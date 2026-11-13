Vai viajar em Mercúrio retrógrado? O que fazer para não cair nos imprevistos

Voo cancelado, erro no check-in e reserva que desapareceu do sistema. Se esse cenário parece familiar, pode ser que você tenha tentado viajar durante Mercúrio retrógrado.

A retrogradação atual vai até 13 de novembro de 2026. E a próxima começa em 9 de fevereiro de 2027, bem na terça de Carnaval, e vai até 3 de março. Ou seja, quem pega a estrada no feriado vai voltar já com Mercúrio retrógrado.

A seguir, você encontra as próximas datas, orientações práticas e como usar o Horóscopo Personalizado para saber qual área da sua vida está mais sensível.

Resumo sobre viajar durante Mercúrio retrógrado

Mercúrio rege comunicação, tecnologia e transportes, áreas diretamente ligadas a viagens

Em 2027, há três períodos de retrogradação: 09/02 a 03/03 (Carnaval), 10/06 a 04/07 (início das férias de julho) e 07/10 a 28/10 (feriado de 12 de outubro)

Planejar com antecedência, fazer cópias de documentos e ter um plano B são medidas essenciais

Consultar o Horóscopo Personalizado ajuda a identificar as áreas mais sensíveis do seu Mapa Astral

O que as viagens têm a ver com Mercúrio retrógrado?

Mercúrio retrógrado é um fenômeno astronômico em que o planeta parece se mover para trás no céu, visto da Terra.

Para a Astrologia, esse movimento aparente ativa um ciclo de revisão em tudo o que Mercúrio rege: comunicação, pensamento, informação e transportes.

Quando esses temas entram em fase de reavaliação, é comum surgirem atrasos em voos, erros em reservas, mal-entendidos com atendentes e falhas em aplicativos de viagem.

Por isso, a tradição astrológica sugere cautela redobrada ao viajar durante Mercúrio retrógrado.

A retrogradação não impede que você viaje, mas indica que o período pede mais atenção aos detalhes e maior flexibilidade diante de imprevistos. Entender esse contexto é o primeiro passo para lidar melhor com o que pode surgir.

+ Entenda aqui como cada signo deve se preparar para Mercúrio retrógrado

O que fazer se for viajar durante Mercúrio retrógrado?

Nem sempre é possível evitar viagens nesse período. Em feriados e férias, então, adiar planos pode ser inviável. Quando for o caso, algumas medidas práticas reduzem os contratempos.

Planeje com antecedência. Reserve voos, hotéis e transfers antes de a retrogradação começar. Se precisar comprar passagens durante o período, dedique atenção extra aos detalhes: confira datas, nomes e números de documentos mais de uma vez. Documente tudo em mais de um formato. Faça cópias digitais e físicas de passaporte, identidade, comprovantes de reserva e itinerários. Guarde versões separadas dos originais. Anotar informações importantes em um caderno funciona como um backup analógico útil caso o celular falhe. Inclua tempo extra no roteiro. Atrasos, cancelamentos e filas inesperadas são mais frequentes nesse período. Chegue ao aeroporto, estação ou rodoviária com folga. Se houver conexões, prefira intervalos maiores entre os trechos. Reconfirme reservas e compromissos. A retrogradação favorece erros de sistema e falhas de comunicação. Confirme hotéis, passeios e transfers um ou dois dias antes. Esse hábito simples pode evitar surpresas desagradáveis na chegada. Leve itens para possíveis esperas. Livros, lanches, fones de ouvido e carregadores portáteis tornam a eventual espera mais confortável. Em Mercúrio retrógrado, a paciência é uma aliada tão importante quanto o passaporte. Consulte o Horóscopo Personalizado. No Horóscopo Personalizado do Personare, você encontra previsões específicas para o seu Mapa Astral durante cada retrogradação. O Horóscopo mostra em qual Casa astrológica Mercúrio está transitando na sua vida, o que ajuda a entender quais áreas merecem mais cuidado. Pode ser interessante retornar para lugares em que você já passou, pois a retrogradação tem muito a ver com rever e revisitar.

