem a transformar recolhimento em preparação para uma nova fase de ação.

Até o dia 25, Marte e Júpiter seguem pela área dos sonhos, da interiorização e dos bastidores. É um bom momento para concluir pendências, pesquisar e fazer terapia.

A proximidade da conjunção entre Marte e Júpiter, exata no dia 16, pode aumentar a inquietação, a irritabilidade e as oscilações no sono.

Em vez de tentar preencher todos os espaços da agenda, aproveite para desacelerar e cuidar da saúde. Meditação, yoga e caminhadas tranquilas ajudam a organizar os pensamentos.

Mercúrio, regente virginiano, permanece retrógrado até 13/11 na área da comunicação, dos estudos e dos deslocamentos. Mensagens podem se perder, compromissos precisarão ser reorganizados e imprevistos no trânsito podem atrapalhar seus planos.

Por isso, confira endereços, horários e documentos antes de sair ou enviar informações importantes. A partir do dia 14, Mercúrio direto favorece a retomada de conversas e atividades que estavam emperradas.

A grande mudança acontece em 25/11, quando Marte entra em Virgem. Esse trânsito ocorre aproximadamente a cada dois anos e, desta vez, o planeta deve permanecer no seu signo por mais tempo que o habitual.

A disposição acumulada começa a encontrar uma saída concreta. Você pode sentir mais coragem para iniciar projetos pessoais, estabelecer limites e priorizar suas necessidades.

Só tome cuidado para que a vontade de fazer tudo direito não se transforme em cobrança excessiva ou impaciência com os outros.

De 3 a 5/11, a Lua em Virgem aumenta a necessidade de silêncio e organização. Já no dia 30, ela encontra Marte no seu signo, intensificando reações emocionais e irritabilidade.

Anote as datas!

Até 13/11: confira informações e mantenha cópias de documentos importantes.

confira informações e mantenha cópias de documentos importantes. A partir de 25/11: comece um projeto pessoal sem exigir resultados imediatos.

Horóscopo de novembro de 2026 para Libra

Para o Signo de Libra, novembro de 2026 favorece uma reconexão consigo. Vênus, seu planeta regente, permanece em Libra durante todo o mês e retoma o movimento direto no dia 13.

Como Vênus está no signo que governa, temas ligados à autoestima, à aparência e aos relacionamentos ganham destaque.

Na primeira quinzena, a retrogradação convida a rever a maneira como você se apresenta e o que realmente deseja das relações. A partir do dia 13, a confiança tende a se fortalecer, assim como o poder de atração.

Se quiser mudar o visual, vale deixar as transformações estéticas para a segunda metade do mês. Mais do que agradar aos outros, o momento pede escolhas que façam sentido para você.

Vênus também forma um aspecto harmônico com Marte e Júpiter, que transitam juntos pela área das amizades, dos grupos e dos projetos coletivos. A conjunção entre os dois planetas favorece convites, encontros e oportunidades.

Participar de eventos, colaborar com outras pessoas e tirar projetos coletivos do papel pode render bons frutos. E uma amizade também pode ganhar contornos românticos.

Nas finanças, Mercúrio permanece retrógrado até 13/11, exigindo atenção redobrada com contratos, valores e prazos. Depois, as negociações tendem a avançar com mais clareza. Aproveite para definir quanto vale seu trabalho e quais condições são aceitáveis para você.

De 5 a 7/11, a Lua em Libra intensifica a sensibilidade afetiva. No dia 7, ela se encontra com Vênus, despertando saudades, desejo de proximidade e maior atenção à aparência.

Observe os sentimentos que surgirem, inclusive em relação ao passado, sem precisar agir imediatamente.

Anote as datas!

Até 13/11: reveja expectativas amorosas e evite decisões financeiras apressadas.

reveja expectativas amorosas e evite decisões financeiras apressadas. De 5 a 7/11: acolha a sensibilidade sem confundir saudade com necessidade de voltar.

acolha a sensibilidade sem confundir saudade com necessidade de voltar. A partir de 14/11: negocie valores e invista em escolhas que fortaleçam sua autoestima.

Horóscopo de novembro de 2026 para Escorpião

Novembro de 2026 marca uma virada para o Signo de Escorpião, com oportunidades de renovação pessoal e avanços profissionais.

