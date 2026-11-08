Sound healing e cura: o som como caminho, não como promessa

Na Virada Sustentável 2026, a gente fala de sustentabilidade de um jeito amplo, e isso inclui o ritmo de vida que cada um consegue manter. Ninguém se sustenta em estado de alerta o tempo todo, e uma hora de pausa no meio da cidade já é um jeito de cuidar disso.

No sábado, 7 de novembro, das 17h às 18h, o Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo recebe a vivência Sound Healing com Meditação.

Entre os convidados que compartilham essa visão, tenho a alegria de apresentar aqui no Personare um texto de Wesley Limash, músico há 26 anos e fundador da Limash Sound Healing, que leva vivências de som ao vivo para empresas, eventos e instituições culturais pelo Brasil. Ele responde, com franqueza, a uma dúvida que sempre aparece: afinal, o som cura?

Boa leitura!

Com a palavra, Wesley Limash

Uma pergunta honesta

Recebi da equipe da Virada Sustentável uma pergunta direta: o que o sound healing tem a ver com cura? Por que o som cura?

É uma pergunta justa. E merece uma resposta igualmente honesta.

O som, sozinho, não cura ninguém. Quem cura é o próprio organismo, com seus sistemas, seu tempo e, quando necessário, com o cuidado de médicos e psicólogos.

O que o som faz é outra coisa, e para mim tão bonita quanto: ele cria as condições. É um veículo. Um caminho. Um facilitador.

Neste texto, quero explicar por que penso assim, separando o que a ciência já mostra, o que ainda está sendo estudado e o que eu observo em 26 anos de música e nas vivências da Limash.

O som é mecânico: não é questão de fé

Som é onda mecânica: vibração que se propaga por um meio, seja ar, água, madeira, metal ou corpo.

Quando um gongo é tocado, o ar ao redor se move. O tímpano vibra, o ouvido interno transforma essa vibração em sinal elétrico e o cérebro a processa. Isso acontece com quem acredita e com quem não acredita.

Por isso costumo dizer que o sound healing não é uma questão de fé. É física e fisiologia.

Mas aqui cabe um cuidado importante. Dizer que o som é físico não é o mesmo que dizer que todo efeito atribuído a ele está comprovado. A física garante que a vibração chega. O que ela provoca em cada pessoa é o que a ciência ainda está estudando.

O convite, então, é experimentar e observar com honestidade.

Ondas sonoras e ondas cerebrais: o fenômeno do arrastamento

O cérebro também trabalha em ritmos. A atividade elétrica dos neurônios, medida pelo eletroencefalograma (EEG), é organizada em faixas de frequência associadas a diferentes estados:

Beta (12 a 30 Hz): alerta, foco, concentração e também ansiedade.

alerta, foco, concentração e também ansiedade. Alfa (8 a 12 Hz): calma, relaxamento desperto.

calma, relaxamento desperto. Teta (4 a 8 Hz): relaxamento profundo, meditação, sono leve.

relaxamento profundo, meditação, sono leve. Delta (abaixo de 4 Hz): sono profundo, meditação muito profunda.

Quem passa o dia em reunião, trânsito e notificações costuma viver boa parte do tempo em beta.

O arrastamento (em inglês, brainwave entrainment) é a hipótese de que um estímulo rítmico externo convida a atividade cerebral a acompanhar o seu ritmo. A resposta do cérebro a sons repetitivos existe e é mensurável no EEG. A pergunta em aberto é o quanto isso muda o estado mental de uma pessoa.

E aqui entra algo fascinante das tigelas: quando duas frequências muito próximas soam juntas, elas criam um batimento, aquela pulsação lenta, “uá-uá-uá”, que se ouve quando a tigela canta.

Num estudo publicado em 2023, pesquisadores coreanos tocaram uma tigela do Himalaia com batimento de 6,68 Hz (faixa teta) para 17 adultos, deitados e de olhos fechados. A atividade na frequência do batimento aumentou, assim como as ondas teta e delta. As ondas alfa, beta e gama diminuíram (Kim e Choi, 2023).

Outro estudo, com 34 participantes, registrou EEG, frequência cardíaca e respiração antes, durante e depois de uma massagem sonora com tigelas (Walter e Hinterberger, 2022).

São sinais animadores. Mas precisam ser lidos com honestidade: são estudos pequenos, sem grupo de comparação, e os próprios autores lembram que parte do aumento de delta pode ser simplesmente sonolência. Uma revisão sobre batidas binaurais, a forma mais estudada de arrastamento sonoro, encontrou resultados a favor da hipótese em 5 de 14 estudos (Ingendoh et al., 2023).

Por isso prefiro uma frase prudente, que considero verdadeira:

O som pode convidar o cérebro a desacelerar, e muitas pessoas aceitam esse convite.

Água, vibração e o corpo que escuta

O som viaja mais rápido na água do que no ar: cerca de 1.480 metros por segundo, contra 343 no ar. É mais de quatro vezes mais rápido.

E o nosso corpo é feito, em grande parte, de água. Em adultos, algo entre 55% e 60% do peso corporal, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Em bebês, passa de 70%.

Isso significa que, uma vez dentro do corpo, a vibração encontra um meio que a conduz muito bem.

