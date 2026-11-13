Sexta-feira 13: qual carta do Tarot responde à sua pergunta de hoje

Hoje é a sexta-feira 13 de novembro, a terceira e última de 2026, depois das de fevereiro e março. E muita gente acorda com a mesma dúvida: vai dar tudo errado hoje?

No Tarot, a pergunta pode ser outra. A carta de número 13 não fala de azar, e sim de mudança. Então, em vez de temer o dia, vale perguntar às cartas o que você quer transformar.

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Sexta-feira 13 dá azar?

Não. A terapeuta Andrea Leandro, do Personare, lembra que o medo da data vem de superstições antigas e culturais, sem base para que o dia seja pior do que os outros.

A teoria mais citada é do século 14: em 13 de outubro de 1307, o rei da França Filipe IV mandou perseguir e prender os Cavaleiros Templários. Desde então, o 13 ganhou fama de azar em muitos lugares, a ponto de alguns prédios pularem do 12º direto para o 14º andar.

Mas isso varia de cultura para cultura. Para muita gente, o 13 é número de sorte.

O que a carta 13 do Tarot diz

No Tarot, a carta de número 13 é A Morte, um dos Arcanos mais temidos. E um dos mais mal entendidos.

Ela não fala de morte física. Representa a necessidade de encerrar uma fase para começar outra: transformações nem sempre esperadas, mas necessárias. Por isso, a carta lembra que temos o poder de escolher melhor e de fazer diferente.

Qual pergunta fazer ao Tarot nesta sexta-feira 13 de novembro

Se a carta 13 fala de transformação, a pergunta da sexta-feira 13 pode ser: o que eu quero mudar a partir de hoje?

O Tarot do Dia do Personare é gratuito, não pede cadastro e permite uma jogada por dia. A carta que sair traz um conselho para as suas próximas horas, e o jogo termina com uma mensagem de apoio.

O que a Numerologia diz sobre o 13

Na Numerologia, o 13 não é número de azar. Ele une a coragem e a iniciativa do 1 e do 3, mas, somado (1+3), dá 4, que pede planejamento e perseverança.

Ou seja, existe uma tensão dentro do próprio número, entre o risco e a segurança. Por isso, algumas pessoas se sentem mais desafiadas na data.

O que a Astrologia diz sobre esta sexta

Para a Astrologia, a sexta-feira 13 não tem significado próprio: tudo depende dos trânsitos do dia. E os desta sexta são bons.

Mercúrio fica direto às 12h54, em Escorpião, e Vênus às 21h28, em Libra. Desde outubro, os dois estavam retrógrados, com conversas e afetos em revisão. Agora, contratos, compras e reconciliações que ficaram em pausa tendem a voltar a andar.

E tem um detalhe curioso: na Astrologia tradicional, a sexta-feira é o dia de Vênus. Nesta, o planeta do amor fica direto justamente no dia dele.

Veja no Horóscopo Personalizado Personare em que área da sua vida Mercúrio volta a andar

Para acompanhar os próximos trânsitos, o Personare tem um grupo gratuito de Astrologia.

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Perguntas frequentes