Ritual de Lua Nova em Escorpião: como encerrar o que pesa e retomar o seu poder

Sabe quando você percebe que está carregando algo que já não é seu? Um combinado antigo, uma dívida emocional, um lugar na mesa que você aceitou ocupar e nunca mais questionou. Você segue, mas o peso continua ali, discreto, ocupando espaço.

A Lua Nova de novembro acontece no dia 9, às 4h02 (horário de Brasília), em Escorpião. Ela chega com Mercúrio e Vênus ainda retrógrados, o que faz deste ciclo um momento de encerrar para começar.

E a Lua Nova é a melhor fase para rituais, porque é o momento de plantar: o que você coloca em movimento agora tende a crescer ao longo do ciclo.

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Resumo

Lua Nova em Escorpião acontece em 9 de novembro de 2026, às 4h02.

O foco é encerrar o que pesa e retomar o seu poder, com atenção ao dinheiro e aos acordos que envolvem recursos compartilhados.

Mercúrio e Vênus retrógrados até 13 de novembro reforçam a revisão: plantar a intenção agora e decidir depois do dia 13.

A janela do ritual vai pelas primeiras 48 horas, e o ciclo se estende até a próxima Lua Nova, em 8 de dezembro.

Para quem é este ritual de Lua Nova em Escorpião?

Esta lunação cai na Casa 2 do mapa do céu, a área do dinheiro, da segurança material e dos valores.

Com Vênus retrógrada e a conjunção com Mercúrio retrógrado, os acordos que envolvem recursos compartilhados entram em revisão, trazendo à tona conversas e revelações sobre esses temas.

Talvez você se reconheça em alguma destas situações:

sente que carrega um peso que não é seu, em relações, em acordos ou em compromissos antigos;

percebe que abre mão do seu poder em alguma área e não sabe bem como começou;

tem assuntos de dinheiro, dívidas ou acordos pendentes que evita olhar de frente;

continua sustentando vínculos por medo de perder, e não por escolha;

quer recomeçar, mas sente que falta encerrar algo antes.

Para saber em qual área da sua vida essa transformação precisa acontecer primeiro, o Horóscopo Personare aponta: a Casa onde essa Lua Nova cai mostra onde o novo ciclo pede mudança.

O astrólogo Yub Miranda, especialista do Personare, aprofunda esse recorte no artigo sobre a Lua Nova em Escorpião.

Por que Escorpião favorece rituais de encerramento e poder pessoal?

Escorpião é o signo da transformação. Ele rege o que acontece embaixo da superfície: o que não foi dito, o que ficou guardado, o que sustenta um padrão sem que a gente perceba.

Regido por Plutão e co-regido por Marte, Escorpião não trabalha com ajustes de fachada. Ele pede mergulho. E o que se encerra nesse mergulho não volta do mesmo jeito, porque a transformação que ele propõe é de estrutura, não de superfície.

Este ciclo também fala de poder pessoal. Não o poder sobre os outros, mas a autoridade sobre a própria vida, sobre o próprio tempo, sobre o próprio dinheiro. Quando você retoma isso, os acordos ao redor se reorganizam.

Rituais de Lua Nova em Escorpião funcionam bem porque este ciclo trabalha com encerramento e regeneração, mais do que com começo do zero.

Você não está plantando em terra nova, muito pelo contrário. Está aproveitando o terreno para que o que já existe possa crescer.

Ritual de Lua Nova em Escorpião

A seguir, você verá uma série de práticas e um ritual para aproveitar essa energia de semeadura da Lua Nova, especialmente no campo do encerramento e do poder pessoal (Escorpião), sem deixar de lado a revisão e a limpeza que Mercúrio e Vênus retrógrados pedem.

Você pode fazer todas as práticas, claro, mas sinta o que você precisa e o que consegue fazer.

1. Meditação das Amarras: identificar e liberar o que amarra

Antes de começar o novo, o campo precisa de espaço. Escorpião trabalha com o que está escondido, e perceber é o primeiro gesto de liberação. Se quiser aprofundar, veja os passos de um ritual de limpeza energética completo.

Para esta prática, siga o passo a passo:

Escolha um lugar tranquilo, sente-se com a coluna ereta e feche os olhos.

Respire fundo três vezes, sentindo o corpo assentar. Na primeira, perceba os pés e deixe a terra te ancorar. Na segunda, perceba o abdômen e se centralize. Na terceira, leve a atenção ao peito e fique ali.

Traga à mente uma situação que você sente como peso. Não precisa ser a maior. Pode ser a que aparece primeiro.

Pergunte a si mesma(o): o que eu percebo como amarra aqui em mim e entre mim e a situação ou pessoa? Deixe a resposta chegar, sem forçar.

Perceba onde essa amarra se manifesta no corpo. Pode ser um aperto no peito, um nó na garganta, uma tensão nos ombros.

Visualize essa amarra como um fio, uma corda ou um laço que sai de você em direção a alguém, a uma situação ou a um acordo antigo. Observe a qualidade dele: é leve ou pesado, drena ou nutre, está emaranhado ou tenso.

