Sound healing e cura: o som como caminho, não como promessa

Na Virada Sustentável 2026, a gente fala de sustentabilidade de um jeito amplo, e isso inclui o ritmo de vida que cada um consegue manter. Ninguém se sustenta em estado de alerta o tempo todo, e uma hora de pausa no meio da cidade já é um jeito de cuidar disso.
No sábado, 7 de novembro, das 17h às 18h, o Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo recebe a vivência Sound Healing com Meditação.
Entre os convidados que compartilham essa visão, tenho a alegria de apresentar aqui no Personare um texto de Wesley Limash, músico há 26 anos e fundador da Limash Sound Healing, que leva vivências de som ao vivo para empresas, eventos e instituições culturais pelo Brasil. Ele responde, com franqueza, a uma dúvida que sempre aparece: afinal, o som cura?
Boa leitura!
Com a palavra, Wesley Limash
Uma pergunta honesta
Recebi da equipe da Virada Sustentável uma pergunta direta: o que o sound healing tem a ver com cura? Por que o som cura?
É uma pergunta justa. E merece uma resposta igualmente honesta.
O som, sozinho, não cura ninguém. Quem cura é o próprio organismo, com seus sistemas, seu tempo e, quando necessário, com o cuidado de médicos e psicólogos.
O que o som faz é outra coisa, e para mim tão bonita quanto: ele cria as condições. É um veículo. Um caminho. Um facilitador.
Neste texto, quero explicar por que penso assim, separando o que a ciência já mostra, o que ainda está sendo estudado e o que eu observo em 26 anos de música e nas vivências da Limash.
O som é mecânico: não é questão de fé
Som é onda mecânica: vibração que se propaga por um meio, seja ar, água, madeira, metal ou corpo.
Quando um gongo é tocado, o ar ao redor se move. O tímpano vibra, o ouvido interno transforma essa vibração em sinal elétrico e o cérebro a processa. Isso acontece com quem acredita e com quem não acredita.
Por isso costumo dizer que o sound healing não é uma questão de fé. É física e fisiologia.
Mas aqui cabe um cuidado importante. Dizer que o som é físico não é o mesmo que dizer que todo efeito atribuído a ele está comprovado. A física garante que a vibração chega. O que ela provoca em cada pessoa é o que a ciência ainda está estudando.
O convite, então, é experimentar e observar com honestidade.
Ondas sonoras e ondas cerebrais: o fenômeno do arrastamento
O cérebro também trabalha em ritmos. A atividade elétrica dos neurônios, medida pelo eletroencefalograma (EEG), é organizada em faixas de frequência associadas a diferentes estados:
- Beta (12 a 30 Hz): alerta, foco, concentração e também ansiedade.
- Alfa (8 a 12 Hz): calma, relaxamento desperto.
- Teta (4 a 8 Hz): relaxamento profundo, meditação, sono leve.
- Delta (abaixo de 4 Hz): sono profundo, meditação muito profunda.
Quem passa o dia em reunião, trânsito e notificações costuma viver boa parte do tempo em beta.
O arrastamento (em inglês, brainwave entrainment) é a hipótese de que um estímulo rítmico externo convida a atividade cerebral a acompanhar o seu ritmo. A resposta do cérebro a sons repetitivos existe e é mensurável no EEG. A pergunta em aberto é o quanto isso muda o estado mental de uma pessoa.
E aqui entra algo fascinante das tigelas: quando duas frequências muito próximas soam juntas, elas criam um batimento, aquela pulsação lenta, “uá-uá-uá”, que se ouve quando a tigela canta.
Num estudo publicado em 2023, pesquisadores coreanos tocaram uma tigela do Himalaia com batimento de 6,68 Hz (faixa teta) para 17 adultos, deitados e de olhos fechados. A atividade na frequência do batimento aumentou, assim como as ondas teta e delta. As ondas alfa, beta e gama diminuíram (Kim e Choi, 2023).
Outro estudo, com 34 participantes, registrou EEG, frequência cardíaca e respiração antes, durante e depois de uma massagem sonora com tigelas (Walter e Hinterberger, 2022).
São sinais animadores. Mas precisam ser lidos com honestidade: são estudos pequenos, sem grupo de comparação, e os próprios autores lembram que parte do aumento de delta pode ser simplesmente sonolência. Uma revisão sobre batidas binaurais, a forma mais estudada de arrastamento sonoro, encontrou resultados a favor da hipótese em 5 de 14 estudos (Ingendoh et al., 2023).
Por isso prefiro uma frase prudente, que considero verdadeira:
O som pode convidar o cérebro a desacelerar, e muitas pessoas aceitam esse convite.
Água, vibração e o corpo que escuta
O som viaja mais rápido na água do que no ar: cerca de 1.480 metros por segundo, contra 343 no ar. É mais de quatro vezes mais rápido.
E o nosso corpo é feito, em grande parte, de água. Em adultos, algo entre 55% e 60% do peso corporal, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Em bebês, passa de 70%.
Isso significa que, uma vez dentro do corpo, a vibração encontra um meio que a conduz muito bem.
É por isso que, numa vivência, o som não é apenas ouvido: é sentido. Muitas pessoas descrevem a experiência como uma massagem sonora, uma vibração que percorre o peito, as costas, as mãos.
Esse relato é real e frequente. O que ainda não está demonstrado é que essa vibração produza, por si só, efeitos terapêuticos nas células ou nos tecidos. Prefiro falar do que se sente e deixar a ciência dizer o resto quando tiver dados.
