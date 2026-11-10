Lua Nova de novembro em Escorpião ativa a área do dinheiro: o que encerrar e o que começar a partir do dia 9

A Lua Nova de novembro acontece em Escorpião na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, às 4h02 (horário de Brasília), a 16°53′ do signo. Ela abre um novo ciclo lunar de cerca de 29 dias, que vai até a Lua Nova em Sagitário, em 8 de dezembro.
O recado desta lunação pode ser resumido em três palavras: encerrar para começar. É um período de renovação que favorece novos começos com profundidade emocional, a revisão de vínculos e o fim de situações que já não se sustentam.
Veja no Horóscopo Personalizado Personare em que área da sua vida a Lua Nova acontece
As fases deste ciclo lunar
Pelo Calendário Lunar Personare, o ciclo que começa em 9 de novembro tem estas etapas:
- 09/11, às 4h02: Lua Nova em Escorpião
- 17/11, às 8h47: Lua Crescente em Aquário
- 24/11, às 11h53: Superlua Cheia em Gêmeos, a primeira de uma sequência de três Superluas
- 01/12, às 3h08: Lua Minguante em Virgem
- 08/12, às 21h51: Lua Nova em Sagitário, que abre o próximo ciclo
O que significa a Lua Nova em Escorpião
Toda Lua Nova fala de começos. Em Escorpião, signo regido por Plutão e co-regido por Marte, o começo vem pelo mergulho: olhar para o que estava escondido, soltar o que não serve mais e recomeçar com mais autenticidade.
Os temas em destaque são:
- transformação e regeneração: fechar ciclos para abrir espaço ao novo;
- intenção com verdade: entender o que motiva você de fato;
- poder pessoal: retomar a autoridade sobre a própria vida e estabelecer limites;
- intimidade e confiança: conexões mais verdadeiras e trocas significativas;
- recursos compartilhados: dinheiro em conjunto, heranças e acordos financeiros.
O que esperar na vida pessoal
Esta Lua Nova favorece novos começos que exigem profundidade emocional e disposição para transformar padrões. Pode ser um momento de reconhecer sentimentos difíceis, rever vínculos e identificar o que precisa ficar para trás.
Intenções ligadas à intimidade, à confiança e à reorganização da vida tendem a ganhar força nos próximos dias.
O que esperar no coletivo
No coletivo, a lunação tende a trazer à tona discussões sobre poder, controle, recursos compartilhados e assuntos que estavam ocultos. Questões delicadas podem ganhar espaço, incentivando mudanças profundas e o encerramento de situações que já não se sustentam.
O mapa da Lua Nova de 2026
Para entender o clima coletivo de uma lunação, a Astrologia olha o mapa do céu montado para o momento exato da Lua Nova. Ele não fala da vida de cada pessoa, e sim do tom geral do ciclo. Neste mapa de 9 de novembro, algumas configurações chamam atenção:
- Lua Nova na Casa 2, a área do dinheiro: a Casa 2 é a parte do mapa ligada a recursos financeiros, segurança material e valores. Por isso, a lunação destaca a economia, o dinheiro e a revisão do que tem valor.
- Ascendente em Libra, com Vênus retrógrada em Libra como regente: relações, acordos e questões de justiça ganham peso, principalmente nas negociações que envolvem dinheiro e interesses compartilhados.
- Conjunção com Mercúrio retrógrado: favorece discussões e revelações sobre esses assuntos.
- Quadratura com Marte em Leão, na Casa 11: aponta tensões entre interesses financeiros, disputas de poder e necessidade de reconhecimento.
O período pode evidenciar conflitos entre o que cada um valoriza e o que busca nas relações. Por isso, pede revisão de acordos e cuidado com decisões impulsivas.
A semana da Lua Nova
A semana tem outros movimentos importantes:
- Terça, 10/11: Vênus retrógrada em Libra faz sextil com Marte em Leão. O aspecto favorece a reaproximação, a retomada do desejo e a iniciativa para resolver questões afetivas, além de renegociações no amor e nas finanças.
- Sexta, 13/11, às 12h54: Mercúrio fica direto em Escorpião, depois do retrógrado iniciado em 24 de outubro. Conversas pendentes podem avançar e mal-entendidos ficam mais fáceis de esclarecer, mas vale conferir informações antes de concluir tudo de uma vez.
- Sexta, 13/11, às 21h27: Vênus fica direta em Libra, depois do retrógrado iniciado em 3 de outubro. Fica mais fácil perceber quais vínculos merecem continuidade e quais acordos precisam mudar.
Como a Lua Nova acontece com Mercúrio e Vênus ainda retrógrados, a orientação é plantar a intenção agora e deixar as decisões definitivas, como assinar contratos e fechar acordos, para depois do dia 13.
Onde a Lua Nova acontece na sua vida
Cada pessoa vive a Lua Nova em uma área específica, de acordo com a Casa do Mapa Astral em que ela cai. Para descobrir a sua:
- Abra o seu Horóscopo Personalizado Personare, que é grátis.
- Procure o trânsito da Lua Nova, que fica visível de dois a três dias.
- Veja em qual Casa do seu Mapa ela acontece e leia as previsões e os conselhos para a sua vida.
Como aproveitar esta Lua Nova
Algumas atitudes combinam com a energia de Escorpião neste ciclo:
- definir uma intenção ligada a algo que você quer transformar de verdade, e não só mudar na superfície;
- revisar acordos e combinados, principalmente os que envolvem dinheiro;
- identificar uma área em que você abre mão do seu poder e estabelecer um limite claro;
- anotar o que surgir nos primeiros dias depois da Lua Nova, quando a energia tende a ser mais perceptível.
Para aproveitar a energia desta Lua Nova, a terapeuta Simone Kobayashi, do Personare,preparou um ritual de Lua Nova em Escorpião para encerrar o que pesa e retomar o seu poder.