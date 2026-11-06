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Horóscopo

ENEM 2026 cai em Mercúrio retrógrado: os cuidados no dia da prova e a dica para cada signo

ENEM 2026 cai em Mercúrio retrógrado: os cuidados no dia da prova e a dica para cada signo
ENEM 2026 cai em Mercúrio retrógrado: os cuidados no dia da prova e a dica para cada signo -

O ENEM 2026 acontece em dois domingos: 8 e 15 de novembro. E o primeiro dia de prova cai com Mercúrio retrógrado em Escorpião, que vai de 24 de outubro a 13 de novembro.

Mercúrio é o planeta do raciocínio e da comunicação. Na prova, o recado é ler com calma, revisar e não responder no impulso. No segundo dia, 15 de novembro, Mercúrio já estará direto.

O que Mercúrio retrógrado pede no dia do ENEM

A astróloga Márcia Fervienza, do Personare, explica que a retrogradação tende a pedir que a gente revisite, releia e reconsidere. Juntando isso às recomendações que repito nas minhas previsões para o ENEM:

  • Saia de casa com antecedência. Atrasos e imprevistos no caminho ficam mais prováveis.
  • Leia cada enunciado até o fim. Com Mercúrio retrógrado, a pressa aumenta o risco de erro de leitura.
  • Confira o gabarito antes de entregar. Revisar é o ponto forte deste trânsito.
  • Cuide da ansiedade. Ela é natural, mas não pode tomar conta na hora de responder.
  • Confie no que você estudou. O conteúdo já está aí.

Qual signo olhar: o da sua Lua

Para saber como você reage sob pressão, o signo solar não é o melhor guia. Quem mostra isso no Mapa Astral é a Lua, o núcleo emocional da personalidade: como você reage de forma instintiva, antes mesmo de raciocinar.

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A dica para cada signo no dia da prova

Cada Lua tem um jeito de reagir à tensão. Veja o ponto de atenção do seu signo lunar e uma técnica simples, indicada por especialistas do Personare, para usar antes ou durante a prova.

  • Lua em Áries: tende a querer resolver tudo de uma vez. Dica: antes de cada bloco, inspire contando até 4, segure até 5 e solte até 6, a respiração que a terapeuta Andrea Leandro, do Personare, indica para quando der branco.
  • Lua em Touro: rende mais quando nada sai do previsto. Dica: deixe documento, caneta, água e lanche separados na véspera.
  • Lua em Gêmeos: a mente pula de uma questão para outra. Dica: alterne blocos para manter o pique, mas anote tudo o que deixou para depois.
  • Lua em Câncer: sente tudo com profundidade e a cobrança pesa mais. Dica: antes de entrar, feche os olhos por um minuto, mão no coração, e pergunte “do que eu preciso agora?”, exercício da especialista em inteligência emocional Gabi Squizato, do Personare.
  • Lua em Leão: a vontade de fazer bonito pode virar autocobrança. Dica: lembre que uma boa prova não exige acertar tudo.
  • Lua em Virgem: pode travar numa questão até ter certeza. Dica: defina um tempo por questão. Se travar, marque, siga e volte no fim.
  • Lua em Libra: perde tempo entre duas alternativas parecidas. Dica: respire, decida e siga em frente.
  • Lua em Escorpião: concentração enorme, mas tende a remoer a questão que errou. Dica: tensione o corpo por 3 segundos e solte, deixando a questão para trás.
  • Lua em Sagitário: encara com leveza, mas pode acelerar demais. Dica: releia cada pergunta antes de marcar.
  • Lua em Capricórnio: parece tudo sob controle, mas a autocobrança é grande. Dica: ao sentar, gire os ombros para trás para soltar a tensão das costas e do pescoço.
  • Lua em Aquário: fica à parte do nervosismo coletivo. Dica: confie na sua estratégia, como a ordem em que prefere resolver as questões.
  • Lua em Peixes: capta o nervosismo da sala. Dica: antes de começar, solte o ar mais devagar que o normal e faça uma pausa de 2 segundos antes de inspirar, a respiração da instrutora de Yoga Rosine Mello, do Personare.

E no segundo dia de prova?

Em 15 de novembro, Mercúrio já estará direto, e o clima de revisão perde força.

Para ver em que área da sua vida Mercúrio retrógrado ainda está mexendo até o dia 13, vale olhar o seu Horóscopo.

Veja no Horóscopo Personalizado Personare em que área da sua vida Mercúrio retrógrado está agora

A semana entre os dois domingos serve para descansar e revisar com calma, não para virar a noite. Se quiser acompanhar os próximos trânsitos, o Personare tem um grupo no WhatsApp.

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Perguntas frequentes sobre o ENEM e a Lua no Mapa Astral

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Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

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