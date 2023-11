Veja como a astrologia pode ajudar na escolha da carreira

A procura por aconselhamento profissional ganhou um toque especial com a integração da astrologia em testes vocacionais. À medida que a temporada de vestibulares se aproxima, a astróloga Sara Koimbra esclarece que sua utilização pode ser benéfica na tomada de decisões em relação à carreira.

A astrologia, há muito tempo, tem sido uma fonte de orientação para muitos, e agora ela se tornou uma ferramenta adicional para quem visa entender melhor suas aptidões e direções profissionais. “Quando um astrólogo conduz uma orientação vocacional, ele utiliza o conhecimento milenar dos astros para proporcionar uma visão única. Todo o mapa natal da pessoa é levado em consideração para dar um direcionamento na carreira”, afirma Sara.

Influência da astrologia nas escolhas profissionais

Os diferenciais dessa avaliação estão na análise profunda dos traços de personalidade, habilidades naturais e até mesmo possíveis desafios que uma pessoa pode enfrentar em sua carreira. “A astrologia oferece uma perspectiva holística, considerando não apenas as aptidões, mas também os momentos astrais que podem influenciar escolhas e decisões ao longo da vida”, explica a astróloga.

A influência dessa prática na vida das pessoas que acreditam nela é notável. Aqueles que consultam astrólogos muitas vezes relatam uma sensação de clareza e autoconhecimento, o que pode influenciar suas escolhas profissionais de maneira significativa. No entanto, é importante destacar que a astrologia dá uma direção, e a forma de seguir varia de indivíduo para indivíduo.

O teste vocacional conduzido pelos astros traz diferenciais valiosos (Imagem: Anton Gvozdikov | Shutterstock)

Casos de sucesso: experiência de Maria Laura

Um exemplo do sucesso do vocacional realizado tendo os astros como fonte foi com a estudante de Direito Maria Laura Silva. “Com dúvidas e insegura de que carreira seguir, a Maria Laura chegou aqui com um teste vocacional realizado por sua psicóloga, mas ela ainda não estava 100% certa do resultado apresentado. Já a avaliação que fizemos juntas comprovou suas habilidades e ainda evidenciou comportamentos que deram a ela a certeza de qual carreira seguir: Direito”, diz Sara.

O teste vocacional conduzido pelos astros traz diferenciais valiosos. “[…] Pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a tomada de decisões profissionais. No entanto, sua eficácia e influência dependem das crenças individuais de cada pessoa”, conclui a astróloga.

Por Gabrielle Monice