+ Veja aqui como ficam os relacionamentos em Mercúrio retrógrado

O que evitar ao viajar durante Mercúrio retrógrado

Além de saber o que fazer, é também muito importante saber o que evitar caso for viajar durante Mercúrio retrógrado. Veja algumas recomendações:

Viagens com logística complexa. Roteiros com muitas conexões, trocas de hotel e agendas apertadas tendem a sofrer mais com imprevistos nesse período. Se for possível simplificar o itinerário, essa escolha tende a ser mais produtiva. Decisões de última hora. Mudanças impulsivas de destino, compras de passagens sem pesquisa ou alterações bruscas de planos podem gerar mais problemas do que soluções. Mercúrio retrógrado pede reflexão antes de ação. Dependência exclusiva de tecnologia. Aplicativos de mapas, tradutores e reservas online podem apresentar falhas. Ter uma alternativa offline, como um mapa impresso ou anotações em papel, é uma precaução que faz diferença. Desatenção com comunicação em viagens internacionais. Se estiver viajando para outro país, redobre a atenção com costumes locais e diferenças linguísticas. Mal-entendidos culturais tendem a ser mais frequentes nesse período. Um aplicativo de tradução offline pode ser um bom recurso complementar. Teimosia e inflexibilidade. O período de Mercúrio retrógrado pede que se abra mão do perfeccionismo extremo e rigidez. Se algo mudou de última hora, tente mudar com a mudança para resolver da melhor forma possível. Afinal, viajar tem muito a ver com a atitude de tirar o melhor proveito possível de um momento que não vai voltar. Bom humor e jogo de cintura são, assim, fundamentais para criar ‘planos B’ e não perder nenhum dia precioso.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre o Mapa Astral de cada pessoa e a área que recebe o trânsito pode ter mais atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Se Mercúrio retrógrado transitar pela Casa 3 do seu Horóscopo, pode ser necessário redobrar a atenção com percursos rotineiros, e-mails e informações compartilhadas.

Se o trânsito ocorrer na Casa 9, viagens internacionais ou de longa distância merecem cuidado extra.

Para saber em qual Casa Mercúrio retrógrado está transitando na sua vida, acesse o Horóscopo Personalizado. A ferramenta é gratuita e mostra todos os trânsitos ativos no seu Mapa Astral.

Só no Personare você acessa a previsão personalizada de forma gratuita, com conselhos específicos. Siga o passo a passo:

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Note que ele abre com o trânsito de Mercúrio direto e, logo abaixo, tem um destaque para ver a previsão do período retrógrado (como na imagem abaixo)

Se quiser o panorama geral antes, confira as previsões deste Mercúrio Retrógrado para todos os signos.

O que mais observar no céu antes de viajar

Além de Mercúrio retrógrado, outros trânsitos de 2026 e 2027 podem influenciar viagens.

Urano em Gêmeos, desde abril de 2026, tende a trazer mudanças em transportes, tecnologia de viagem e formas de deslocamento.

Para planejar as viagens do ano que vem, confira as principais datas no Calendário Astrológico 2027.

Em 2026 e 2027, com Saturno e Netuno em Áries, a tendência é que muitas pessoas sintam vontade de começar algo novo, incluindo viagens para destinos inéditos. O desafio está em conciliar esse impulso com a necessidade de cautela nos períodos de retrogradação.

Para acompanhar os próximos trânsitos e receber conteúdos sobre retrogradações, entre no grupo e receba conteúdos de Astrologia direto no seu WhatsApp.

Conclusão

Viajar durante Mercúrio retrógrado não precisa ser sinônimo de caos. Com planejamento, flexibilidade e atenção aos detalhes, é possível aproveitar a viagem com mais tranquilidade, mesmo nos períodos mais desafiadores do ano.

Para as próximas viagens, o ponto-chave é antecipar. Reservar antes do início da retrogradação, ter planos alternativos e consultar as previsões para o seu Mapa Astral são passos que fazem diferença concreta.

FAQ sobre viajar durante Mercúrio retrógrado