Calculadora de Arcano Pessoal grátis: descubra a carta do Tarot que nasceu com você

O Arcano Pessoal é a carta do Tarot que nasce com você e não muda nunca: acompanha a vida inteira, como um retrato simbólico de quem você é. É baseado na data de nascimento, mas não é preciso fazer conta para descobrir o seu. A calculadora gratuita de Arcano Pessoal do Personare te entrega tudo.

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Resposta rápida sobre a calculadora de Arcano Pessoal

O que faz: mostra a carta do Tarot que rege a sua vida, a partir da data de nascimento.

mostra a carta do Tarot que rege a sua vida, a partir da data de nascimento. Quanto custa: é grátis e leva menos de 1 minuto.

é grátis e leva menos de 1 minuto. Como calcula: soma os dígitos da data e reduz até chegar a um número de até 21.

soma os dígitos da data e reduz até chegar a um número de até 21. O resultado: uma carta dos Arcanos Maiores, de A Imperatriz (3) a O Mundo (21).

uma carta dos Arcanos Maiores, de A Imperatriz (3) a O Mundo (21). O que revela: talentos, desafios que se repetem e o seu propósito de vida.

O que é o Arcano Pessoal?

Gosto de pensar no Arcano Pessoal como um talismã: uma carta de poder dos Arcanos Maiores que rege a sua vida do primeiro ao último dia.

Não é que ele esteja ativo o tempo todo. Ele funciona como um espelho e um repositório do inconsciente, onde estão guardados muitos tesouros e muitos desafios. Por isso, mostra tanto as suas potencialidades quanto aquilo que você veio aprender.

É diferente da carta que sai numa tiragem, que responde a uma pergunta do momento. O Arcano Pessoal é fixo, como o seu Mapa Astral.

Para entender o conceito em profundidade, veja o que é o Arcano Pessoal.

Como funciona a calculadora de Arcano Pessoal?

A calculadora usa só a sua data de nascimento. O passo a passo é este:

1. Some todos os dígitos da data. Exemplo: 15/07/1990 vira 1 + 5 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 0 = 32.

Exemplo: 15/07/1990 vira 1 + 5 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 0 = 32. 2. Se passar de 21, some de novo. 32 vira 3 + 2 = 5.

32 vira 3 + 2 = 5. 3. O número final é o seu Arcano. No exemplo, 5 é O Papa.

A soma mais alta que uma data de nascimento pode dar é 48, e ela também é reduzida: 4 + 8 = 12, O Enforcado. Por isso, uma única redução sempre resolve.

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Por que só a data de nascimento?

Existem outros métodos, como o que soma a data e o nome completo. No meu trabalho, uso só a data de nascimento: o Arcano Pessoal precisa ser tão fixo quanto o dia em que você nasceu.

O nome pode mudar ao longo da vida, com um casamento ou um divórcio, e fala mais da sua imagem pública do que da sua essência.

Toda forma de cálculo é uma convenção. Uso a data porque, tradicionalmente, cada número é associado a uma carta, e esse é o cálculo que considero mais puro: soma os números um a um e chega a um único arcano.

Nesse método, a soma é reduzida até 21, e O Louco fica fora da conta. Explico o motivo em Seu Arcano Pessoal deu 22? Tem algo errado nesse cálculo.

Por que tanta gente tem o mesmo Arcano Pessoal?

Pelo cálculo da data, algumas cartas aparecem muito mais do que outras. Os arcanos de 4 a 11 somam quase 70% das pessoas, enquanto os de 12 a 21 ficam com cerca de 2% a 3% cada.

O Mago (1) e A Sacerdotisa (2) nem chegam a aparecer: a menor soma possível de uma data de nascimento é 4, e nenhuma redução volta para 1 ou 2.

Isso não tira o caráter pessoal da carta. Dizer “sou de Capricórnio” é diferente de dizer “eu sou A Justiça”: o signo descreve um temperamento, e o Arcano é uma imagem que cada pessoa vive do seu jeito.

O que fazer com o seu resultado?

Depois de descobrir a sua carta, vale usá-la como ferramenta de autoconhecimento:

Reconheça os seus talentos: o Arcano mostra o que você faz bem quase sem esforço.

o Arcano mostra o que você faz bem quase sem esforço. Observe os padrões: os desafios da carta costumam se repetir em relacionamentos, trabalho e escolhas.

os desafios da carta costumam se repetir em relacionamentos, trabalho e escolhas. Lembre do propósito: cada Arcano aponta um caminho de crescimento ao longo da vida.

cada Arcano aponta um caminho de crescimento ao longo da vida. Compare com o Arcano do Ano: o Arcano do Ano muda a cada ciclo e mostra o tom do seu ano, enquanto o Pessoal é fixo.

Um exercício para conversar com o seu Arcano

Depois de descobrir a sua carta, você pode ir além do significado. A ideia não é ler a carta, e sim entrar nela e perguntar o que ela pede e o que ela oferece.

Aterre-se: sente-se com os pés no chão, respire fundo algumas vezes e sinta o corpo.

sente-se com os pés no chão, respire fundo algumas vezes e sinta o corpo. Olhe para a carta: observe a imagem com calma, os detalhes, as cores e a figura principal.

observe a imagem com calma, os detalhes, as cores e a figura principal. Entre na cena: de olhos fechados, peça licença ao seu Arcano e imagine que você entra na carta. Aproxime-se da figura central.

de olhos fechados, peça licença ao seu Arcano e imagine que você entra na carta. Aproxime-se da figura central. Pergunte: o que você me pede? O que você me oferece?

o que você me pede? O que você me oferece? Saia pelo mesmo caminho: despeça-se, saia por onde entrou e volte a sentir o lugar onde você está.

despeça-se, saia por onde entrou e volte a sentir o lugar onde você está. Escreva sem julgar: “Eu sou [nome da carta] e vim te dizer que…”, “Eu te faço perceber que…”, “Eu te desafio a…” e “Eu trago a dádiva de…”.

Quanto mais você volta a essa carta, mais o exercício reverbera. O inconsciente tem um vocabulário próprio: não corrija o que vier para o papel.

Os Arcanos Pessoais e o que cada um revela

Pelo cálculo da data de nascimento, o resultado vai de 3 a 21. Veja o resumo de cada carta como Arcano Pessoal. Para a leitura completa, faça o seu cálculo na calculadora.

A Imperatriz (3)

Representa a criatividade, a fertilidade e a capacidade de transformar ideias em realizações concretas, fazendo florescer tudo aquilo que recebe sua dedicação.

Virtudes: criatividade, generosidade e prosperidade.

criatividade, generosidade e prosperidade. Desafios: vaidade, comodismo e futilidade.

Veja o significado completo de A Imperatriz

O Imperador (4)

Representa a estabilidade, a autoridade e a construção de bases sólidas para uma vida de segurança, responsabilidade e realização.

Virtudes: liderança, disciplina e firmeza.

liderança, disciplina e firmeza. Desafios: rigidez, autoritarismo e controle.

Veja o significado completo de O Imperador

O Papa (5)

Representa a sabedoria, a tradição e a busca por um conhecimento capaz de orientar a própria vida e inspirar outras pessoas.

Virtudes: sabedoria, ética e orientação.

sabedoria, ética e orientação. Desafios: dogmatismo, rigidez e conformismo.

Veja o significado completo de O Papa

Os Enamorados (6)

Representa as escolhas, os relacionamentos e a busca pelo equilíbrio entre razão, emoção e desejo.

Virtudes: empatia, diplomacia e afeto.

empatia, diplomacia e afeto. Desafios: indecisão, dependência e insegurança.

Veja o significado completo de Os Enamorados

O Carro (7)

Representa a determinação, o movimento e a capacidade de superar obstáculos por meio da disciplina e da força de vontade.

Virtudes: determinação, coragem e foco.

determinação, coragem e foco. Desafios: impulsividade, impaciência e competitividade.

Veja o significado completo de O Carro

A Justiça (8)

Representa o equilíbrio, a verdade e a responsabilidade diante das escolhas e das consequências que elas produzem.

Virtudes: integridade, discernimento e equilíbrio.

integridade, discernimento e equilíbrio. Desafios: rigidez, perfeccionismo e julgamento.

Veja o significado completo de A Justiça

O Eremita (9)

Representa a introspecção, a sabedoria e a busca constante por respostas que só podem ser encontradas dentro de si.