Por que os instrumentos terapêuticos soam diferente
A física do som de uma tigela ou de um gongo é a mesma de qualquer outro instrumento. O que muda é a forma como esse som é construído, e o que ele pede de quem escuta.
- Riqueza de harmônicos. Uma tigela não emite uma nota só. Ela soa uma frequência principal envolvida por muitas outras, criando um som cheio, que parece ocupar o espaço.
- Sustentação longa. Um gongo ou uma tigela pode vibrar por dezenas de segundos. O som não termina: ele se dissolve.
- Batimentos naturais. Como vimos, frequências próximas criam pulsações lentas, na mesma faixa das ondas associadas ao relaxamento.
- Sem melodia para seguir. Não há letra, refrão ou ritmo previsível. A mente racional não encontra onde se agarrar e, aos poucos, solta.
Uma música convencional conversa com a memória e com a emoção. Um banho de som conversa com a atenção e com o corpo.
E existe uma diferença que, para mim, é essencial: o som ao vivo. Músicos presentes escutam a sala, percebem o grupo, ajustam intensidade, silêncio e distância. Uma gravação não faz isso.
Cada sessão é única.
O que se percebe na hora, inclusive pelos céticos
Uma das coisas que mais me marcam nas vivências é ver a mudança nas pessoas. Ombros que descem. Respiração que alonga. Gente que chegou de braços cruzados e sai em silêncio. A voz fica mais espaçada, mais aveludada.
Isso é observação, não estatística. Mas a pesquisa vai na mesma direção.
Num estudo com 62 adultos nos Estados Unidos, os participantes responderam questionários antes e depois de uma meditação com tigelas tibetanas. Depois da sessão, relataram menos tensão, raiva, fadiga e humor deprimido. E um detalhe interessante: quem nunca tinha participado desse tipo de prática teve uma redução de tensão maior do que os experientes (Goldsby et al., 2017).
Ou seja: não é preciso “saber meditar” nem acreditar em nada para sentir diferença.
Uma revisão sistemática de 2025 reuniu 14 estudos com tigelas tibetanas. Alguns relataram melhora em ansiedade, bem-estar e na variabilidade da frequência cardíaca, um marcador ligado ao equilíbrio do sistema nervoso, que o olho não vê, mas os aparelhos registram. Os autores classificam a literatura como promissora, porém ainda limitada: poucos estudos, amostras pequenas e protocolos muito diferentes entre si (Lin, Yang e Wang, 2025).
Então, o sound healing cura?
A resposta honesta é: não no sentido médico da palavra. O sound healing não substitui tratamento, remédio, terapia ou acompanhamento profissional.
Mas a palavra healing, em inglês, tem um sentido mais amplo do que “cura de uma doença”. Fala de recuperar o equilíbrio, de voltar a si.
É nesse sentido que vejo o som: como um veículo. Ele não faz o trabalho pelo corpo, ele abre o caminho. Ajuda a sair do estado de alerta constante, desacelera a respiração, convida a mente a silenciar. E é justamente nesse estado de relaxamento que o organismo encontra mais espaço para fazer o que sabe fazer.
O som não é a cura. É a porta.
Num mundo que nos mantém acelerados, oferecer uma hora de pausa verdadeira já é um ato de cuidado. Não é pouco. E não precisa ser vendido como mais do que é.
Que o som continue sendo isso: um caminho de volta para dentro.
Resumo e convite
O som não cura sozinho, mas pode ajudar o corpo a sair do estado de alerta e abrir espaço para o relaxamento, e a ciência já mostra sinais promissores nessa direção. Para sentir isso na prática, vale viver um banho de som ao vivo.
Viva ao vivo na Virada Sustentável. A vivência Sound Healing com Meditação, com a Limash, acontece no sábado, 7 de novembro, das 17h às 18h, no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Liberdade), dentro da programação gratuita do festival.
No mesmo dia e no mesmo lugar, o Personare faz o Retiro Urbano Personare, no Espaço Cênico Ademar Guerra: um dia inteiro de vivências gratuitas com yoga, limpeza energética, práticas terapêuticas, astrologia e tarot com previsões para 2027. Veja a programação do Retiro.
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Referências
- Goldsby, T. L. et al. (2017). Effects of Singing Bowl Sound Meditation on Mood, Tension, and Well-being: An Observational Study. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(3), 401-406.
- Ingendoh, R. M. et al. (2023). Binaural beats to entrain the brain? A systematic review. PLoS One, 18(5), e0286023.
- Kim, S.-C.; Choi, M.-J. (2023). Does the Sound of a Singing Bowl Synchronize Meditational Brainwaves in the Listeners? International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(12), 6180.
- Lin, Yang e Wang (2025). Effects of Tibetan Singing Bowl Intervention: A Systematic Review. Healthcare, 13(16), 2002.
- Walter, N.; Hinterberger, T. (2022). Neurophysiological Effects of a Singing Bowl Massage. Medicina, 58(5), 594.
- USGS. The Water in You: Water and the Human Body.
Mariana Amaral
Publicitária e articuladora cultural, Mariana Amaral é idealizadora da Virada Sustentável e da Virada Zen, iniciativas que transformam o espaço urbano por meio da arte, do bem-estar e da consciência coletiva, com projetos inovadores e regenerativos.
mariana@viradazen.com.br
O post Sound healing e cura: o som como caminho, não como promessa apareceu primeiro em Personare.