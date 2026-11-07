Yoga Dance: habitar o corpo e a vida com mais presença, alegria e fé

Na Virada Sustentável 2026, a gente fala de sustentabilidade de um jeito amplo, e isso inclui a relação com o próprio corpo. Numa rotina de correria, telas e cansaço, muita gente passa o dia inteiro sem perceber como está se sentindo. Parar para escutar o corpo também é uma forma de cuidar do que a gente consegue sustentar.

No sábado, 7 de novembro, às 14h, a Fernanda conduz a vivência de Yoga Dance na Área de Convivência do Centro Cultural São Paulo.

Entre os convidados que compartilham essa visão, tenho a alegria de apresentar aqui no Personare um texto de Fernanda Cunha. A Fernanda é terapeuta corporal, yogini e pesquisadora dos saberes da alma através do corpo. Há mais de duas décadas, estuda o yoga e a dança como caminhos de transformação, e dessa trajetória nasceu o Yoga Dance. Há 15 anos ela forma professoras do método: são mais de 500 formadas e mais de 7 mil pessoas que já viveram o Yoga Dance em programas online, eventos e festivais.

Boa leitura!

Com a palavra, Fernanda Cunha

O que é Yoga Dance?

O corpo guarda histórias, emoções e possibilidades que nem sempre encontram espaço para existir em meio à correria e ao excesso de ruídos da vida cotidiana. Acostumamo-nos a viver no automático, desconectados das sensações, dos desejos e da sabedoria que pulsa em nós.

Podemos esquecer o que nos foi dito, mas as experiências que vivemos criam rastros sensoriais em nossos corpos que nos acompanham vida afora. E se pudéssemos criar novas experiências capazes de transformar esses rastros e abrir caminhos para outras formas de existir?

O Yoga Dance nasce da necessidade de romper com padrões que enrijecem o corpo, reprimem emoções e nos afastam da vida. É uma experiência de autoconhecimento que integra a presença do yoga à liberdade da dança, reconhecendo o corpo como território de saber, expressão e transformação.

É um método experiencial que integra saberes ancestrais, movimento e liberdade, e convida à reconexão com a sabedoria que habita o corpo.

Os pilares do Yoga Dance

Presença. Ela nos ajuda a nos mover a partir do que o corpo quer e daquilo que o corpo sabe, em vez de tentar caber em algum movimento ou performar para impressionar.

Ela nos ajuda a nos mover a partir do que o corpo quer e daquilo que o corpo sabe, em vez de tentar caber em algum movimento ou performar para impressionar. Escuta do corpo. O corpo sempre fala a verdade: é o veículo no qual experimentamos este mundo. Por meio da escuta corporal, da música e do movimento livre e espontâneo, somos convidados a explorar sensações, despertar a criatividade, acolher emoções e experimentar novas formas de nos relacionarmos conosco e com o mundo.

O corpo sempre fala a verdade: é o veículo no qual experimentamos este mundo. Por meio da escuta corporal, da música e do movimento livre e espontâneo, somos convidados a explorar sensações, despertar a criatividade, acolher emoções e experimentar novas formas de nos relacionarmos conosco e com o mundo. Liberdade de ser quem se é. Mais do que aprender movimentos ou reproduzir uma dança, o convite é escutar a inteligência do corpo e permitir que ele encontre sua expressão mais espontânea e verdadeira, sem certo e errado, bonito ou feio.

Não é preciso saber dançar nem ter experiência com yoga. É preciso apenas disponibilidade para sentir, explorar e descobrir a própria dança.

Em tempos de desconexão, superficialidades e exaustão, dançar a própria dança é uma forma de revolução. É afirmar a vida em sua totalidade, assumir o próprio lugar no mundo e abrir espaço para mais presença, leveza, alegria e fé.

Assim como somos no corpo, somos na vida

Se experimentamos coragem no nosso corpo durante uma dança, criamos novos rastros sensoriais e caminhos neurais que vão nos guiar diante das nossas escolhas na vida. A coragem passa a ser mais acessível em todos os momentos.

E é assim que vamos transformando traumas em movimento e cultivando, de forma muito consciente e divertida, as virtudes que queremos transformar em ação na vida.

Yoga Dance na Virada Sustentável

Nesta vivência na Virada Sustentável, convido você a experimentar a medicina do Yoga Dance pele adentro, despertando os saberes que habitam nossos corpos, emoções, movimentos, impulsos e instintos.

Vamos explorar a relação entre corpo, presença e movimento, usando a música como caminho para sensibilizar, despertar e ampliar nossa percepção.

A proposta é dançar livremente, acolher nossas subjetividades e dar vazão à expressão de quem somos. Uma experiência para transformar sensações em movimento, abrir espaço para novas possibilidades e resgatar a alegria, a esperança e o amor que são a nossa natureza.

Dançamos para relembrar a potência e a magia de ser quem somos.

Uma oportunidade para sair do automático, despertar a inteligência do corpo e habitar o corpo e a vida com mais presença, alegria, fé e coragem de ser quem se é.

Resumo e convite

O Yoga Dance une a presença do yoga à liberdade da dança para ajudar a sair do automático e escutar o que o corpo sabe. Não precisa saber dançar nem ter experiência com yoga: basta estar disponível para sentir.

Dance com a gente na Virada Sustentável. Sábado, 7 de novembro, às 14h, na Área de Convivência do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Liberdade), dentro da programação gratuita do festival.

No mesmo dia e no mesmo lugar, o Personare faz o Retiro Urbano Personare, no Espaço Cênico Ademar Guerra, no Centro Cultural São Paulo: um dia inteiro de vivências gratuitas, com yoga para todos os níveis, limpeza energética, práticas terapêuticas, astrologia e tarot com previsões para 2027. Veja a programação do Retiro.

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Mariana Amaral

Publicitária e articuladora cultural, Mariana Amaral é idealizadora da Virada Sustentável e da Virada Zen, iniciativas que transformam o espaço urbano por meio da arte, do bem-estar e da consciência coletiva, com projetos inovadores e regenerativos.

mariana@viradazen.com.br

O post Yoga Dance: habitar o corpo e a vida com mais presença, alegria e fé apareceu primeiro em Personare.