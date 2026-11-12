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Adeus, dívidas! O que quase 15 mil pessoas querem deixar para trás em 2026

Adeus, dívidas! O que quase 15 mil pessoas querem deixar para trás em 2026
Adeus, dívidas! O que quase 15 mil pessoas querem deixar para trás em 2026 -

O que você mais quer deixar para trás em 2026? Essa foi uma das 15 perguntas do quiz Previsões 2027, um questionário do Personare sobre comportamento, bem-estar e metas para o ano que vem. Ele foi respondido por 14.764 pessoas entre 4 de outubro e 3 de novembro de 2026.

A resposta campeã foi uma dívida ou aperto financeiro, escolhida por 33%. Depois vêm um hábito que prejudica (20%) e o medo de mudar (18%).

Antes de decidir o que fica para trás, vale saber qual é o tema do seu próximo ano. É ele que mostra onde a mudança tende a fluir melhor.

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O ranking do que se quer deixar para trás em 2026

  • Uma dívida ou aperto financeiro: 33%
  • Um hábito que me prejudica: 20%
  • O medo de mudar: 18%
  • Uma mágoa ou ressentimento: 13%
  • Um trabalho que me esgota: 8%
  • Um relacionamento que não me faz bem: 8%

O resultado é praticamente o mesmo entre quem mora em São Paulo e no restante do país, com a dívida no topo para os dois grupos (33%).

O quiz continua aberto. Ao fim das 15 perguntas, você descobre o seu perfil para 2027, como Realizador(a) de Sonhos ou Virador(a) de Página.

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Como soltar cada um desses pesos

Dívida ou aperto financeiro (33%)

Quem quer deixar a dívida para trás também está mais no modo luta: 34% dessas pessoas escolheram a frase “tô na luta pra virar o jogo”, contra 26% no total. E 42% delas fariam a sua pergunta sobre 2027 sobre dinheiro.

O momento ajuda. A Lua Nova de 9 de novembro, em Escorpião, cai na área do dinheiro no mapa do céu da lunação. Segundo o astrólogo Yub Miranda, do Personare, o ciclo favorece reorganizar a vida financeira e rever acordos que envolvem recursos divididos com outras pessoas.

O cuidado, diz ele, é com decisões impulsivas: a sugestão é plantar a intenção agora e deixar contratos e acordos definitivos para depois de 13 de novembro, quando Mercúrio e Vênus saem do movimento retrógrado.

Um hábito que prejudica (20%)

Entre quem quer largar um hábito, 27% apontam a falta de disciplina como o que mais pode atrapalhar 2027, contra 18% no total.

A terapeuta Simone Kobayashi, do Personare, propõe olhar o hábito por outro ângulo. Ele raramente nasce de falta de força de vontade: costuma ser um jeito de se acalmar e lidar com uma angústia. É instintivo e humano, não uma falha moral.

Por isso, o primeiro passo é perceber o que aquele hábito compensa. Com essa consciência, fica mais fácil trocar a resposta automática por outra que faça bem, como ela explica no texto sobre como transformar hábitos nocivos.

O medo de mudar (18%)

Aqui, o maior risco apontado para 2027 é “me acomodar no conhecido”, com 26%, contra 20% no total. E 29% dessas pessoas dizem estar no meio de uma transição.

Para a Simone, o medo da mudança é um mecanismo de proteção da mente, construído a partir de experiências passadas. Ele já protegeu em algum momento, mas pode perder a validade e travar a evolução.

Uma das práticas que ela sugere é o desapego consciente: soltar um item por dia. Outras estão no artigo sobre por que você adia a mudança que sabe que precisa fazer.

Uma mágoa ou ressentimento (13%)

Quem quer deixar uma mágoa para trás escolhe mais que a média as frases “preciso de pausa e de chão” (13%, contra 10%) e “tô aprendendo a confiar no que sinto” (18%, contra 15%).

A terapeuta Aline Lang, do Personare, sugere começar com honestidade: perguntar a si qual é a maior mágoa, a maior culpa e o maior ressentimento, sem julgamento.

Um dos passos que ela ensina é escrever uma carta para o passado, descrevendo o que você quer deixar para trás e agradecendo pelas lições. Depois, a carta pode ser queimada com segurança ou jogada fora, como símbolo de liberação. O passo a passo completo está no texto sobre como se livrar de ressentimentos.

Um trabalho que esgota (8%)

Entre quem quer deixar um trabalho que esgota, 34% fariam a pergunta sobre 2027 sobre carreira, quase o dobro da média (18%). E 16% dizem precisar de pausa e de chão.

A especialista em inteligência emocional Gabi Squizato, do Personare, chama de burnout seletivo a situação de quem segue funcionando bem no trabalho, mas some da própria vida. Ela lembra que não é um diagnóstico clínico e que, se o esgotamento for intenso, o caminho é procurar um profissional de saúde.

Segundo a Gabi, a recuperação tende a começar pelo autoconhecimento, e não só pela reorganização da agenda.

Um relacionamento que não faz bem (8%)

Aqui o amor domina: 35% dessas pessoas fariam a sua pergunta sobre 2027 sobre amor, contra 18% no total. E 20% apontam o medo de deixar coisas para trás como o maior obstáculo para 2027, contra 14% no total.

A Aline Lang lembra que algumas relações alimentam e outras exigem, culpam e tiram demais. Se você sente que precisa se encolher para caber em algum lugar, talvez esse lugar já não seja seu.

E o que muda em 2027?

Na Numerologia, 2027 é um Ano Universal 2, um período coletivo de parcerias, acordos e paciência. É um bom cenário para quem quer chegar ao novo ano com menos peso e acordos mais claros, inclusive consigo mesmo.

E a próxima Lua Nova, em 9 de novembro, é um bom marco para dar o primeiro passo.

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Perguntas frequentes sobre o que deixar para trás em 2026

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