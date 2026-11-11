Ritual de Lua Nova em Escorpião: como encerrar o que pesa e retomar o seu poder

Sabe quando você percebe que está carregando algo que já não é seu? Um combinado antigo, uma dívida emocional, um lugar na mesa que você aceitou ocupar e nunca mais questionou. Você segue, mas o peso continua ali, discreto, ocupando espaço.
A Lua Nova de novembro acontece no dia 9, às 4h02 (horário de Brasília), em Escorpião. Ela chega com Mercúrio e Vênus ainda retrógrados, o que faz deste ciclo um momento de encerrar para começar.
E a Lua Nova é a melhor fase para rituais, porque é o momento de plantar: o que você coloca em movimento agora tende a crescer ao longo do ciclo.
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Resumo
- Lua Nova em Escorpião acontece em 9 de novembro de 2026, às 4h02.
- O foco é encerrar o que pesa e retomar o seu poder, com atenção ao dinheiro e aos acordos que envolvem recursos compartilhados.
- Mercúrio e Vênus retrógrados até 13 de novembro reforçam a revisão: plantar a intenção agora e decidir depois do dia 13.
- A janela do ritual vai pelas primeiras 48 horas, e o ciclo se estende até a próxima Lua Nova, em 8 de dezembro.
Para quem é este ritual de Lua Nova em Escorpião?
Esta lunação cai na Casa 2 do mapa do céu, a área do dinheiro, da segurança material e dos valores.
Com Vênus retrógrada e a conjunção com Mercúrio retrógrado, os acordos que envolvem recursos compartilhados entram em revisão, trazendo à tona conversas e revelações sobre esses temas.
Talvez você se reconheça em alguma destas situações:
- sente que carrega um peso que não é seu, em relações, em acordos ou em compromissos antigos;
- percebe que abre mão do seu poder em alguma área e não sabe bem como começou;
- tem assuntos de dinheiro, dívidas ou acordos pendentes que evita olhar de frente;
- continua sustentando vínculos por medo de perder, e não por escolha;
- quer recomeçar, mas sente que falta encerrar algo antes.
Para saber em qual área da sua vida essa transformação precisa acontecer primeiro, o Horóscopo Personare aponta: a Casa onde essa Lua Nova cai mostra onde o novo ciclo pede mudança.
O astrólogo Yub Miranda, especialista do Personare, aprofunda esse recorte no artigo sobre a Lua Nova em Escorpião.
Por que Escorpião favorece rituais de encerramento e poder pessoal?
Escorpião é o signo da transformação. Ele rege o que acontece embaixo da superfície: o que não foi dito, o que ficou guardado, o que sustenta um padrão sem que a gente perceba.
Regido por Plutão e co-regido por Marte, Escorpião não trabalha com ajustes de fachada. Ele pede mergulho. E o que se encerra nesse mergulho não volta do mesmo jeito, porque a transformação que ele propõe é de estrutura, não de superfície.
Este ciclo também fala de poder pessoal. Não o poder sobre os outros, mas a autoridade sobre a própria vida, sobre o próprio tempo, sobre o próprio dinheiro. Quando você retoma isso, os acordos ao redor se reorganizam.
Rituais de Lua Nova em Escorpião funcionam bem porque este ciclo trabalha com encerramento e regeneração, mais do que com começo do zero.
Você não está plantando em terra nova, muito pelo contrário. Está aproveitando o terreno para que o que já existe possa crescer.
Ritual de Lua Nova em Escorpião
A seguir, você verá uma série de práticas e um ritual para aproveitar essa energia de semeadura da Lua Nova, especialmente no campo do encerramento e do poder pessoal (Escorpião), sem deixar de lado a revisão e a limpeza que Mercúrio e Vênus retrógrados pedem.
Você pode fazer todas as práticas, claro, mas sinta o que você precisa e o que consegue fazer.
1. Meditação das Amarras: identificar e liberar o que amarra
Antes de começar o novo, o campo precisa de espaço. Escorpião trabalha com o que está escondido, e perceber é o primeiro gesto de liberação. Se quiser aprofundar, veja os passos de um ritual de limpeza energética completo.
Para esta prática, siga o passo a passo:
- Escolha um lugar tranquilo, sente-se com a coluna ereta e feche os olhos.
- Respire fundo três vezes, sentindo o corpo assentar. Na primeira, perceba os pés e deixe a terra te ancorar. Na segunda, perceba o abdômen e se centralize. Na terceira, leve a atenção ao peito e fique ali.
- Traga à mente uma situação que você sente como peso. Não precisa ser a maior. Pode ser a que aparece primeiro.
- Pergunte a si mesma(o): o que eu percebo como amarra aqui em mim e entre mim e a situação ou pessoa? Deixe a resposta chegar, sem forçar.
- Perceba onde essa amarra se manifesta no corpo. Pode ser um aperto no peito, um nó na garganta, uma tensão nos ombros.
- Visualize essa amarra como um fio, uma corda ou um laço que sai de você em direção a alguém, a uma situação ou a um acordo antigo. Observe a qualidade dele: é leve ou pesado, drena ou nutre, está emaranhado ou tenso.
