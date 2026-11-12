Sexta-feira 13 de sorte? Mercúrio e Vênus ficam diretos no mesmo dia

Vênus Retrógrado termina em 13 de novembro de 2026, quando o planeta retoma o movimento direto em Libra, às 21h28 (horário de Brasília).

No mesmo dia, Mercúrio também volta a andar para frente, e o céu fica mais favorável para retomar contratos, compras e conversas que estavam em pausa.

Veja no Horóscopo Personalizado qual área da sua vida sente o fim de Vênus Retrógrado

Quando termina Vênus Retrógrado em 2026?

Vênus Retrógrado termina em 13 de novembro de 2026, às 21h28 no horário de Brasília, a 22°51′ de Libra, segundo cálculos do Swiss Ephemeris. A retrogradação tinha começado em 3 de outubro, em Escorpião, e durou cerca de 42 dias.

Mercúrio Retrógrado, que corria em paralelo desde 24 de outubro, também termina em 13 de novembro, às 12h54. Com os dois planetas diretos ao mesmo tempo, comunicação e acordos tendem a destravar juntos.

O que melhora com o fim de Vênus Retrógrado?

Depois de semanas de revisão, alguns temas tendem a ganhar mais fluidez. Veja onde o alívio costuma aparecer primeiro:

Decisões amorosas mais seguras: fica mais fácil perceber o que faz sentido de verdade e agir com base nisso.

fica mais fácil perceber o que faz sentido de verdade e agir com base nisso. Relacionamentos com menos ruído: a tendência é de menos mal-entendidos e discussões por falta de clareza.

a tendência é de menos mal-entendidos e discussões por falta de clareza. Dinheiro mais organizado: gastos inesperados e negociações travadas dão lugar a mais clareza para planejar.

gastos inesperados e negociações travadas dão lugar a mais clareza para planejar. Negociações em movimento: propostas paradas e vendas mais lentas tendem a voltar a andar.

propostas paradas e vendas mais lentas tendem a voltar a andar. Autoestima mais estável: mudanças de visual e procedimentos estéticos voltam a ter mais chance de agradar.

A mudança costuma ser gradual. O céu destrava em 13 de novembro, mas a vida leva alguns dias para acompanhar.

O que retomar depois de 13 de novembro?

Tudo o que ficou em pausa durante a retrogradação pode voltar para a mesa. Veja como retomar com segurança:

Contratos e parcerias: assine o que foi revisado e combinado com calma durante o trânsito. Os ajustes feitos em outubro tendem a deixar o acordo mais sólido.

assine o que foi revisado e combinado com calma durante o trânsito. Os ajustes feitos em outubro tendem a deixar o acordo mais sólido. Compras de alto valor: se você esperou, já pode decidir. Compare preços uma última vez antes de fechar.

se você esperou, já pode decidir. Compare preços uma última vez antes de fechar. Cirurgias e procedimentos estéticos: podem voltar à agenda. Ao escolher a data, evite dias de Lua fora de curso.

podem voltar à agenda. Ao escolher a data, evite dias de Lua fora de curso. Lançamentos e vendas: projetos que dependem de público voltam a ter caminho mais livre.

projetos que dependem de público voltam a ter caminho mais livre. Conversas e reconciliações: assuntos adiados podem ser retomados com mais maturidade. Não precisa resolver tudo na primeira semana.

Na parte financeira, vale lembrar que a terceira quadratura de Vênus com Plutão em Aquário acontece em 9 de dezembro. Por isso, investimentos grandes e de risco ainda pedem atenção até lá. Veja também como Vênus Retrógrado mexe no dinheiro.

Como cuidar do dinheiro depois de Vênus Retrógrado?

O fim da retrogradação destrava negociações, mas o fim de ano costuma trazer gastos não planejados. Por isso, a orientação de 2026 continua valendo: poupar mais e decidir menos.

Na prática, mantenha a reserva financeira, faça as compras grandes com calma e deixe investimentos de risco para depois de 9 de dezembro, quando acontece a última das três quadraturas de Vênus com Plutão em Aquário.

Posso voltar com um ex depois de Vênus Retrógrado?

Pode, mas vale olhar para o motivo que levou à separação. Reencontros durante a retrogradação são comuns, e o fim do trânsito costuma trazer mais clareza sobre se a história merece uma segunda chance ou já cumpriu seu ciclo.

Se a reaproximação começou em outubro, espere alguns dias depois de 13 de novembro, observe o que sente e converse com calma antes de decidir.

Qual área da sua vida sente mais o fim de Vênus Retrógrado?

A área que mais sentiu a retrogradação tende a ser a mesma que mais sente o alívio agora. Ela depende do seu Mapa Astral:

Abra o trânsito de Vênus no Horóscopo Personalizado e informe os seus dados de nascimento.

e informe os seus dados de nascimento. Veja em que casa do seu Mapa Astral Vênus está passando e leia a previsão.

A casa indicada mostra em que parte da vida as revisões aconteceram e onde a retomada tende a ser mais visível.

Quando Vênus fica retrógrado de novo?

Vênus não fica retrógrado em 2027. A próxima retrogradação acontece de 10 de maio a 22 de junho de 2028, no signo de Gêmeos. Todas as datas de retrogradação do ano estão em planetas retrógrados 2026.

Conclusão

O fim de Vênus Retrógrado, em 13 de novembro de 2026, marca a volta de um céu mais favorável para amor, dinheiro e decisões. Com Mercúrio direto no mesmo dia, contratos, compras e conversas tendem a destravar juntos.

Retome primeiro o que foi bem revisado durante o trânsito, com calma e sem pressa de resolver tudo na primeira semana. No dinheiro, siga com a reserva e a cautela até a última quadratura com Plutão, em 9 de dezembro.

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Perguntas frequentes sobre o fim de Vênus Retrógrado