É por isso que, numa vivência, o som não é apenas ouvido: é sentido. Muitas pessoas descrevem a experiência como uma massagem sonora, uma vibração que percorre o peito, as costas, as mãos.

Esse relato é real e frequente. O que ainda não está demonstrado é que essa vibração produza, por si só, efeitos terapêuticos nas células ou nos tecidos. Prefiro falar do que se sente e deixar a ciência dizer o resto quando tiver dados.

Por que os instrumentos terapêuticos soam diferente

A física do som de uma tigela ou de um gongo é a mesma de qualquer outro instrumento. O que muda é a forma como esse som é construído, e o que ele pede de quem escuta.

Riqueza de harmônicos. Uma tigela não emite uma nota só. Ela soa uma frequência principal envolvida por muitas outras, criando um som cheio, que parece ocupar o espaço.

Uma tigela não emite uma nota só. Ela soa uma frequência principal envolvida por muitas outras, criando um som cheio, que parece ocupar o espaço. Sustentação longa. Um gongo ou uma tigela pode vibrar por dezenas de segundos. O som não termina: ele se dissolve.

Um gongo ou uma tigela pode vibrar por dezenas de segundos. O som não termina: ele se dissolve. Batimentos naturais. Como vimos, frequências próximas criam pulsações lentas, na mesma faixa das ondas associadas ao relaxamento.

Como vimos, frequências próximas criam pulsações lentas, na mesma faixa das ondas associadas ao relaxamento. Sem melodia para seguir. Não há letra, refrão ou ritmo previsível. A mente racional não encontra onde se agarrar e, aos poucos, solta.

Uma música convencional conversa com a memória e com a emoção. Um banho de som conversa com a atenção e com o corpo.

E existe uma diferença que, para mim, é essencial: o som ao vivo. Músicos presentes escutam a sala, percebem o grupo, ajustam intensidade, silêncio e distância. Uma gravação não faz isso.

Cada sessão é única.

O que se percebe na hora, inclusive pelos céticos

Uma das coisas que mais me marcam nas vivências é ver a mudança nas pessoas. Ombros que descem. Respiração que alonga. Gente que chegou de braços cruzados e sai em silêncio. A voz fica mais espaçada, mais aveludada.

Isso é observação, não estatística. Mas a pesquisa vai na mesma direção.

Num estudo com 62 adultos nos Estados Unidos, os participantes responderam questionários antes e depois de uma meditação com tigelas tibetanas. Depois da sessão, relataram menos tensão, raiva, fadiga e humor deprimido. E um detalhe interessante: quem nunca tinha participado desse tipo de prática teve uma redução de tensão maior do que os experientes (Goldsby et al., 2017).

Ou seja: não é preciso “saber meditar” nem acreditar em nada para sentir diferença.

Uma revisão sistemática de 2025 reuniu 14 estudos com tigelas tibetanas. Alguns relataram melhora em ansiedade, bem-estar e na variabilidade da frequência cardíaca, um marcador ligado ao equilíbrio do sistema nervoso, que o olho não vê, mas os aparelhos registram. Os autores classificam a literatura como promissora, porém ainda limitada: poucos estudos, amostras pequenas e protocolos muito diferentes entre si (Lin, Yang e Wang, 2025).

Então, o sound healing cura?

A resposta honesta é: não no sentido médico da palavra. O sound healing não substitui tratamento, remédio, terapia ou acompanhamento profissional.

Mas a palavra healing, em inglês, tem um sentido mais amplo do que “cura de uma doença”. Fala de recuperar o equilíbrio, de voltar a si.

É nesse sentido que vejo o som: como um veículo. Ele não faz o trabalho pelo corpo, ele abre o caminho. Ajuda a sair do estado de alerta constante, desacelera a respiração, convida a mente a silenciar. E é justamente nesse estado de relaxamento que o organismo encontra mais espaço para fazer o que sabe fazer.

O som não é a cura. É a porta.

Num mundo que nos mantém acelerados, oferecer uma hora de pausa verdadeira já é um ato de cuidado. Não é pouco. E não precisa ser vendido como mais do que é.

Que o som continue sendo isso: um caminho de volta para dentro.

Resumo e convite

O som não cura sozinho, mas pode ajudar o corpo a sair do estado de alerta e abrir espaço para o relaxamento, e a ciência já mostra sinais promissores nessa direção. Para sentir isso na prática, vale viver um banho de som ao vivo.

Viva ao vivo na Virada Sustentável. A vivência Sound Healing com Meditação, com a Limash, acontece no sábado, 7 de novembro, das 17h às 18h, no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Liberdade), dentro da programação gratuita do festival.

No mesmo dia e no mesmo lugar, o Personare faz o Retiro Urbano Personare, no Espaço Cênico Ademar Guerra: um dia inteiro de vivências gratuitas com yoga, limpeza energética, práticas terapêuticas, astrologia e tarot com previsões para 2027. Veja a programação do Retiro.

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Referências

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Mariana Amaral

Publicitária e articuladora cultural, Mariana Amaral é idealizadora da Virada Sustentável e da Virada Zen, iniciativas que transformam o espaço urbano por meio da arte, do bem-estar e da consciência coletiva, com projetos inovadores e regenerativos.

mariana@viradazen.com.br

O post Sound healing e cura: o som como caminho, não como promessa apareceu primeiro em Personare.