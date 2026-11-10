Previsões da semana de 08 a 14/11: Mercúrio e Vênus voltam a andar para frente na sexta, dia 13

As Previsões da semana de 08 a 14/11 mostram o fim de Mercúrio e Vênus retrógrados na sexta-feira 13. Antes disso, a Lua Nova em Escorpião sinaliza tensões ligadas a dinheiro e poder.



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A semana combina revelações, debates sobre recursos e uma mudança de rumo. Conversas, acordos e relações tendem a destravar aos poucos, com mais clareza a partir do dia 16.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 08 a 14/11:

Segunda-feira (09/11): Lua Nova em Escorpião

Lua Nova em Escorpião Terça-feira (10/11): Vênus retrógrada em sextil com Marte

Vênus retrógrada em sextil com Marte Sexta-feira (13/11): Mercúrio direto em Escorpião

Mercúrio direto em Escorpião Sexta-feira (13/11): Vênus direta em Libra

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 08 a 14/11. Se preferir, assista ao vídeo:

Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa com a Lua em Escorpião, no fim do ciclo minguante, e entra na Lua Nova na madrugada de segunda, fase principal dos próximos dias.

Domingo (08/11): Lua em Escorpião emoções à flor da pele

emoções à flor da pele Terça-feira (10/11): Lua em Sagitário otimismo e expansão

otimismo e expansão Quinta-feira (12/11): Lua em Capricórnio foco no concreto

A segunda-feira (09/11) tende a ser o dia mais sensível, já que a Lua Nova forma uma quadratura, aspecto tenso, com Marte em Leão.

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Lua Nova em Escorpião: o que precisa terminar para algo novo começar



A Lua Nova acontece quando o Sol e a Lua se encontram no mesmo ponto do céu. Nesta semana, isso ocorre às 04h02 de segunda-feira (09/11), com pico de intensidade entre 01h56 e 06h09.

O ciclo aberto por essa lunação tende a ser sentido até a próxima Lua Nova, por volta de 08/12. Em Escorpião, ele sugere encerrar o que já não se sustenta antes de recomeçar.

Lua Nova não é sinal para sair correndo atrás de tudo. Ela indica um momento de planejar, ter ideias, conversar e escolher com calma onde colocar a energia.

No mapa da lunação feito para o Brasil, a Lua Nova cai na Casa 2, área ligada à economia, aos bancos, à moeda, ao PIB, aos impostos e aos valores da coletividade.

Essa posição costuma apontar oscilações financeiras. O Ascendente em Libra e Vênus, regente do mapa, retrógrada no mesmo signo, colocam acordos e justiça no centro das negociações.

O Sol também está em conjunção com Mercúrio em Escorpião. Esse encontro favorece discussões e revelações sobre dinheiro, poder e assuntos que estavam ocultos.

O ponto mais delicado é a quadratura entre o Sol e Marte em Leão. Os dois simbolizam lideranças, o que sinaliza disputas de poder e decisões mais autoritárias.

Marte ainda se une a Júpiter em Leão e ao Nodo Sul, ponto associado a excessos. A combinação tende a inflar egos, sobretudo entre líderes, artistas e figuras públicas.

Como Marte é um dos regentes de Escorpião, o pavio curto que marcou outubro pode continuar. Atividade física, esporte e momentos de prazer ajudam a gastar essa energia.

O que pode acontecer:

Oscilações no mercado financeiro, na cotação da moeda e nos investimentos

Debates acalorados sobre impostos, taxações e orçamentos de fim de ano

Revelações de escândalos envolvendo dinheiro, poder ou figuras públicas

Decisões autoritárias e brigas entre lideranças, no Brasil e no mundo

Acirramento de conflitos internacionais e tensões geopolíticas

Possibilidade de notícias trágicas envolvendo figuras públicas, como doenças ou mortes

Polêmicas e ataques nas redes sociais

Términos de relações marcadas por ciúme, controle ou desconfiança

Na vida pessoal, a lunação favorece olhar para sentimentos difíceis, como ciúme, inveja e raiva. Reconhecer esse lado ajuda a transformar padrões em vez de projetá-los nos outros.

Também é um bom período para rever gastos e cortar o que faz mal, seja um hábito, uma dívida ou um vínculo desgastado. Intenções ligadas à intimidade e à confiança ganham força.

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Vênus-Marte: desejo e reconciliação ganham força



Na terça-feira (10/11), às 03h48, Vênus retrógrada em Libra forma um sextil, aspecto harmonioso, com Marte em Leão. Os efeitos tendem a ser sentidos de 08 a 11/11.