Até o dia 22, o Sol percorre seu signo, iluminando a identidade, a aparência e a maneira como você se apresenta ao mundo. A primeira parte do mês ainda pede revisão, mas a segunda favorece decisões e iniciativas.

Mercúrio permanece retrógrado em Escorpião até 13/11, prolongando a necessidade de reexaminar escolhas, conversas e mensagens importantes. Antes de tirar conclusões, confira informações e procure esclarecer possíveis mal-entendidos.

No dia 9, a Lua Nova no seu signo abre espaço para recomeços. Aproveite para definir intenções e refletir sobre o que deseja cultivar no próximo ciclo, mesmo que ainda não tenha todas as respostas.

A partir de 13/11, Mercúrio direto forma uma tensão com Plutão, regente de Escorpião junto com Marte. Conversas adiadas podem ganhar intensidade, trazendo à tona assuntos difíceis. Tente não transformar diferenças em disputas de poder.

Na carreira, Marte e Júpiter transitam juntos pela área das metas de longo prazo. Entre 13 e 21/11, o Sol tensiona essa combinação. Cobranças profissionais podem aumentar, e suas ambições talvez entrem em conflito com as expectativas de chefes ou clientes.

Apesar disso, o encontro de Marte e Júpiter favorece visibilidade, propostas e reconhecimento. Use sua capacidade estratégica para avaliar oportunidades antes de assumir compromissos.

Nos dias 7 a 10, a Lua em Escorpião intensifica emoções e pensamentos. O encontro com Mercúrio retrógrado do dia 8 e a Lua Nova do dia 9 tornam esse período especialmente propício à introspecção.

Dica: confira sua Revolução Solar. Temas que começam a se movimentar agora podem trazer resultados importantes mais adiante.

Anote as datas!

A partir de 13/11: esclareça conversas delicadas com objetividade.

esclareça conversas delicadas com objetividade. 18 e 19/11: negocie prioridades antes de aceitar novas cobranças.

Horóscopo de novembro de 2026 para Sagitário

O mês de novembro de 2026 amplia os horizontes do Signo de Sagitário e prepara o terreno para um novo ciclo pessoal. Estudos, viagens e decisões importantes ganham impulso, principalmente na primeira quinzena.

Marte e Júpiter, planeta regente de Sagitário, percorrem juntos a área dos estudos superiores, das viagens longas, da filosofia e das crenças. A conjunção fica exata em 16/11, favorecendo iniciativas que exigem coragem e disposição para explorar novos caminhos.

Começar um curso, planejar uma viagem, iniciar uma publicação ou aceitar um convite desafiador são possibilidades para aproveitar esse movimento.

O entusiasmo, porém, precisa vir acompanhado de discernimento. Essa combinação pode aumentar a convicção nas próprias ideias a ponto de dificultar a escuta de opiniões diferentes.

Defenda seus pontos de vista sem transformar divergências em disputas pessoais. Você não precisa convencer todo mundo para seguir uma direção que considera importante.

No dia 22, o Sol entra em Sagitário e inicia seu ciclo de aniversário. Vitalidade, autoconfiança e vontade de explorar tendem a ganhar força.

Dois dias depois, a Lua Cheia acontece na área dos relacionamentos e das parcerias, próxima de Urano. Notícias inesperadas, mudanças de planos ou decisões de parceiros podem exigir uma revisão dos acordos.

Nos relacionamentos amorosos, pode ser hora de renegociar o espaço de cada um. Já nas parcerias profissionais, vale esclarecer responsabilidades. O fim do mês também favorece iniciativas no trabalho, com um impulso que tende a durar mais do que o habitual.

Nos dias 10 a 12, a Lua em Sagitário intensifica o entusiasmo. Em 12/11, seu aspecto harmônico com Marte e Júpiter favorece conversas inspiradoras e novos planos. Aproveite a motivação, mas mantenha os pés no chão ao assumir compromissos.

Anote a data!

10 a 12/11: transforme o entusiasmo em metas viáveis.

Horóscopo de novembro de 2026 para Capricórnio

Novembro de 2026 pede ao Signo de Capricórnio uma revisão das estratégias profissionais e da maneira como lida com recursos compartilhados. No dia 13, Mercúrio e Vênus retomam o movimento direto, favorecendo avanços na segunda quinzena.

Até 13/11, Mercúrio retrógrado na área das amizades, dos grupos e dos projetos coletivos pode trazer mal-entendidos e planos que precisam ser revistos. Confirme informações e responsabilidades antes de contar com outras pessoas.

