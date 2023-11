Horóscopo semanal: previsão dos signos de 13 a 19 de novembro de 2023

O Sol em Escorpião faz conjunção com Marte e oposição a Urano. Além disso, a Lua Nova ocorre neste signo no dia 13. Isso indica o início de um novo ciclo, que tende a ser tenso e aumentar os conflitos e desentendimentos. Por fim, há a possibilidade de rompimentos e atitudes precipitadas, podendo elevar o estresse e as tensões.

Devido a tais movimentos, é importante que cada um procure gerenciar as emoções e os impulsos a fim de compreender o que está por trás deles. De modo geral, o momento é propício para romper com padrões que são nocivos para você e para o outro. Contudo, para isso, é preciso clareza e autoconhecimento.

Mercúrio se afasta do Astro-Rei e entra em bom aspecto com Vênus, trazendo um alívio para a comunicação em geral, mas especialmente para aquela que envolve os relacionamentos afetivos. O planeta também faz aspecto tenso com Saturno, o que sugere tendência a pensamentos pessimistas. Por outro lado, tal movimento auxilia na organização mental e aumenta a noção da realidade.

Vênus se afasta da oposição a Netuno na metade da semana. Em seguida, faz bom aspecto com Mercúrio, o que favorece a comunicação nas relações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você enfrentará um período tenso. A tendência será que tenha atitudes precipitadas, podendo gerar rompimentos dos quais se arrependerá depois. Você terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma, o que trará muitos desconfortos. Agir no calor das emoções não trará soluções. Portanto, não tente fugir do que sente, mas procure encarar com coragem as suas sombras. Desse modo, conseguirá ter força para ressignificá-las e romper com padrões nocivos. Além disso, a acupuntura, as artes marciais e as atividades físicas te ajudarão a lidar com as energias tensas.

Touro

A semana será propícia para os taurinos refletirem sobre as suas dores e traumas (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

Ao longo deste período, você poderá se tornar mais consciente das suas dores e traumas, conseguindo dar novos sentidos a eles. Contudo, os desconfortos e desafios gerados por conflitos nos relacionamentos poderão te levar a atitudes precipitadas e rebeldes.

Diante disso, procure controlar os ânimos e busque olhar para os comportamentos que têm reforçado padrões nocivos. Desse modo, terá a chance de rompê-los. Por fim, aproveite esta semana para organizar a rotina e deixá-la mais leve e prazerosa, com tempo necessário para descansar e realizar atividades de que gosta. Afinal, isso te ajudará a equilibrar as emoções.

Gêmeos

A tendência será que a rotina continue movimentada. O excesso de atividades poderá gerar bastante tensão, levando a inflamações, infecções, dores de cabeça e possíveis acidentes. Logo, procure usar

a sua energia para finalizar assuntos que tem postergado, bem como iniciar ou aumentar as atividades físicas.

Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de conflitos no trabalho e desentendimento com pessoas próximas. Portanto, busque gerenciar o estresse e respeite os seus limites. No setor afetivo, tenderá a ser um período muito movimento. Além disso, você terá a chance de melhorar a comunicação e aumentar a flexibilidade, conseguindo compreender o outro e encontrar o equilíbrio.

Câncer

Você se conectará mais com a sua essência no início da semana. Portanto, aproveite para cuidar de si, bem como realizar atividades que lhe tragam alegria, entusiasmo, fortaleçam o amor-próprio e nutram a sua relação consigo. Depois, será o momento de se dedicar aos assuntos do cotidiano. Afinal, você se envolverá mais com esse setor.

No entanto, atente-se ao excesso de afazeres, pois isso poderá prejudicar a saúde e aumentar o estresse, o que te levará a conflitos, rompimentos e excesso de competitividade. Por fim, a acupuntura será uma grande aliada nesta fase.

Leão

O período será de tumulto e tensões no ambiente familiar para os leoninos (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

Após um período de tumultos e tensões no ambiente familiar, você entrará em uma nova fase, na qual estará com o olhar voltado para as próprias necessidades e para as atividades que lhe trazem alegria. De modo geral, será um momento de autoconsciência. Entretanto, seu ego também poderá ficar mais aflorado.

Além disso, haverá a possibilidade de agir de maneira egoísta e autocentrada, podendo assim gerar conflitos e rompimentos, bem como prejudicar a sua visão sobre si. Portanto, procure cuidar mais das suas emoções e da sua criança interna. Desse jeito, poderá evitar ações impulsivas e compreender o que está sentindo.