Virtudes: prudência, sabedoria e paciência.

prudência, sabedoria e paciência. Desafios: isolamento, pessimismo e distanciamento.

Veja o significado completo de O Eremita

A Roda da Fortuna (10)

Representa os ciclos da existência, as mudanças inevitáveis e as oportunidades que surgem quando aprendemos a acompanhar o movimento da vida.

Virtudes: adaptabilidade, esperança e resiliência.

adaptabilidade, esperança e resiliência. Desafios: instabilidade, ansiedade e acomodação.

Veja o significado completo de A Roda da Fortuna

A Força (11)

Representa a coragem, o domínio das emoções e a capacidade de vencer desafios sem perder a própria essência.

Virtudes: coragem, perseverança e equilíbrio.

coragem, perseverança e equilíbrio. Desafios: orgulho, teimosia e controle.

Veja o significado completo de A Força

O Enforcado (12)

Representa a entrega, a mudança de perspectiva e a sabedoria de compreender que nem toda evolução acontece por meio da ação.

Virtudes: paciência, empatia e desapego.

paciência, empatia e desapego. Desafios: estagnação, procrastinação e resignação excessiva.

Veja o significado completo de O Enforcado

A Morte (13)

Representa a transformação, os encerramentos necessários e o poder de renascer sempre que a vida exige uma nova versão de quem você é.

Virtudes: renovação, coragem e resiliência.

renovação, coragem e resiliência. Desafios: apego, radicalismo e resistência às mudanças.

Veja o significado completo de A Morte

A Temperança (14)

Representa o equilíbrio, a moderação e a capacidade de harmonizar forças aparentemente opostas para construir uma vida mais plena.

Virtudes: equilíbrio, paciência e conciliação.

equilíbrio, paciência e conciliação. Desafios: acomodação, indecisão e lentidão.

Veja o significado completo de A Temperança

O Diabo (15)

Representa o desejo, a força dos instintos e o enorme poder de realização que surge quando aprendemos a dominar nossos impulsos em vez de deixar que eles nos dominem.

Virtudes: magnetismo, coragem e intensidade.

magnetismo, coragem e intensidade. Desafios: manipulação, compulsão e possessividade.

Veja o significado completo de O Diabo

A Torre (16)

Representa a ruptura, a verdade revelada e a necessidade de derrubar estruturas que já não sustentam sua evolução.

Virtudes: autenticidade, coragem e renovação.

autenticidade, coragem e renovação. Desafios: impulsividade, resistência e radicalismo.

Veja o significado completo de A Torre

A Estrela (17)

Representa a esperança, a inspiração e a confiança de que sempre existe um caminho de cura, crescimento e realização.

Virtudes: esperança, inspiração e generosidade.

esperança, inspiração e generosidade. Desafios: ingenuidade, idealismo e dispersão.

Veja o significado completo de A Estrela

A Lua (18)

Representa a sensibilidade, a imaginação e a profunda conexão com o mundo emocional, intuitivo e inconsciente.

Virtudes: intuição, sensibilidade e imaginação.

intuição, sensibilidade e imaginação. Desafios: insegurança, ilusão e ansiedade.

Veja o significado completo de A Lua

O Sol (19)

Representa a vitalidade, a alegria e a capacidade de irradiar confiança, entusiasmo e prosperidade por onde passa.

Virtudes: alegria, autenticidade e generosidade.

alegria, autenticidade e generosidade. Desafios: vaidade, orgulho e egocentrismo.

Veja o significado completo de O Sol

O Julgamento (20)

Representa o despertar da consciência, a renovação e o chamado para viver de acordo com a própria verdade.

Virtudes: consciência, responsabilidade e renovação.

consciência, responsabilidade e renovação. Desafios: culpa, autocobrança e rigidez.

Veja o significado completo de O Julgamento

O Mundo (21)

Representa a realização, a plenitude e a integração de tudo aquilo que foi aprendido ao longo da jornada.

Virtudes: realização, versatilidade e maturidade.

realização, versatilidade e maturidade. Desafios: perfeccionismo, sobrecarga e inquietação.

Veja o significado completo de O Mundo

Conclusão

O Arcano Pessoal é a carta que acompanha você do primeiro ao último dia. Conhecer a sua ajuda a entender talentos, repetir menos os mesmos erros e caminhar com mais consciência.

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