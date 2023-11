Veja como as fases da Lua vão influenciar o mês de novembro

As fases da Lua determinam algumas crenças populares, como o crescimento do cabelo, e mesmo que alguns não acreditem, exercem influência comprovada em nossas vidas. Para compreender melhor o tema, basta observar as marés, o crescimento das plantações e, até mesmo, a qualidade do seu sono, pois, segundo uma pesquisa realizada pelo Sleep Foundation, o ciclo lunar altera o período de descanso, sendo a Lua cheia a que mais afeta diretamente.

Além disso, as energias de cada período lunar também podem ajudar os nossos projetos de vida, como explica Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro (comunidade online de esoterismo): “Cada fase da Lua pode te ajudar de uma maneira, pois suas energias mudam de acordo com essa troca. Por exemplo, alguns lugares que usam o calendário lunar para saber a melhor época de plantio. Saber qual fase da Lua está se aproximando é muito importante para quem pratica rituais espirituais ou quer começar a praticar, por exemplo”, diz a especialista.

A seguir, Yara Vieira explica como as fases da Lua vão influenciar o mês de novembro. Veja!

Lua cheia

Ciclo da Lua cheia será ideal para a comunicação (Imagem: Fernando Astasio Avila | Shutterstock)

O mês de novembro começou com a Lua cheia em meio ao seu ciclo, e seguiu assim até o dia 05. Agora, somente no dia 27 essa fase retorna, indicando que, a partir daí, o momento será ideal para aproveitar a energia e direcioná-la para tudo aquilo que envolve a comunicação, pois as pessoas tendem a ficar mais extrovertidas e comunicativas nesta época. Porém, será preciso atenção na maneira como você passa suas ideias, pois o descontrole emocional também fará parte dessa temporada.

Lua minguante

Energia da Lua minguante irá estimular a reflexão para os projetos de vida (Imagem: Jim Cumming | Shutterstock)

A primeira fase que realmente inicia o mês de novembro é a Lua minguante, que começou dia 05 e irá até o dia 13. Esse ciclo trará uma energia propícia para terminar projetos e refletir sobre a vida. Por consequência, nesse momento de reflexão, você poderá analisar cada aspecto do seu ser, decidir o que merece uma segunda chance e qual hábito ou pessoa já não é mais benéfico para você. Em outras palavras, será o melhor momento para decidir quais ciclos devem terminar e se livrar de tudo aquilo que é tóxico para o crescimento pessoal.

Lua nova

Período da Lua nova será propício para mudanças (Imagem: andrasgs | Shutterstock)

A próxima fase da Lua em novembro é a nova, que vai do dia 13 a 20. Essa estação trará com ela energias propícias para o início de novos ciclos e mudanças. Entretanto, será necessário planejar seus passos com cuidado, e não fazer tudo de uma vez. Ou seja, aproveite esse tempo para descansar e dedicar um pouco de atenção e cuidado a você mesmo.

Lua crescente

Lua crescente irá favorecer o crescimento de novos projetos (Imagem: GreenSprocket | Shutterstock)

A Lua crescente irá comandar o mês entre os dias 20 e 27. Neste momento, a fase irá favorecer o crescimento e, se você deseja que os seus projetos cresçam e gerem resultados, essa será a melhor época para colocar a mão na massa.

Por Alice Veloso