- Não corte nada. Primeiro, pergunte: o que essa amarra sustenta? Que medo, lealdade, culpa, outra situação ou crença ela mantém? Se não aparecer uma resposta, não tem problema.
- Sinta como se tivesse compreendido, respire fundo e diga: “Eu compreendo o que essa amarra sustentou. Eu libero o que não é meu e devolvo o que não me pertence”.
- Visualize uma luz cor de mel descendo do alto e atravessando o fio, dissolvendo o que estava denso. O que era amarra vira fio de luz, ou se desfaz suavemente.
- Repita mais uma vez, se sentir que ainda precisa de mais espaço.
- Ao final, agradeça, beba um gole de água e volte ao corpo, sentindo os pés no chão.
Atenção: esta prática não substitui acompanhamento terapêutico, caso o conteúdo que surgir seja intenso. Ela prepara você para mais clareza e menos carga.
Por que funciona: Escorpião libera pela profundidade da compreensão, o aumento de consciência. Quando você entende que a amarra sustentava algo que não tem mais validade, o sistema deixa de precisar dela e faz uma transmutação emocional.
A luz cor de mel, ligada ao poder pessoal e à escolha, devolve ao corpo a sensação de que existe direção, e não apenas peso.
2. Ritual da Retomada de Poder
Esta é a prática central do período. Este ciclo pede que você reconheça onde abre mão do seu poder pessoal. Monte o seu espaço e conduza assim:
- Escolha uma superfície limpa e coloque sobre ela uma vela da cor que você escolher e um objeto pequeno que represente o seu poder: uma chave, um anel, uma pedra, algo que caiba na palma da mão.
- Acenda a vela e sente-se à frente dela.
- Identifique a área específica em que você sente que abre mão do seu poder. Uma só. Minha sugestão é a área ligada à Casa onde esta Lua Nova cai no seu Mapa.
- Escreva em uma folha o que você percebe: o que você cede nessa área, para quem, e o que isso custa a você.
- Por cima do que você descreveu, escreva um limite claro, em uma frase, em letras maiúsculas e maiores. Não um desejo. Um limite. Por exemplo: “Eu não assumo dívidas que não são minhas” ou “Meu tempo não é negociado sem a minha aprovação”.
- Defina uma pequena ação concreta para os próximos sete dias, que leve a esse limite. Por exemplo: sustentar um “te respondo depois” ou um “agora não consigo responder” quando ainda não conseguir dar um limite claro.
- Segure o objeto na palma da mão, leia o limite e diga: “Eu consagro esse objeto e retomo a autoridade sobre esta área da minha vida”.
- Posicione o objeto na frente da vela, deixe-a queimar até o fim, com segurança. Guarde ou use o objeto como lembrete físico do compromisso.
A folha fica guardada para você reler durante o ciclo. Depois ela pode ser queimada com segurança na Lua Minguante, e as cinzas devolvidas à terra.
O ritual externa o que estava implícito. Quando o limite sai da névoa e vira palavra concreta, o campo energético se reorganiza em torno de uma nova referência.
3. Encerrar o que pesa: a prática do dia a dia
Esta prática acontece no dia a dia e leva a mudança até a raiz do ciclo. Nos primeiros dias depois da Lua Nova, escolha uma coisa por dia para encerrar de verdade. Pode ser algo pequeno, como:
- Um compromisso que você mantém por obrigação, e não por escolha.
- Uma assinatura, um serviço ou um gasto recorrente que já não faz sentido.
- Uma conversa que precisa de um ponto final, mesmo que seja um “não vou continuar dando 100% nisso agora”.
- Um objeto, um arquivo ou uma roupa que guarda uma versão de você que já foi.
Ao encerrar, diga em silêncio: “Eu encerro com respeito ao que foi e abro espaço, de forma consciente, para o que vem”.
Acostume-se a registrar no fim do dia o que encerrou e o que sentiu. Ao fim do ciclo desta Lua, releia os registros e note o que eles mostram sobre o quanto você sustenta por hábito e o quanto escolhe de verdade.
Encerrar é um gesto de poder. Cada coisa que sai libera energia que estava comprometida com algo que já perdeu a função.
4. Respiração do mergulho: descer para sentir
Escorpião conversa com o que está embaixo, e a respiração consciente é o caminho mais direto para acessar isso sem se perder. Faça assim:
- Sente-se com a coluna ereta e as mãos apoiadas no ventre.
- Inspire contando até quatro, sentindo o abdômen expandir.
- Segure por dois tempos.
- Expire contando até seis, sentindo o corpo assentar.
- Mantenha a respiração, feche os olhos e imagine que desce por dentro de você, como quem mergulha em água escura e morna, sem pressa.
- A cada expiração, solte uma camada: a tensão dos ombros, a pressa, o controle.
- Repita por cinco minutos (coloque um alarme para não se preocupar com isso), com a atenção no abdômen.
- Ao final, solte todo o ar e, com os pulmões vazios, segure até onde conseguir com conforto, pensando: aprofunde, aprofunde, aprofunde.
