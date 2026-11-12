Portal 11/11 de 2026: o que significa e por que ele dá um spoiler do 11 de 2027

O Portal 11/11 chega como um convite para desacelerar, silenciar o ruído externo e ouvir a própria intuição.
Na Numerologia, o 11 é um Número Mestre, símbolo de sensibilidade, criatividade e conexão com dimensões mais sutis da consciência.
E, em 2026, a data tem um sabor especial: a soma de 2027 também dá 11. Ou seja, o portal funciona como uma prévia da energia de fundo do próximo ano.
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O que é o Portal 11/11?
Um portal é como uma janela cósmica, que abre uma porta para o acesso a energias específicas e ao nosso crescimento pessoal.
Existem diversos tipos de portais, entre eles os portais numerológicos, que acontecem em datas com números repetidos, como 01/01, 02/02 e 11/11.
Esses portais amplificam as qualidades dos números. Assim, o dia 11/11 é considerado o Portal da Iluminação e do Despertar Espiritual, um momento simbólico de reconexão com o propósito e de escuta da alma.
Os portais do fim de 2026
Para entender o momento em que estamos:
- 10/10/2026: portal de novos começos e coragem
- 11/11/2026: portal da intuição e do propósito
- 12/12/2026: portal de preparação e síntese
- 01/01/2027: abertura do Ano Universal 2, que tem o 11 como vibração de fundo
Qual é o significado do 11/11 na Numerologia?
O 11 é considerado um Número Mestre porque repete o algarismo, assim como 22, 33 e assim por diante. Segundo o numerólogo Yub Miranda, essa repetição potencializa as características do número, como se o seu significado fosse dobrado.
E o número 1 na Numerologia representa o início de tudo: coragem, atitude, pioneirismo e a força de quem decide começar algo novo.
O 11 também é conhecido como o “Mestre Intuitivo” e traz uma forte conexão com a espiritualidade e a intuição. Isso porque representa uma sensibilidade maior, e a sensibilidade é uma qualidade do 2, gerado pela soma 1+1.
“O 11 pede canalização consciente da intuição em atitudes concretas. Ou seja, o Portal 11/11 não ‘faz’ nada por você: ele indica um campo de potencial que se manifesta conforme as suas escolhas diárias”, reforça Yub.
Por fim, o especialista lembra que o potencial de cada número pode ser usado de forma construtiva ou destrutiva, dependendo de como você aproveita um momento como o Portal 11/11.
Dica: se você estiver em um Mês ou Trimestre Pessoal 1, a ressonância com o Portal 11/11 tende a aumentar. Para saber, faça as Previsões Numerológicas grátis.
O 11/11 e 2027: o spoiler do próximo ano
O Portal 11/11 de 2026 acontece ainda no Ano Universal 1, o ano dos começos. Mas ele já aponta para o que vem: a soma de 2027 (2+0+2+7) dá 11, um número mestre que se reduz a 2.
Segundo Yub, o 2 é a energia que rege 2027 para todo mundo, o ano das parcerias e dos acordos. E o 11 aparece como uma vibração de fundo, ligada à intuição, à inspiração, à espiritualidade e à sensibilidade aumentada.
Na leitura dele, a diplomacia e as parcerias do 2 vão pedir uma postura corajosa e original, a do 1, que aparece em dobro no 11. Ou seja, o portal deste ano é um bom momento para começar a afinar a intuição que 2027 vai pedir. Veja as previsões completas em Numerologia 2027: o que o Ano Universal 2 traz para você.
Reflexões para o Portal 11/11
- Estou alinhado com a minha intuição?
- Estou me sentindo mais sensível e em conexão com a espiritualidade?
- Percebo além das aparências e sei tomar decisões respeitando essa percepção?
- Sei esperar as melhores oportunidades de agir e, quando elas aparecem, ajo com dinamismo e criatividade?
Qual é o significado espiritual do Portal 11/11?
Os portais têm uma energia geral, ligada aos números que os compõem, mas também estão associados ao momento do céu em que acontecem.
Segundo a Mestra Ascensa Joanita Molina, o 11/11 é considerado o portal da iluminação e do despertar espiritual. “Em todos os anos, esse é um dia de grande potencial energético voltado à introspecção, ao crescimento interior e às intenções superiores”, explica.
Em 2026, o portal chega com o céu ainda em revisão: segundo o calendário astrológico do Personare, Mercúrio está retrógrado em Escorpião até 13 de novembro, junto com Vênus retrógrado em Libra. Os dois ficam diretos dois dias depois do portal.
É um bom momento para avaliar o que você deseja manifestar antes que o novo ciclo comece e definir intenções claras para o próximo ano.
Segundo a Joanita, em 2026 o portal traz um poder extra: além do potencial energético da data, ele já abre uma janela para 2027, ano em que o arquétipo do 11 estará em evidência.
Ela lembra que esse portal vem sendo reativado com intensidade no planeta desde 2009, quando se abriu um chamado para uma consciência mais elevada e para um fluxo maior de energia de ascensão.
Neste ano, de acordo com a Mestra, o 11/11 traz um alinhamento galáctico importante e um chamado espiritual de mudança e virada, ajudando a ancorar novas energias neste momento de transição planetária.
Mas a mesma data que abre caminhos pode trazer muita negatividade. Por isso, o conselho dela é se manter alinhado ao fluxo positivo e não se deixar contaminar pelo que pesa.
Para a Joanita, o portal também oferece uma limpeza profunda da energia negativa do momento e um resgate kármico, com a recuperação de sabedorias e ensinamentos necessários para esta fase.
Rituais e práticas para o Portal 11/11
Veja práticas energéticas sugeridas pela Joanita Molina:
- Limpeza energética: o portal traz uma grande oportunidade de transformação e liberação. Veja como fazer uma limpeza energética.
- Visualização da chama violeta: use o chamado solvente universal para libertar pesos e energias densas. Saiba mais sobre a chama violeta.
- Meditação: é um momento de abertura que intensifica a conexão com a espiritualidade, o propósito e a intuição. Experimente a meditação de limpeza energética.
- Ritual com velas: acenda velas nas cores prata, preta e verde-marinho. Escreva o que deseja libertar em um papel branco, leia em voz alta e queime o papel na chama das velas.
- Trabalho com o karma: libere emoções do passado que não servem mais e abra espaço para o novo. É um bom momento para trabalhar com a energia da Mestra Kuan Yin.
- Corte de laços kármicos: liberte laços, vínculos e amarras kármicas que impedem a sua evolução.
- Banho de ervas: neste ano, as ervas indicadas são alecrim, bergamota e verbena. Veja o guia de banhos energéticos.
- Fortalecer a intuição: conecte-se com a orientação interna para tomar decisões mais alinhadas ao seu propósito.
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Eventos da Joanita Molina no Portal 11/11
- Sessão e Iniciação do Portal 11/11 de 2026, online: dias 11/11 e 12/12. Informações em puremagic.com.br.
- Ritual e Iniciação do Portal 11/11, presencial: em Weston, na Flórida (EUA), no dia 11/11, às 11h. Informações pelo e-mail adonai@adonaigaya.com.br.
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