Entre os movimentos das Previsões da semana de 08 a 14/11, este é o mais leve. Ele ajuda a arrefecer o clima de briga que marcou outubro, quando os dois planetas estavam em tensão.

No coletivo, o aspecto favorece a retomada de negociações, a recuperação de alianças e a busca por soluções para conflitos recentes. Iniciativas artísticas também ganham destaque.

No amor, o sextil favorece a reaproximação e a iniciativa para falar sobre desejos. Encontros entre segunda e quarta tendem a ser mais animados e sedutores.

Como Vênus ainda está retrógrada, vale aproveitar a abertura sem ignorar o que o período de revisão ensinou. Isso vale tanto para o amor quanto para as finanças.

O que este trânsito indica:

Retomada de negociações e acordos que estavam travados

Reconciliações entre casais, sócios ou amigos

Lançamentos e projetos artísticos com boa repercussão

Encontros mais apimentados e conversas francas sobre desejo

Boa hora para renegociar valores com quem está ao seu lado

Mercúrio direto em Escorpião: conversas e investigações voltam a andar

Na sexta-feira (13/11), às 12h54, Mercúrio volta ao movimento direto em Escorpião. Ele estava retrógrado desde 24/10, período de revisões, atrasos e ruídos na comunicação.

Retrógrado é quando o planeta parece andar para trás no céu, visto da Terra. Ao ficar direto, ele sinaliza que informações confusas podem ser esclarecidas e negociações retomadas.

No coletivo, investigações tendem a avançar, sobretudo as ligadas a poder, dinheiro e confiança. Questões complexas, porém, ainda pedem apuração cuidadosa.

Na vida pessoal, conversas pendentes e decisões adiadas começam a encontrar direção. Em Escorpião, Mercúrio favorece ir a fundo nos assuntos e buscar respostas verdadeiras.

Só que o planeta não recupera a velocidade de imediato. Ele leva alguns dias para sair do grau em que estava parado, fase chamada de estacionária.

Por isso, a orientação é esperar até 16/11 para assinar contratos e tomar decisões importantes. Até lá, vale conferir informações e evitar a pressa.

O que pode acontecer:

Esclarecimento de mal-entendidos e boatos

Avanço de investigações e novas revelações em escândalos

Retomada de negociações e contratos parados

Volta de contatos e clientes que tinham sumido

Vontade de voltar a estudar ou entender melhor um assunto

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Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

A Casa ativada pelo Sol e por Mercúrio no seu Mapa Astral mostra onde as revelações tendem a surgir, como em conversas sobre dinheiro (Casa 2) ou em segredos de família (Casa 4).

Já nas Casas 7 e 11, a tendência é de reencontros e de ajustes na forma de se comunicar com parcerias e amizades.

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Vênus direta em Libra: relações e dinheiro saem do período de revisão

Também na sexta-feira (13/11), às 21h27, Vênus volta ao movimento direto em Libra. O planeta do amor e do dinheiro estava retrógrado desde 03/10.

No coletivo, desequilíbrios em parcerias comerciais, diplomáticas e profissionais podem ficar mais evidentes. Isso tende a impulsionar ajustes e mais clareza sobre justiça nas trocas.

Para o comércio, a mudança pode trazer algum alívio. Clientes que negociaram e não compraram podem voltar, e o consumo tende a ganhar fôlego aos poucos.

Na vida pessoal, fica mais fácil perceber quais vínculos merecem continuidade e quais acordos precisam mudar. Quem estava fechado para o amor pode voltar a se abrir.

Vênus em Libra favorece reciprocidade e diálogo, mas pede atenção à tendência de ceder demais para evitar conflitos. Equilíbrio inclui também as suas próprias vontades.

Assim como Mercúrio, Vênus ainda caminha devagar nos primeiros dias. Decisões afetivas e financeiras de peso também tendem a fluir melhor a partir de 16/11.

O que pode acontecer:

Retomada de acordos comerciais e diplomáticos

Mais movimento no comércio e nas vendas

Volta de ex-parceiros ou reaproximação de casais em crise

Definições sobre relações que estavam em suspenso

Ajustes em sociedades e parcerias profissionais

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Previsões da semana de 08 a 14/11: hora de cortar excessos e seguir em frente

O céu indica uma semana de revelações e disputas de poder no início, com dinheiro no centro dos debates. No fim, Mercúrio e Vênus diretos sugerem um respiro e novos rumos.

As previsões ajudam você a se preparar, planejar e aproveitar oportunidades. Mas é você quem decide o que fazer com esse céu e como dar a volta por cima.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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