No mesmo dia, Vênus volta ao movimento direto, desta vez na área da carreira, da reputação e da imagem pública. O planeta favorece a diplomacia, as relações com superiores e o reconhecimento profissional.

Aproveite a primeira quinzena para avaliar seus objetivos e use a segunda para negociar condições, posições ou salários com mais flexibilidade. Mostrar competência é importante, mas construir boas relações também pode abrir portas.

Marte e Júpiter seguem alinhados, favorecendo renegociações de dívidas, financiamentos, questões de patrimônio compartilhado e conversas sobre intimidade. Para quem prefere manter a própria independência financeira, dividir responsabilidades ou aceitar ajuda pode exigir uma mudança de perspectiva.

Já Saturno, regente capricorniano, permanece retrógrado na área do lar e da família. Decisões sobre imóveis, mudanças ou responsabilidades domésticas merecem uma segunda análise antes de serem definitivas.

Nos dias 12 a 15, a Lua em Capricórnio aumenta a sensibilidade. Em 13/11, a tensão com Saturno pode pesar sobre as responsabilidades familiares.

Já no dia 14, o aspecto tenso com Vênus pode evidenciar conflitos entre necessidades emocionais e expectativas profissionais. Evite exigir de si uma solução para tudo ao mesmo tempo.

Anote as datas!

Até 13/11: confirme acordos e revise planos com amigos ou colegas.

confirme acordos e revise planos com amigos ou colegas. 12 a 15/11: distribua melhor as responsabilidades domésticas e respeite seus limites.

distribua melhor as responsabilidades domésticas e respeite seus limites. A partir de 14/11: negocie questões profissionais com diplomacia.

Horóscopo de novembro de 2026 para Aquário

O Signo de Aquário chega ao ponto máximo das tensões nos relacionamentos em novembro de 2026, mas também prepara uma mudança importante na reta final do mês.

Marte e Júpiter seguem juntos na área das parcerias, em oposição ao seu signo. Cobranças e conflitos acumulados podem ganhar intensidade, mas essa configuração também favorece encontros marcantes e parcerias promissoras.

Como você valoriza a liberdade, pode sentir dificuldade diante de pessoas mais exigentes. Em vez de reagir automaticamente, observe o que essas situações revelam sobre os ajustes necessários nas suas relações.

Entre 13 e 21/11, o Sol na área da carreira e da reputação tensiona Marte e Júpiter. As exigências profissionais se somam às pessoais, tornando mais difícil atender a todas as expectativas.

Escolha suas prioridades e faça uma pausa antes de responder a provocações. Agitação, insônia e cansaço também podem indicar que você precisa reduzir o ritmo.

Vênus retoma o movimento direto no dia 13, na área dos estudos, das viagens e das grandes questões da vida. Cursos, passeios e conversas inspiradoras podem ajudar a renovar suas perspectivas.

No dia 25, Marte deixa a posição de oposição ao seu signo e passa para a área dos recursos compartilhados e da intimidade. A mudança favorece a renegociação de dívidas e o diálogo sobre finanças conjuntas, além de abrir espaço para recuperar a disposição.

De 15 a 17, a Lua em Aquário intensifica as emoções. Em 15/11, o encontro com Plutão pode trazer sentimentos antigos à tona. Já no dia 17, a oposição a Marte e Júpiter aumenta o risco de atritos.

Anote as datas!

15 a 17/11: adie decisões definitivas e reserve tempo para organizar os pensamentos.

adie decisões definitivas e reserve tempo para organizar os pensamentos. 18 e 19/11: negocie prazos e evite tentar agradar a todos.

negocie prazos e evite tentar agradar a todos. A partir de 25/11: reveja acordos financeiros e distribua melhor as responsabilidades.

Horóscopo de novembro de 2026 para Peixes

Em novembro de 2026, o Signo de Peixes se concentra nas tarefas práticas e responsabilidades profissionais, antes de deslocar o foco para os relacionamentos no fim do mês.

Marte e Júpiter seguem juntos na área do trabalho cotidiano. Essa combinação amplia as possibilidades de assumir projetos, buscar uma nova colocação e reorganizar a rotina, mas também pode aumentar a carga de tarefas e o cansaço.

A primeira quinzena favorece iniciativas que exigem dedicação, desde que você reserve momentos de descanso com antecedência, sem esperar a exaustão aparecer.