- Quando não der mais, inspire como se estivesse saindo de um mergulho.
- Afirme: “Eu consigo lidar com a minha própria profundidade, dentro dos meus limites”.
Respirações com expiração alongada ativam a resposta de calma do sistema nervoso. Decisões sobre encerramentos e limites tomadas nesse estado tendem a ser mais coerentes, porque nascem da presença, em vez da reação.
Se surgir uma emoção intensa durante a prática, reduza o tempo e volte à respiração natural. O objetivo é clareza, sem dor nem esvaziamento.
5. Afirmações para o período
As afirmações funcionam como atualizações de permissão interna. Repetidas no campo favorável do ciclo, elas reorganizam o que você autoriza na sua vida. Escolha uma e repita por alguns dias. Quando ela soar como verdade interna, passe para a próxima:
- “Eu encerro o que já cumpriu o seu ciclo, com respeito e sem culpa”.
- “Eu retomo a autoridade sobre a minha vida, o meu tempo e o meu dinheiro”.
- “Eu não carrego o que não é meu”.
- “Todo limite que sustento sustenta quem eu sou”.
Apoio vibracional para atravessar este ciclo
Para este momento, o melhor atendimento é aquele que sustenta o que você decidiu encerrar e retomar nesta Lua Nova. Conforme o seu caso:
- Harmonização Chakras e Corpos sutis: foca em harmonizar, equilibrar, alinhar e limpar chakras, proporcionando maior uniformidade de fluxo. É indicada para quem percebe que carrega peso de outras pessoas e precisa limpar o campo antes de estabelecer limites;
- Mesa Frequencial Quântica: é indicada para quem já sabe o que precisa encerrar, mas sente que algo mais profundo sustenta o padrão antigo seja no emocional ou mental;
- Ativações com Câmara de Luz: são indicadas para quem quer apoio para sustentar o limite novo no dia a dia, ou para trabalhar mais de um encerramento ao mesmo tempo.
O ritual de Lua Nova em Escorpião é um convite a ocupar seu espaço. Não o espaço vazio do recomeço do zero, mas o espaço limpo de quem já sabe o que quer manter e o que precisa sair.
As amarras que você identificar neste ciclo não pedem corte. Pedem compreensão. Quando você entende o que elas sustentavam, o sistema deixa de precisar delas, e o que era atrapalhação vira direcionamento.
Mercúrio e Vênus retrógrados pedem que você plante agora e decida depois do dia 13. Isso não é adiamento. É respeito ao tempo da revisão. A intenção se firma enquanto você observa, e a decisão amadurece no ponto certo.
O caminho da autodescoberta é uma jornada contínua, e cada passo é um convite à plenitude. E estou aqui para te ajudar.
Que esta Lua Nova em Escorpião te devolva a autoridade sobre o que é seu, e a leveza de deixar ir o que nunca foi.
Perguntas frequentes
Qual o melhor dia para fazer o ritual da Lua Nova em Escorpião? As primeiras 48 horas, entre 9 e 11 de novembro, com a Lua Nova acontecendo em 9 de novembro, às 4h02. As práticas podem ser repetidas durante toda a fase crescente, até a Superlua em Gêmeos, em 24 de novembro, e o ciclo se estende até a próxima Lua Nova, em 8 de dezembro.
Preciso de objetos específicos para o ritual funcionar? Não, mas recomendo. A vela e o objeto de poder são âncoras e facilitadores da sua intenção, não elementos obrigatórios. Se faltar algum item, substitua pelo que você tiver em casa. O que sustenta o ritual é o conjunto, e a sua presença, energia e atenção fazem parte dele.
Preciso ser de Escorpião para aproveitar esta Lua Nova? Não. A Lua Nova é um convite coletivo. Cada pessoa sente o tema na Casa onde Escorpião atua no seu mapa. Mesmo quem não conhece o próprio mapa tem o tema do encerramento e do poder pessoal ativo neste período.
Esta Lua Nova fala de dinheiro? Sim. No mapa do céu montado para o momento da Lua Nova, ela cai na Casa 2, a área do dinheiro, ligada a recursos financeiros, segurança material e valores. Com Vênus retrógrada em Libra regendo esse mapa, os acordos financeiros entram em revisão.
Mercúrio e Vênus retrógrados atrapalham as minhas intenções? Não é atrapalhar, eles refinam. A orientação é plantar a intenção agora e deixar as decisões definitivas, como assinar contratos e fechar acordos, para depois do dia 13, quando Mercúrio fica direto às 12h54 e Vênus fica direto às 21h27. Use a primeira metade do ciclo para revisar e a segunda para confirmar o que realmente faz sentido.
Posso fazer todas as práticas? Pode, especialmente na janela de 9 a 11 de novembro. Mas distribuir as práticas ao longo do ciclo integra melhor: a meditação das amarras no início, a Retomada de Poder na Lua Nova, a respiração nos dias seguintes e as afirmações diárias por todo o ciclo.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Simone Kobayashi
Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.
contato@simonekobayashi.com
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