Não corte nada. Primeiro, pergunte: o que essa amarra sustenta? Que medo, lealdade, culpa, outra situação ou crença ela mantém? Se não aparecer uma resposta, não tem problema.

Sinta como se tivesse compreendido, respire fundo e diga: “Eu compreendo o que essa amarra sustentou. Eu libero o que não é meu e devolvo o que não me pertence”.

Visualize uma luz cor de mel descendo do alto e atravessando o fio, dissolvendo o que estava denso. O que era amarra vira fio de luz, ou se desfaz suavemente.

Repita mais uma vez, se sentir que ainda precisa de mais espaço.

Ao final, agradeça, beba um gole de água e volte ao corpo, sentindo os pés no chão.

Atenção: esta prática não substitui acompanhamento terapêutico, caso o conteúdo que surgir seja intenso. Ela prepara você para mais clareza e menos carga.

Por que funciona: Escorpião libera pela profundidade da compreensão, o aumento de consciência. Quando você entende que a amarra sustentava algo que não tem mais validade, o sistema deixa de precisar dela e faz uma transmutação emocional.

A luz cor de mel, ligada ao poder pessoal e à escolha, devolve ao corpo a sensação de que existe direção, e não apenas peso.

2. Ritual da Retomada de Poder

Esta é a prática central do período. Este ciclo pede que você reconheça onde abre mão do seu poder pessoal. Monte o seu espaço e conduza assim:

Escolha uma superfície limpa e coloque sobre ela uma vela da cor que você escolher e um objeto pequeno que represente o seu poder: uma chave, um anel, uma pedra, algo que caiba na palma da mão.

Acenda a vela e sente-se à frente dela.

Identifique a área específica em que você sente que abre mão do seu poder. Uma só. Minha sugestão é a área ligada à Casa onde esta Lua Nova cai no seu Mapa.

Escreva em uma folha o que você percebe: o que você cede nessa área, para quem, e o que isso custa a você.

Por cima do que você descreveu, escreva um limite claro, em uma frase, em letras maiúsculas e maiores. Não um desejo. Um limite. Por exemplo: “Eu não assumo dívidas que não são minhas” ou “Meu tempo não é negociado sem a minha aprovação”.

Defina uma pequena ação concreta para os próximos sete dias, que leve a esse limite. Por exemplo: sustentar um “te respondo depois” ou um “agora não consigo responder” quando ainda não conseguir dar um limite claro.

Segure o objeto na palma da mão, leia o limite e diga: “Eu consagro esse objeto e retomo a autoridade sobre esta área da minha vida”.

Posicione o objeto na frente da vela, deixe-a queimar até o fim, com segurança. Guarde ou use o objeto como lembrete físico do compromisso.

A folha fica guardada para você reler durante o ciclo. Depois ela pode ser queimada com segurança na Lua Minguante, e as cinzas devolvidas à terra.

O ritual externa o que estava implícito. Quando o limite sai da névoa e vira palavra concreta, o campo energético se reorganiza em torno de uma nova referência.

3. Encerrar o que pesa: a prática do dia a dia

Esta prática acontece no dia a dia e leva a mudança até a raiz do ciclo. Nos primeiros dias depois da Lua Nova, escolha uma coisa por dia para encerrar de verdade. Pode ser algo pequeno, como:

Um compromisso que você mantém por obrigação, e não por escolha.

Uma assinatura, um serviço ou um gasto recorrente que já não faz sentido.

Uma conversa que precisa de um ponto final, mesmo que seja um “não vou continuar dando 100% nisso agora”.

Um objeto, um arquivo ou uma roupa que guarda uma versão de você que já foi.

Ao encerrar, diga em silêncio: “Eu encerro com respeito ao que foi e abro espaço, de forma consciente, para o que vem”.

Acostume-se a registrar no fim do dia o que encerrou e o que sentiu. Ao fim do ciclo desta Lua, releia os registros e note o que eles mostram sobre o quanto você sustenta por hábito e o quanto escolhe de verdade.

Encerrar é um gesto de poder. Cada coisa que sai libera energia que estava comprometida com algo que já perdeu a função.

4. Respiração do mergulho: descer para sentir

Escorpião conversa com o que está embaixo, e a respiração consciente é o caminho mais direto para acessar isso sem se perder. Faça assim:

Sente-se com a coluna ereta e as mãos apoiadas no ventre.

Inspire contando até quatro, sentindo o abdômen expandir.

Segure por dois tempos.

Expire contando até seis, sentindo o corpo assentar.

Mantenha a respiração, feche os olhos e imagine que desce por dentro de você, como quem mergulha em água escura e morna, sem pressa.

A cada expiração, solte uma camada: a tensão dos ombros, a pressa, o controle.

Repita por cinco minutos (coloque um alarme para não se preocupar com isso), com a atenção no abdômen.

Ao final, solte todo o ar e, com os pulmões vazios, segure até onde conseguir com conforto, pensando: aprofunde, aprofunde, aprofunde.

Quando não der mais, inspire como se estivesse saindo de um mergulho.

Afirme: “Eu consigo lidar com a minha própria profundidade, dentro dos meus limites”.

