Lua Nova de novembro em Escorpião ativa a área do dinheiro: o que encerrar e o que começar a partir do dia 9

A Lua Nova de novembro acontece em Escorpião na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, às 4h02 (horário de Brasília), a 16°53′ do signo. Ela abre um novo ciclo lunar de cerca de 29 dias, que vai até a Lua Nova em Sagitário, em 8 de dezembro.

O recado desta lunação pode ser resumido em três palavras: encerrar para começar. É um período de renovação que favorece novos começos com profundidade emocional, a revisão de vínculos e o fim de situações que já não se sustentam.

Veja no Horóscopo Personalizado Personare em que área da sua vida a Lua Nova acontece

As fases deste ciclo lunar

Pelo Calendário Lunar Personare, o ciclo que começa em 9 de novembro tem estas etapas:

09/11, às 4h02: Lua Nova em Escorpião

Lua Nova em Escorpião 17/11, às 8h47: Lua Crescente em Aquário

Lua Crescente em Aquário 24/11, às 11h53: Superlua Cheia em Gêmeos, a primeira de uma sequência de três Superluas

Superlua Cheia em Gêmeos, a primeira de uma sequência de três Superluas 01/12, às 3h08: Lua Minguante em Virgem

Lua Minguante em Virgem 08/12, às 21h51: Lua Nova em Sagitário, que abre o próximo ciclo

O que significa a Lua Nova em Escorpião

Toda Lua Nova fala de começos. Em Escorpião, signo regido por Plutão e co-regido por Marte, o começo vem pelo mergulho: olhar para o que estava escondido, soltar o que não serve mais e recomeçar com mais autenticidade.

Os temas em destaque são:

transformação e regeneração: fechar ciclos para abrir espaço ao novo;

fechar ciclos para abrir espaço ao novo; intenção com verdade: entender o que motiva você de fato;

entender o que motiva você de fato; poder pessoal: retomar a autoridade sobre a própria vida e estabelecer limites;

retomar a autoridade sobre a própria vida e estabelecer limites; intimidade e confiança: conexões mais verdadeiras e trocas significativas;

conexões mais verdadeiras e trocas significativas; recursos compartilhados: dinheiro em conjunto, heranças e acordos financeiros.

O que esperar na vida pessoal

Esta Lua Nova favorece novos começos que exigem profundidade emocional e disposição para transformar padrões. Pode ser um momento de reconhecer sentimentos difíceis, rever vínculos e identificar o que precisa ficar para trás.

Intenções ligadas à intimidade, à confiança e à reorganização da vida tendem a ganhar força nos próximos dias.

O que esperar no coletivo

No coletivo, a lunação tende a trazer à tona discussões sobre poder, controle, recursos compartilhados e assuntos que estavam ocultos. Questões delicadas podem ganhar espaço, incentivando mudanças profundas e o encerramento de situações que já não se sustentam.

O mapa da Lua Nova de 2026

Para entender o clima coletivo de uma lunação, a Astrologia olha o mapa do céu montado para o momento exato da Lua Nova. Ele não fala da vida de cada pessoa, e sim do tom geral do ciclo. Neste mapa de 9 de novembro, algumas configurações chamam atenção:

Lua Nova na Casa 2, a área do dinheiro: a Casa 2 é a parte do mapa ligada a recursos financeiros, segurança material e valores. Por isso, a lunação destaca a economia, o dinheiro e a revisão do que tem valor.

a Casa 2 é a parte do mapa ligada a recursos financeiros, segurança material e valores. Por isso, a lunação destaca a economia, o dinheiro e a revisão do que tem valor. Ascendente em Libra, com Vênus retrógrada em Libra como regente: relações, acordos e questões de justiça ganham peso, principalmente nas negociações que envolvem dinheiro e interesses compartilhados.

relações, acordos e questões de justiça ganham peso, principalmente nas negociações que envolvem dinheiro e interesses compartilhados. Conjunção com Mercúrio retrógrado: favorece discussões e revelações sobre esses assuntos.

favorece discussões e revelações sobre esses assuntos. Quadratura com Marte em Leão, na Casa 11: aponta tensões entre interesses financeiros, disputas de poder e necessidade de reconhecimento.

O período pode evidenciar conflitos entre o que cada um valoriza e o que busca nas relações. Por isso, pede revisão de acordos e cuidado com decisões impulsivas.

A semana da Lua Nova

A semana tem outros movimentos importantes:

Terça, 10/11: Vênus retrógrada em Libra faz sextil com Marte em Leão. O aspecto favorece a reaproximação, a retomada do desejo e a iniciativa para resolver questões afetivas, além de renegociações no amor e nas finanças.

Vênus retrógrada em Libra faz sextil com Marte em Leão. O aspecto favorece a reaproximação, a retomada do desejo e a iniciativa para resolver questões afetivas, além de renegociações no amor e nas finanças. Sexta, 13/11, às 12h54: Mercúrio fica direto em Escorpião , depois do retrógrado iniciado em 24 de outubro. Conversas pendentes podem avançar e mal-entendidos ficam mais fáceis de esclarecer, mas vale conferir informações antes de concluir tudo de uma vez.

, depois do retrógrado iniciado em 24 de outubro. Conversas pendentes podem avançar e mal-entendidos ficam mais fáceis de esclarecer, mas vale conferir informações antes de concluir tudo de uma vez. Sexta, 13/11, às 21h27: Vênus fica direta em Libra, depois do retrógrado iniciado em 3 de outubro. Fica mais fácil perceber quais vínculos merecem continuidade e quais acordos precisam mudar.

Como a Lua Nova acontece com Mercúrio e Vênus ainda retrógrados, a orientação é plantar a intenção agora e deixar as decisões definitivas, como assinar contratos e fechar acordos, para depois do dia 13.

Onde a Lua Nova acontece na sua vida

Cada pessoa vive a Lua Nova em uma área específica, de acordo com a Casa do Mapa Astral em que ela cai. Para descobrir a sua:

Abra o seu Horóscopo Personalizado Personare, que é grátis. Procure o trânsito da Lua Nova, que fica visível de dois a três dias. Veja em qual Casa do seu Mapa ela acontece e leia as previsões e os conselhos para a sua vida.

Como aproveitar esta Lua Nova

Algumas atitudes combinam com a energia de Escorpião neste ciclo:

definir uma intenção ligada a algo que você quer transformar de verdade, e não só mudar na superfície;

revisar acordos e combinados, principalmente os que envolvem dinheiro;

identificar uma área em que você abre mão do seu poder e estabelecer um limite claro;

anotar o que surgir nos primeiros dias depois da Lua Nova, quando a energia tende a ser mais perceptível.

Para aproveitar a energia desta Lua Nova, a terapeuta Simone Kobayashi, do Personare,preparou um ritual de Lua Nova em Escorpião para encerrar o que pesa e retomar o seu poder.

Perguntas frequentes