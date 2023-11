3 dicas para atrair um amor no fim do ano

O final do ano é uma temporada profundamente espiritual, em que muitas pessoas têm o prazer de se reunir com suas famílias e celebrar. No entanto, para aqueles que estão solteiros, há sempre aquele momento um tanto desconfortável quando alguém da família solta a clássica pergunta: “e o namorado(a), cadê?”.

Maicon Paiva, espiritualista, especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espiritual Espaço Recomeçar, diz que o julgamento familiar enfrentado por pessoas que ainda não estão em um relacionamento pode minar a confiança de quem procura um novo amor.

“Buscar o amor não é uma corrida com uma linha de chegada definida. Na verdade, é uma construção que leva bastante tempo. Quando alguém é julgado pela própria família por estar solteira por mais um ano, isso faz parecer que o ano inteiro não valeu, costumamos pensar apenas no resultado e ignorar o processo quando, na verdade, o amor está sempre à espreita”, diz Maicon.

Abrindo os caminhos para o amor

Nos últimos meses do ano costumamos fazer uma avaliação geral dos dias vividos, refletindo sobre os objetivos e mudanças. Essa reflexão é fundamental para definir o caminho a seguir e isso também vale para o setor afetivo. Nesse contexto, a abertura de caminhos amorosos surge como uma ferramenta que pode auxiliar na descoberta de novas oportunidades.

Essa prática é buscada por aqueles que identificam algum obstáculo que impede a felicidade no amor. Com a ajuda espiritual, é possível eliminar elementos que afetam negativamente a vida amorosa. Afinal, vontade de encontrar o amor é o que não falta!

A seguir, o espiritualista e especialista em relacionamentos indica três formas de atrair o amor no fim de ano. Confira!

É importante reconhecer as próprias qualidades durante a busca por um novo amor (Imagem: Goksi | ShutterStock)

1. Frases de afirmação

Depois de passar praticamente o ano todo tentando encontrar um amor sem sucesso, mesmo saindo e conhecendo pessoas, é normal sentir a confiança um pouco abalada. Nesse ponto, as frases de afirmação que ressaltam suas qualidades podem ter um efeito oposto ao da frustração por não alcançar o resultado esperado.

2. Esteja em harmonia com o que você deseja

Busque em si mesmo as qualidades que deseja encontrar em seu parceiro. Pouco adianta ser uma pessoa negativa e esperar que seu pretendente seja o oposto. Para encontrar o amor, é necessário estar em sintonia com as boas energias e bem consigo.

3. Não entre em um relacionamento para agradar a família

A expectativa de encontrar o amor da vida e acabar com as cobranças familiares por estar em um relacionamento é alta, mas isso não significa que é preciso se relacionar com qualquer pessoa que aparecer. Não se deixe enganar apenas pela vontade; por mais complicado que isso seja, entenda que a paixão passa e o amor permanece.

Por Gustavo Souza