Virgem

No início da semana, você viverá uma fase um tanto agitada. Qualquer lugar ou atividade fora da rotina te deixará confortável. Logo, aproveite este momento para espairecer, pois, em seguida, os dias serão mais introspectivos. Então, deverá se recolher, assimilar as experiências vividas, cuidar das emoções agitadas e trazer para a memória o que aprendeu. Por fim, a tendência será que o ambiente familiar solicite mais a sua atenção. Isso porque haverá conflitos, tensões e desentendimentos nesse setor, o que poderá gerar bastante estresse emocional.

Libra

Fase movimentada no setor financeiro. Você tentará fazer um balanço sobre a forma como lida com os seus recursos e perceberá a importância da segurança material. Além disso, haverá a possibilidade de uma dose extra de produtividade. Ao mesmo tempo, tenderá a gastar em excesso para suprir carências

emocionais. Portanto, se dedique a fechar este ciclo e procure tomar consciência do que deseja construir para o seu futuro. Somente assim conseguirá encontrar estabilidade material, bem como ter mais clareza sobre a melhor maneira de lidar com o dinheiro.

Escorpião

Nesta semana, os escorpianos estarão com as emoções mais intensas (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

Com a Lua Nova em seu signo nesta semana, você tenderá a sentir as emoções de forma mais intensa. Haverá a necessidade de tomar decisões importantes para alcançar o que deseja. Ao mesmo tempo, irá se deparar com a importância de ter ao seu lado pessoas que lhe tragam segurança, percebendo assim que não é possível fazer tudo sozinho(a). De modo geral, todo esse processo poderá te irritar, especialmente se não tiver alguém para apoiar as suas escolhas. Logo, procure ser firme em suas decisões, mas não deixe de valorizar quem ama.

Sagitário

No início da semana, a necessidade de se recolher e olhar para o lado interno ficará ainda mais evidente. Logo, procure se respeitar, bem como diminuir o ritmo das atividades, principalmente daquelas que envolvem o contato social. Desse modo, conseguirá ter mais clareza dos seus sentimentos e das finalizações necessárias.

Ainda, tenha cautela com atitudes impulsivas e só tome decisões se for algo que já tenha trabalhado. Caso contrário, poderá se arrepender e gerar confusões. Por fim, o autoconhecimento, as práticas espirituais e as artes poderão te ajudar a ter mais clareza e a organizar a energia, as emoções e os pensamentos.

Capricórnio

Você se conectará ainda mais com os seus propósitos. Ademais, sentirá o desejo de romper com barreiras e situações que estão desalinhadas com o que quer para o futuro. Porém, só tome atitudes se tiver muita clareza sobre o que pretende, pois tenderá a agir de forma precipitada, gerando alguns rompimentos.

Ainda nesta fase, a tendência será que as atividades em grupo ocorram com uma maior frequência. Ao mesmo tempo em que elas poderão gerar acolhimento e segurança, também haverá a possibilidade de ocasionar estresse e tensão. Portanto, se dedique mais ao autoconhecimento, especialmente por meio de ferramentas que te ajudem a lidar com o seu inconsciente, como a arte e a psicoterapia.

Aquário

Neste período, o aquariano deverá manter o foco no que realmente deseja (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

No início da semana, a tendência será que o setor profissional receba mais atenção de sua parte. Certos acontecimentos poderão trazer muito movimento e novas perspectivas. Além disso, haverá a possibilidade de receber reconhecimento de seus superiores, bem como de se aproximar de pessoas que admira.

No entanto, toda essa energia tenderá a gerar muita tensão e sobrecarga, além de conduzir

a atitudes precipitadas, aumentar a competitividade e os conflitos. Logo, procure formas de se manter consciente sobre o que realmente quer. Desse modo, não se deixará levar pelos impulsos do momento e conseguirá direcionar a energia para as suas conquistas.

Peixes

Ao longo desta semana, você irá se entusiasmar ainda mais. Além disso, terá muita energia para batalhar pelos seus sonhos, bem como para ir em busca da sua verdade e do que lhe traz a sensação de expansão e crescimento. Todavia, essa energia poderá levar ao excesso de otimismo e a atitudes prepotentes, gerando conflitos e desentendimentos desnecessários.

Diante disso, atente-se a tais questões e busque manter os pés no chão, direcionando a sua força para realizar o que quer, mas sem se distrair com a competitividade. Por fim, as práticas espirituais e os estudos filosóficos te ajudarão a aproveitar as energias do momento da melhor forma possível.

Por Thaís Mariano