Respirações com expiração alongada ativam a resposta de calma do sistema nervoso. Decisões sobre encerramentos e limites tomadas nesse estado tendem a ser mais coerentes, porque nascem da presença, em vez da reação.

Se surgir uma emoção intensa durante a prática, reduza o tempo e volte à respiração natural. O objetivo é clareza, sem dor nem esvaziamento.

5. Afirmações para o período

As afirmações funcionam como atualizações de permissão interna. Repetidas no campo favorável do ciclo, elas reorganizam o que você autoriza na sua vida. Escolha uma e repita por alguns dias. Quando ela soar como verdade interna, passe para a próxima:

“Eu encerro o que já cumpriu o seu ciclo, com respeito e sem culpa”.

“Eu retomo a autoridade sobre a minha vida, o meu tempo e o meu dinheiro”.

“Eu não carrego o que não é meu”.

“Todo limite que sustento sustenta quem eu sou”.

Apoio vibracional para atravessar este ciclo

Para este momento, o melhor atendimento é aquele que sustenta o que você decidiu encerrar e retomar nesta Lua Nova. Conforme o seu caso:

Harmonização Chakras e Corpos sutis : foca em harmonizar, equilibrar, alinhar e limpar chakras, proporcionando maior uniformidade de fluxo. É indicada para quem percebe que carrega peso de outras pessoas e precisa limpar o campo antes de estabelecer limites;

foca em harmonizar, equilibrar, alinhar e limpar chakras, proporcionando maior uniformidade de fluxo. É indicada para quem percebe que carrega peso de outras pessoas e precisa limpar o campo antes de estabelecer limites; Mesa Frequencial Quântica : é indicada para quem já sabe o que precisa encerrar, mas sente que algo mais profundo sustenta o padrão antigo seja no emocional ou mental;

: é indicada para quem já sabe o que precisa encerrar, mas sente que algo mais profundo sustenta o padrão antigo seja no emocional ou mental; Ativações com Câmara de Luz: são indicadas para quem quer apoio para sustentar o limite novo no dia a dia, ou para trabalhar mais de um encerramento ao mesmo tempo.

O ritual de Lua Nova em Escorpião é um convite a ocupar seu espaço. Não o espaço vazio do recomeço do zero, mas o espaço limpo de quem já sabe o que quer manter e o que precisa sair.

As amarras que você identificar neste ciclo não pedem corte. Pedem compreensão. Quando você entende o que elas sustentavam, o sistema deixa de precisar delas, e o que era atrapalhação vira direcionamento.

Mercúrio e Vênus retrógrados pedem que você plante agora e decida depois do dia 13. Isso não é adiamento. É respeito ao tempo da revisão. A intenção se firma enquanto você observa, e a decisão amadurece no ponto certo.



O caminho da autodescoberta é uma jornada contínua, e cada passo é um convite à plenitude. E estou aqui para te ajudar.

Que esta Lua Nova em Escorpião te devolva a autoridade sobre o que é seu, e a leveza de deixar ir o que nunca foi.

Perguntas frequentes

Qual o melhor dia para fazer o ritual da Lua Nova em Escorpião? As primeiras 48 horas, entre 9 e 11 de novembro, com a Lua Nova acontecendo em 9 de novembro, às 4h02. As práticas podem ser repetidas durante toda a fase crescente, até a Superlua em Gêmeos, em 24 de novembro, e o ciclo se estende até a próxima Lua Nova, em 8 de dezembro.

Preciso de objetos específicos para o ritual funcionar? Não, mas recomendo. A vela e o objeto de poder são âncoras e facilitadores da sua intenção, não elementos obrigatórios. Se faltar algum item, substitua pelo que você tiver em casa. O que sustenta o ritual é o conjunto, e a sua presença, energia e atenção fazem parte dele.

Preciso ser de Escorpião para aproveitar esta Lua Nova? Não. A Lua Nova é um convite coletivo. Cada pessoa sente o tema na Casa onde Escorpião atua no seu mapa. Mesmo quem não conhece o próprio mapa tem o tema do encerramento e do poder pessoal ativo neste período.

Esta Lua Nova fala de dinheiro? Sim. No mapa do céu montado para o momento da Lua Nova, ela cai na Casa 2, a área do dinheiro, ligada a recursos financeiros, segurança material e valores. Com Vênus retrógrada em Libra regendo esse mapa, os acordos financeiros entram em revisão.

Mercúrio e Vênus retrógrados atrapalham as minhas intenções? Não é atrapalhar, eles refinam. A orientação é plantar a intenção agora e deixar as decisões definitivas, como assinar contratos e fechar acordos, para depois do dia 13, quando Mercúrio fica direto às 12h54 e Vênus fica direto às 21h27. Use a primeira metade do ciclo para revisar e a segunda para confirmar o que realmente faz sentido.

Posso fazer todas as práticas? Pode, especialmente na janela de 9 a 11 de novembro. Mas distribuir as práticas ao longo do ciclo integra melhor: a meditação das amarras no início, a Retomada de Poder na Lua Nova, a respiração nos dias seguintes e as afirmações diárias por todo o ciclo.

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Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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