Mercúrio permanece retrógrado até 13/11 na área dos estudos superiores, das viagens longas e das crenças. Roteiros podem mudar, cursos podem exigir revisões e projetos acadêmicos precisam de atenção aos detalhes.

A partir do dia 14, Mercúrio direto facilita a retomada desses assuntos. Também vale revisitar livros, ideias e crenças que contribuíram para sua formação.

Vênus também volta ao movimento direto em 13/11, na área dos recursos compartilhados e da intimidade. Com isso, acordos financeiros com parcerias e questões de patrimônio comum tendem a avançar com mais clareza.

Já em 25/11, Marte entra na área dos relacionamentos e das parcerias, em oposição ao seu signo. Esse trânsito deve durar mais que o habitual, exigindo atenção à maneira como você administra sua energia.

Parceiros e sócios podem se mostrar mais competitivos ou impacientes. Em vez de ceder para evitar conflitos, expresse seus limites com clareza e preserve tempo para si.

Nos dias 17 a 20, a Lua em Peixes favorece intuição e sensibilidade. Aspectos harmônicos com Mercúrio e o Sol contribuem para atividades criativas, meditação e descanso.

Anote as datas!

Até 13/11: revise roteiros, documentos e compromissos ligados aos estudos.

revise roteiros, documentos e compromissos ligados aos estudos. A partir de 14/11: retome planos adiados e esclareça acordos financeiros.

retome planos adiados e esclareça acordos financeiros. A partir de 25/11: estabeleça limites claros e organize pausas na agenda.

Conclusão: como aproveitar o horóscopo de novembro de 2026

Novembro de 2026 tem duas fases. Na primeira quinzena, Mercúrio e Vênus retomam o movimento direto no dia 13, favorecendo a retomada de conversas, acordos e decisões que passaram por revisões.

A conjunção de Marte com Júpiter, exata no dia 16, amplia oportunidades de crescimento, iniciativa e realização, mas também pede cuidado com exageros e conflitos.

A partir do dia 22, com a entrada do Sol em Sagitário, o foco se volta para novos horizontes. Já no dia 24, a Lua Cheia próxima de Urano pode trazer mudanças inesperadas nos relacionamentos.

A recomendação é aproveitar a primeira quinzena para revisar planos, avançar com mais segurança na segunda e manter a flexibilidade diante dos imprevistos do fim do mês.

Entre no grupo e receba o Horóscopo do Dia no seu WhatsApp

FAQ do horóscopo de novembro de 2026

Quando Mercúrio e Vênus deixam de ficar retrógrados em novembro de 2026?

Tanto Mercúrio quanto Vênus retomam o movimento direto em 13 de novembro. O fim desses trânsitos favorece a retomada gradual de conversas, negociações e decisões que passaram por revisões nas semanas anteriores.

Quais signos sentem mais o céu de novembro de 2026?

Os efeitos variam conforme o Mapa Astral, mas a conjunção de Marte e Júpiter, no dia 16, movimenta diferentes áreas da vida dos 12 signos. A Lua Cheia de 24 de novembro, próxima de Urano em Gêmeos, também pode trazer mudanças inesperadas, especialmente para Gêmeos e Sagitário.

O que significa a conjunção de Marte e Júpiter em novembro de 2026?

Exata em 16 de novembro, a conjunção combina a iniciativa de Marte com a expansão de Júpiter. O encontro pode estimular projetos e novas oportunidades, mas também pede cuidado com a impulsividade, o excesso de confiança e compromissos além da conta.

O que representa a entrada do Sol em Sagitário em novembro de 2026?

O Sol entra em Sagitário no dia 22, destacando temas como conhecimento, liberdade e busca por novos horizontes. O trânsito pode incentivar a explorar possibilidades e rever objetivos, conforme a área do Mapa Astral ativada.

Dá para tomar decisões importantes em novembro de 2026?

Sim, mas vale considerar o contexto. Na primeira quinzena, Mercúrio e Vênus retrógrados favorecem revisões. Depois do dia 13, assuntos pendentes podem avançar gradualmente. A conjunção de Marte e Júpiter, no dia 16, estimula a ação, enquanto a Lua Cheia do dia 24 pede flexibilidade diante de imprevistos. Evite agir por impulso e avalie cada situação com atenção.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Horóscopo de novembro de 2026: veja o seu signo apareceu primeiro em Personare.