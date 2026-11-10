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Lua Nova de novembro em Escorpião ativa a área do dinheiro: o que encerrar e o que começar a partir do dia 9

Lua Nova de novembro em Escorpião ativa a área do dinheiro: o que encerrar e o que começar a partir do dia 9
Lua Nova de novembro em Escorpião ativa a área do dinheiro: o que encerrar e o que começar a partir do dia 9 -

A Lua Nova de novembro acontece em Escorpião na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, às 4h02 (horário de Brasília), a 16°53′ do signo. Ela abre um novo ciclo lunar de cerca de 29 dias, que vai até a Lua Nova em Sagitário, em 8 de dezembro.

O recado desta lunação pode ser resumido em três palavras: encerrar para começar. É um período de renovação que favorece novos começos com profundidade emocional, a revisão de vínculos e o fim de situações que já não se sustentam.

Veja no Horóscopo Personalizado Personare em que área da sua vida a Lua Nova acontece

As fases deste ciclo lunar

Pelo Calendário Lunar Personare, o ciclo que começa em 9 de novembro tem estas etapas:

  • 09/11, às 4h02: Lua Nova em Escorpião
  • 17/11, às 8h47: Lua Crescente em Aquário
  • 24/11, às 11h53: Superlua Cheia em Gêmeos, a primeira de uma sequência de três Superluas
  • 01/12, às 3h08: Lua Minguante em Virgem
  • 08/12, às 21h51: Lua Nova em Sagitário, que abre o próximo ciclo

O que significa a Lua Nova em Escorpião

Toda Lua Nova fala de começos. Em Escorpião, signo regido por Plutão e co-regido por Marte, o começo vem pelo mergulho: olhar para o que estava escondido, soltar o que não serve mais e recomeçar com mais autenticidade.

Os temas em destaque são:

  • transformação e regeneração: fechar ciclos para abrir espaço ao novo;
  • intenção com verdade: entender o que motiva você de fato;
  • poder pessoal: retomar a autoridade sobre a própria vida e estabelecer limites;
  • intimidade e confiança: conexões mais verdadeiras e trocas significativas;
  • recursos compartilhados: dinheiro em conjunto, heranças e acordos financeiros.

O que esperar na vida pessoal

Esta Lua Nova favorece novos começos que exigem profundidade emocional e disposição para transformar padrões. Pode ser um momento de reconhecer sentimentos difíceis, rever vínculos e identificar o que precisa ficar para trás.

Intenções ligadas à intimidade, à confiança e à reorganização da vida tendem a ganhar força nos próximos dias.

O que esperar no coletivo

No coletivo, a lunação tende a trazer à tona discussões sobre poder, controle, recursos compartilhados e assuntos que estavam ocultos. Questões delicadas podem ganhar espaço, incentivando mudanças profundas e o encerramento de situações que já não se sustentam.

O mapa da Lua Nova de 2026

Para entender o clima coletivo de uma lunação, a Astrologia olha o mapa do céu montado para o momento exato da Lua Nova. Ele não fala da vida de cada pessoa, e sim do tom geral do ciclo. Neste mapa de 9 de novembro, algumas configurações chamam atenção:

  • Lua Nova na Casa 2, a área do dinheiro: a Casa 2 é a parte do mapa ligada a recursos financeiros, segurança material e valores. Por isso, a lunação destaca a economia, o dinheiro e a revisão do que tem valor.
  • Ascendente em Libra, com Vênus retrógrada em Libra como regente: relações, acordos e questões de justiça ganham peso, principalmente nas negociações que envolvem dinheiro e interesses compartilhados.
  • Conjunção com Mercúrio retrógrado: favorece discussões e revelações sobre esses assuntos.
  • Quadratura com Marte em Leão, na Casa 11: aponta tensões entre interesses financeiros, disputas de poder e necessidade de reconhecimento.

O período pode evidenciar conflitos entre o que cada um valoriza e o que busca nas relações. Por isso, pede revisão de acordos e cuidado com decisões impulsivas.

A semana da Lua Nova

A semana tem outros movimentos importantes:

  • Terça, 10/11: Vênus retrógrada em Libra faz sextil com Marte em Leão. O aspecto favorece a reaproximação, a retomada do desejo e a iniciativa para resolver questões afetivas, além de renegociações no amor e nas finanças.
  • Sexta, 13/11, às 12h54: Mercúrio fica direto em Escorpião, depois do retrógrado iniciado em 24 de outubro. Conversas pendentes podem avançar e mal-entendidos ficam mais fáceis de esclarecer, mas vale conferir informações antes de concluir tudo de uma vez.
  • Sexta, 13/11, às 21h27: Vênus fica direta em Libra, depois do retrógrado iniciado em 3 de outubro. Fica mais fácil perceber quais vínculos merecem continuidade e quais acordos precisam mudar.

Como a Lua Nova acontece com Mercúrio e Vênus ainda retrógrados, a orientação é plantar a intenção agora e deixar as decisões definitivas, como assinar contratos e fechar acordos, para depois do dia 13.

Onde a Lua Nova acontece na sua vida

Cada pessoa vive a Lua Nova em uma área específica, de acordo com a Casa do Mapa Astral em que ela cai. Para descobrir a sua:

  1. Abra o seu Horóscopo Personalizado Personare, que é grátis.
  2. Procure o trânsito da Lua Nova, que fica visível de dois a três dias.
  3. Veja em qual Casa do seu Mapa ela acontece e leia as previsões e os conselhos para a sua vida.

Como aproveitar esta Lua Nova

Algumas atitudes combinam com a energia de Escorpião neste ciclo:

  • definir uma intenção ligada a algo que você quer transformar de verdade, e não só mudar na superfície;
  • revisar acordos e combinados, principalmente os que envolvem dinheiro;
  • identificar uma área em que você abre mão do seu poder e estabelecer um limite claro;
  • anotar o que surgir nos primeiros dias depois da Lua Nova, quando a energia tende a ser mais perceptível.

Para aproveitar a energia desta Lua Nova, a terapeuta Simone Kobayashi, do Personare,preparou um ritual de Lua Nova em Escorpião para encerrar o que pesa e retomar o seu poder.

Perguntas frequentes

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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