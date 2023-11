7 famosos do signo de Escorpião

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco e o seu elemento é a água. Regido por Plutão, ele rege a casa 8 do Mapa Astral e é considerado o mais intenso do zodíaco. Por consequência, uma de suas fortes características é a obstinação, que torna os escorpianos verdadeiros investigadores com uma ótima capacidade para enxergar o que está oculto.

“Os escorpianos tendem a ter uma incrível capacidade investigativa. Isso porque o arquétipo desse signo representa um mergulho nas profundezas e uma habilidade para ir profundamente nas questões que lhe despertam interesse”, explica a astróloga Thaís Mariano. Além disso, os nativos desse signo são pessoas que emanam boas energias e contagiam quem está ao seu redor.

A seguir, conheça os famosos do signo de Escorpião!

1. Katy Perry

Katy Perry foi a primeira artista a atingir 100 milhões de seguidores no Twitter (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

25 de outubro de 1984

Profissão: cantora, compositora, apresentadora e atriz.

A cantora tem seu nome marcado no Guinness, famoso livro de recordes. Isso porque ela foi a primeira artista a atingir 100 milhões de seguidores no Twitter, atual X. Ao todo, a artista tem cerca de 12 entradas no livro dos recordes, desde ‘Melhor Estreia Feminina nos Estados Unidos’ até ‘Maiores Ganhos Anuais por um popstar‘.

2. Mauricio de Souza

Mauricio de Souza marcou gerações e é destaque nas produções infantis (Imagem: JFDIORIO | Shutterstock)

27 de outubro de 1935

Profissão: cartunista, empresário e escritor brasileiro.

Referência para várias gerações, o cartunista elevou o audiovisual ao dar vida às histórias do gibi com o filme ‘Turma da Mônica: Lições’ e ‘Turma da Mônica: Laços’, e se reinventou com programas animados no YouTube. Por isso, em 2022, ele foi premiado no Faz Diferença na categoria ‘audiovisual’ e garantiu o prêmio de ‘Melhor Série de Animação da TV Paga’ com ‘Turma da Mônica Jovem’ no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

3. Lázaro Ramos

1 de novembro de 1978

Profissão: Diretor, escritor, apresentador, ator e produtor cinematográfico.

O ator recebeu o prêmio de ‘Homem do Ano’ na categoria ‘cinema’ pelo GQ Brasil em 2022. No mesmo ano, o primeiro filme dirigido pelo artista, ‘Medida Provisória’, foi o grande vencedor do Inffinito Film Festival, principal festival de cinema brasileiro no exterior.

4. Penn Badgley

Penn Badgley é destaque entre o público e considerado o homem mais sexy do mundo (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

1 de novembro de 1986

Profissão: ator, cantor e produtor cinematográfico.

Conhecido por papéis como Dan Humphrey, em ‘Gossip Girl’, e Joe Goldberg, em ‘You’, o ator é destaque nas produções que participa, principalmente entre o público. Não à toa, recentemente, ele foi eleito o ‘Ator Mais Sexy do Mundo’ pela revista ‘Glam Mag’.

5. Alice Wegmann

3 de novembro de 1995

Profissão: atriz.

Protagonista de séries famosas como ‘Onde Nascem os Fortes’ e ‘Rensga Hits’, em 2019, a artista apareceu na lista Under 30, da revista Forbes, que reuniu 90 jovens brasileiros de até 30 anos que fazem sucesso. Mais recentemente, em 2022, ela também conquistou o prêmio de ‘Atriz de Série e Minissérie’, pelo Prêmio TVPédia Brasil, pela segunda vez.

6. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio conquistou o primeiro Oscar após seis indicações (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)

11 de novembro de 1974

Profissão: ator, produtor, empresário, ambientalista e filantropo norte-americano.

Em 2016, após seis indicações ao Oscar, o ator conquistou o ‘Prêmio de Melhor’ Ator por sua atuação no filme ‘O Regresso’. Antes disso, o artista havia conquistado outros importantes prêmios, como ‘Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical’, pelo Hollywood Foreign Press Association, e ‘AACTA Award de Melhor Ator’, pela Academia Australiana de Cinema e Televisão.

7. Anne Hathaway

Anne Hathaway é considerada uma das melhores atrizes dos últimos tempos (Imagem: lev radin | Shutterstock)

12 de novembro de 1982

Profissão: atriz.

Considerada uma das melhores atrizes dos últimos tempos, Anne Hathaway estrelou alguns dos melhores filmes do cinema e coleciona prêmios por isso. Em 2013, a artista conquistou o ‘Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante’ com o filme ‘Os Miseráveis’, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A produção também lhe rendeu o ‘Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante’, atribuído pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood.